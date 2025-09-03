Volvo dévoilera le VUS électrique EX60 en janvier 2026

Le nouveau VUS EX60 de Volvo sera présenté le 21 janvier, marquant le lancement de la prochaine plateforme électrique de la marque.

Volvo dévoilera son nouveau VUS électrique EX60 lors d’un événement mondial diffusé en direct le 21 janvier 2026.

L’EX60 offrira l’autonomie électrique la plus longue de tous les véhicules Volvo à ce jour.

La production commencera au premier semestre de 2026 à l’usine Torslanda de Volvo, à Göteborg, en Suède.

Volvo Cars dévoilera le tout électrique EX60 le 21 janvier 2026, lors d’un événement mondial diffusé en direct depuis Stockholm, en Suède. Ce nouveau modèle intègre le segment des VUS intermédiaires de luxe en tant que premier véhicule de la compagnie entièrement conçu sur sa plus récente plateforme technologique électrique.

L’EX60 est conçu pour offrir une autonomie électrique supérieure à celle de tout autre modèle Volvo antérieur. Selon l’entreprise, il introduira également une nouvelle interface utilisateur, bien que les spécifications techniques n’aient pas encore été publiées.

Le futur VUS représente une étape clé dans l’évolution de Volvo vers une électrification complète. Il pourrait aussi annoncer la fin des familiales chez Volvo maintenant que la V90 est officiellement disparue. Positionné comme un modèle central de la future gamme, l’EX60 renforce la présence de la marque dans une catégorie où elle occupe déjà une place compétitive grâce au XC60 et à ses diverses motorisations électrifiées.

La production de l’EX60 doit débuter au cours du premier semestre 2026 à l’usine Torslanda de l’entreprise, à Göteborg, en Suède.