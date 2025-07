Premier essai : Volvo XC60 T8 PHEV 2026 : à l’image de son créateur

Nous avons mis à l’essai le Volvo XC60 T8 PHEV 2026, un modèle qui profite de mises à niveau pour la nouvelle année afin de demeurer dans le coup.

La version T8 PHEV propose une liberté électrique de 58 kilomètres

L’écran multimédia passe de 9,0 à 11,2 pouces et une nouvelle interface

Avec 455 ch. et 523 lb-pi, il faut 4,8 secondes au 0-100 km/h.

Forces

Un style aussi discret que réussi

Douceur de roulement irréprochable

Puissance étonnante

Faiblesses

Il faudrait plus que 58 km d’autonomie électrique

Interface multimédia qui peut faire rager

Un prix qui grimpe rapidement avec les groupes d’options

C’est pour l’année 2009 que Volvo a lancé son XC60 sur notre marché. La mode des VUS était bien implantée à ce moment, mais elle n’avait pas encore rejoint tous les segments automobiles de tous les constructeurs.

Dans la catégorie des VUS de luxe compact, certains joueurs étaient présents, comme BMW avec son X3, mais d’autres comme Mercedes-Benz, avec son GLK, rejoignait aussi les rangs. Volvo a vu qu’il y avait un filon à exploiter et c’est ce qu’elle a fait avec son XC60.

Et pourquoi accorde-t-on de l’importance à ce moment précis ? Parce que 15 ans plus tard, ce même XC60 est devenu le véhicule Volvo le plus vendu de l’histoire, avec quelque 2,7 millions d’unités écoulées à travers le monde.

Oui, il a devancé la 240, un produit que l’on a vu arpenter les routes pendant un plus de 20 ans, tant sous la forme d’une familiale que d’une berline.

Quant au XC60, il évolue lentement depuis. Très lentement. En fait, le constructeur a lancé une deuxième génération en 2018, et pour 2026, c’est toujours cette dernière qui est au catalogue. Heureusement, elle profite d’une nouvelle série de retouches qui ont pour objectif de la conserver la plus actuelle possible.

Nous avons fait l’essai d’une version T8 PHEV 2026, qui entreprend de son côté sa cinquième année au sein de la famille comme variante hybride rechargeable.

Voyons ensemble ce que ça a donné.

La gamme

La famille du XC60 ne change pas pour l’année 2026. L’offre s’amorce avec la version à hybridation légère B5. Elle est suivie par la T8 PHEV, puis la Polestar. Cette dernière est aussi livrée avec un câble pour la recharge.

Puisque nous n’avons que conduit la variante T8, elle sera le centre de notre attention. De toute manière, les changements pour 2026 ne sont pas mécaniques ni structuraux, mais plus esthétiques et technologiques, et ce, à travers la gamme.

Le design

Comme c’est le cas avec la très grande majorité des mises à jour de mi-parcours à travers l’industrie, l’objectif est d’harmoniser la signature stylistique du portfolio. Ainsi, les changements apportés au Volvo XC60 2026 font que sa robe est désormais plus similaire à celle des récents modèles de la marque, y compris le plus gros VUS de la famille, le XC90.

Les changements touchent principalement l’avant où la grille hérite d’un motif inspiré du travail fait avec le XC90, justement. À l’arrière, la signature visuelle des feux est plus visible, le résultat d’un traitement noirci (plutôt que chromé) à l’intérieur des boîtiers qui les accueillent.

Un autre des ajustements typiques d’une refonte de mi-parcours concerne les jantes, dont les tailles sont ici de 18, 19, 21 et 22 pouces. Elles ont été redessinées pour l’occasion.

Pour ce qui est des coloris, huit figurent au menu, mais il n’y a rien qui attire l’œil vraiment, alors qu’on nage dans la neutralité. C’est peut-être à l’image de Volvo et de la clientèle de la marque, mais un peu de vie avec des teintes animées auraient pu servir à ratisser plus large.

À l’intérieur

La thématique de l’extrême discrétion se poursuit à l’intérieur où la présentation demeure minimaliste, où les boutons sont (très) rares et où la technologie occupe toute la place. D’ailleurs, Volvo a fait passer la taille de l’écran du système multimédia de 9,0 à 11,2 pouces. La résultante, c’est que ce dernier, plutôt que d’être bien intégré au design, se trouve maintenant en retrait et flottant.

