Volvo met fin à la production de la V90 alors que la marque poursuit l’abandon de ses familiales

Autrefois une référence dans le segment, Volvo ne vend désormais plus que la V60… pour l’instant

• Volvo mettra fin à la production de la V90 en septembre, après l’arrêt de la S90 l’an dernier.

• Les modèles électriques ES90 et le VUS XC60 devraient prendre le relais de la V90.

• La familiale V60 reste en production; la V90 demeure disponible jusqu’à épuisement des stocks dans certains marchés.

Tristement, Volvo mettra fin à la production de sa plus grande et plus luxueuse familiale, la V90, en septembre 2025, dans le cadre de son plan mondial de renouvellement de produits. Cette décision fait suite à l’abandon de la berline S90, retirée l’an dernier pour laisser place à la nouvelle berline électrique ES90 à hayon.

Le retrait de la V90 marque une autre étape dans l’abandon progressif des familiales traditionnelles chez Volvo. L’ES90, avec sa garde au sol surélevée et son design à hayon avec sièges arrière rabattables 40/20/40, est censée combler une partie du rôle utilitaire des anciennes familiales. Cela dit, elle ne pourra jamais véritablement les remplacer. Lors du dévoilement de l’ES90, l’ancien PDG Jim Rowan avait mentionné que le profil de type multisegment des nouveaux modèles reflétait davantage les attentes actuelles des consommateurs. Il avait aussi laissé entendre que le VUS XC60 pourrait être repositionné pour combler le vide laissé par la V90.

La V90 avait déjà été retirée de plusieurs marchés il y a quelques années, avant d’être brièvement réintroduite en raison d’une demande renouvelée de la clientèle. D’après Volvo UK, la plus petite V60 reste en production et peut toujours être commandée. Les clients intéressés par une V90 sont invités à contacter leur concessionnaire local pour connaître la disponibilité des stocks restants. Au Canada, il est encore possible de configurer une V90 sur le site de Volvo, mais cela pourrait ne pas durer.

Au fil des dernières années, Volvo a recentré ses efforts sur les VUS, en réponse aux préférences des consommateurs à l’échelle mondiale et aux pressions réglementaires. Au Canada et aux États-Unis, la V90 n’était d’ailleurs offerte que dans sa version Cross Country.

Volvo a pourtant une longue histoire avec les familiales, ayant bâti une grande partie de sa réputation avec des modèles emblématiques comme la 122 Amazon, la 240, la 740, la 850 et la V70. Cependant, la montée en popularité des VUS a radicalement transformé le portefeuille de produits de la marque. Le XC60 est aujourd’hui le modèle le plus vendu de l’histoire de Volvo, ayant dépassé la 240 avec plus de 2,7 millions d’unités écoulées à travers deux générations.

Bien que la V90 soit sur le point de disparaître, la V60 Cross Country restera la seule Volvo non-VUS offerte au Canada et aux États-Unis jusqu’à l’arrivée de l’ES90. Le PDG actuel Håkan Samuelsson n’a fait aucune déclaration publique quant à un possible retour d’autres familiales au sein de la gamme.

Nous, on pense qu’ils devraient.