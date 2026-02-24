Volvo rappelle 40 000 unités de l’EX30 2025 en raison d’un risque d’incendie de batterie

Le placage de lithium peut se former à l’intérieur de la batterie et court-circuiter certaines cellules, ce qui pourrait provoquer un incendie.

85 véhicules font l’objet d’un rappel au Canada.

Volvo conseille aux propriétaires de se garer loin des structures et des autres voitures, et de limiter la charge à 70 %.

Volvo Cars a lancé une campagne de rappel touchant 40 323 unités du multisegment électrique EX30 à travers le monde en raison d’un risque d’incendie de la batterie.

Selon les documents déposés auprès de la NHTSA aux États-Unis, le problème réside dans un processus de fabrication déficient qui peut mener à la formation d’un placage de lithium à l’intérieur de la batterie et créer un court-circuit entre certaines cellules.

Naturellement, un court-circuit interne présente un risque élevé de provoquer un événement thermique — en d’autres termes, un incendie. Si cela devait se produire, un message de « surchauffe de la batterie » s’afficherait sur l’écran du véhicule.

Pour réduire les risques d’incident et éviter les blessures ou les dommages matériels, Volvo conseille aux conducteurs de garer leur EX30 à l’écart des bâtiments et des autres véhicules, ainsi que de limiter le niveau de charge à 70 %.

Étant donné que les batteries ne « s’éteignent » et ne « s’allument » pas en même temps que le véhicule, un incendie peut se déclarer à tout moment, même lorsque la voiture est stationnée.

Le constructeur travaille toujours à l’élaboration d’une solution corrective, qui impliquera très probablement le remplacement de l’ensemble de la batterie ou, du moins, de certains modules de cellules sur les véhicules concernés.

À ce propos, 85 EX30 sont rappelés au Canada, alors qu’il semble que seulement 40 unités soient touchées aux États-Unis. Les véhicules visés sont équipés de batteries fabriquées par la société chinoise Sunwoda Power Battery Company et ont été assemblés entre le 6 septembre 2024 et le 25 octobre 2025.

Les véhicules produits après cette période ne présenteraient pas le défaut et ne font donc pas l’objet d’un rappel pour le moment. Les propriétaires des modèles concernés devraient être avisés prochainement par courrier.

Les risques d’incendie de batterie ont causé de nombreux rappels de véhicules électriques et hybrides rechargeables ces dernières années, touchant notamment les Chevrolet Bolt, Hyundai Kona EV et les Jeep hybrides branchables 4xe.

Source : Transports Canada et NHTSA