L’interface qu’il met de l’avant est la version améliorée que l’on a vue apparaître ailleurs dans les produits de la marque. Basée sur Android et très googlisée, elle regroupe quantité de fonctionnalités qui nous forcent à quitter la route des yeux. Un bouton ou une molette à la planche de bord pour gérer le contrôle de la température et la force du système de ventilation, ce n’est pas si sorcier, pourtant. Malheureusement, tout est à l’écran.

Il faut vraiment aimer la techno pour apprécier. D’ailleurs, quantité de constructeurs font marche arrière pour réintroduire des boutons, à la demande de leur clientèle ; il faut croire que celle des produits Volvo est différente.

Notons la présence de l’application Apple CarPlay, mais pas d’Android Auto. On nous a confirmé que ce n’était qu’une question de temps dans ce dernier cas.

Du reste, Volvo propose un chargeur amélioré pour vos cellulaires cependant que la chaîne audio Bowers & Wilkins, qui suggère 15 haut-parleurs, profite d’une meilleure insonorisation de l’habitacle. Quant à l’espace à la deuxième rangée, ceux invités à cet endroit n’auront pas trop de doléances à exprimer à leurs hôtes ; sans être exceptionnel, le dégagement est bon pour les jambes et la tête et le confort des sièges est très décent.

Organes électriques

Le Volvo XC60 T8 PHEV 2026 profite d’une batterie de 18,8 kWh (14,7 kWh utilisables), ce qui permet de franchir une distance de 58 kilomètres entre les recharges. Franchement, on arrive à ce moment de l’histoire où nous sommes en droit d’exiger plus d’un produit de luxe. Entre 80 km et 120 km serait acceptable. Là, on reste sur notre appétit.

Différents modes vous permettent de gérer l’utilisation de cette capacité électrique, comme prioriser les zones urbaines où il est plus logique et efficient de le faire. Les passages entre les modes hybrides et électriques se font dans la plus grande de discrétion, c’est à souligner.

En mode hybride, la consommation du modèle est annoncée à 8,5 litres aux 100. Kilomètres, tant pour la conduite sur autoroute que pour celle effectuée en ville.

La mécanique…

Lorsque le niveau d’énergie de la batterie du Volvo XC60 T8 PHEV est épuisé, c’est un 4-cylindres turbo de 2,0 litres que prend la relève, une mécanique dont la principale carte de visite est la souplesse… et la puissance avec cette version T8. En effet, grâce à l’apport électrique, et à la suralimentation, les prestations sont annoncées à 455 chevaux et 523 livres-pieds de couple, une puissance qui se répartit ainsi : 312 chevaux du moteur à essence et 143 de l’unité électrique arrière. Pour le couple, on parle de 295 livres-pieds à l’avant, 228 à l’arrière. De ce fait, lorsque le XC60 est en mode tout électrique, son rouage est uniquement à propulsion.

Tout cela est envoyé aux quatre roues via le travail d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Tout cela permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes, ce qui demeure impressionnant à l’exécution.

Mais soyons clairs. Ce n’est pas ce que l’acheteur type de ce modèle recherche. Malgré tout, il aimera avoir cette armada à sa disposition à l’entrée des bretelles d’autoroute et pour le dépassement de chicanes mobiles sur la route.

… et la conduite

Pour le comportement du XC60 T8 PHEV 2026, c’est sans histoire, ce qui représente une bonne nouvelle pour ceux à la recherche de quiétude. Non, le XC60 n’est pas un BMW X3 ou encore un Mercedes-Benz GLC préparé à la sauce AMG. Cependant, en fait de douceur de roulement, il n’a rien à leur envier. Ajoutez à cela la suspension pneumatique à amortisseurs actifs qui équipait notre modèle et vous avez l’impression de rouler sur un tapis flottant.

Ce qui domine la sensation, c’est l’équilibre. Le Volvo XC60 se conduit facilement et l’on prévoit facilement son comportement. Il pourrait même vous étonner si vous le brusquez un peu, car sa structure est rigide.

En faisant l’essai d’une version, vous allez immédiatement savoir si ce modèle est pour vous. Là-dessus, pas d’ambiguïté possible.

Conclusion

Le Volvo XC60 poursuit sa route sans trop d’histoire en 2026, malgré une série de mises à jour qui a surtout pour mission de le garder le plus actuel possible, avant une refonte complète.

À défaut de vous ébahir, ce produit ne vous décevra pas. Sa cote de fiabilité, surtout celle de sa technologie, nous invite à la prudence concernant tout engagement à long terme. Prenez le temps de bien le connaître avec un contrat de location.