Le tout nouveau Volkswagen Tiguan 2025 offre beaucoup plus pour un peu plus cher

Le nouveau Tiguan, plus agréable, fait peau neuve

Le Tiguan redessiné de VW devient une affaire encore plus intéressante

De nouvelles finitions devraient rendre ce VUS plus agréable

Le Volkswagen Tiguan 2025 est entièrement nouveau. Le populaire multisegment compact arbore un nouveau style qui mélange l’Audi sur le côté avec les modèles modernes Volkswagen ID. à l’avant. Il est également équipé d’un moteur révisé, d’une transmission intégrale de série, et VW affirme avoir amélioré l’intérieur avec des caractéristiques et des matériaux haut de gamme. Deux choses qui faisaient cruellement défaut à la dernière génération.

Malgré tout cela, le Tiguan 2025 n’est qu’un peu plus cher que l’année dernière. Le prix de départ est de 36 495 $, soit une augmentation de 600 $.

Non seulement vous obtenez 201 ch cette année au lieu de 184, mais le prix légèrement plus élevé s’accompagne de plus de contenu. Tout comme l’année dernière, le nouveau Tiguan est proposé en version Trendline. Il est équipé de jantes en alliage de 17 pouces, de phares avant adaptatifs à DEL et d’un accès extérieur sans clé. À l’intérieur, il dispose d’un écran de cockpit numérique plus grand de 10,25 pouces, d’un écran central de 12,9 pouces et d’un volant chauffant en similicuir.

La Comfortline est proposée à partir de 39 995 $. Elle est équipée de vitres latérales de 18 pouces et d’une lunette arrière teintée. À l’intérieur, elle dispose de sièges en similicuir perforé avec réglage électrique côté conducteur, d’un hayon électrique et de nouveaux réglages de lumière ambiante synchronisés Atmospheres. La R-line, proposée à 43 495 $, ajoute des jantes de 20 pouces, des touches de noir et des badges R, ainsi qu’un toit panoramique de série.

Le modèle le plus haut de gamme est la Highline. Elle est équipée de roues de 20 pouces et des pare-chocs de la R-line. Elle dispose également d’un écran central de 15 pouces, d’un système audio Harman Kardon et d’une climatisation à trois zones. Les garnitures haut de gamme sont présentes ici avec du vrai noyer à pores ouverts sur le tableau de bord et des sièges en cuir Varenna avec ventilation et surpiqûres. Le modèle à 47 495 $ ajoute un éclairage d’ambiance à 30 couleurs, une mémoire de position du siège conducteur à trois positions et des aides à la sécurité telles qu’un contrôle de distance de stationnement et une caméra à 360 degrés.

Attendez-vous à voir le VW Tiguan 2025 chez les concessionnaires au Canada ce printemps.