Volkswagen Taos 2024 : Dynamique, spacieux et mature

Forces

Conduite plus enjouée que la moyenne

Beaucoup d’espace pour les passagers et les bagages

Sentiment de solidité

Faiblesses

Boite DSG brusque et saccadée

Système d’infodivertissement qui n’est pas des plus intuitifs

Moteur qui s’essouffle un peu à haut régime

Sur le marché depuis fin 2021, le Volkswagen Taos est rapidement devenu le modèle le plus vendu de la marque au Québec, dépassant le Tiguan.

Celui qui se veut un remplaçant des versions « normales » de la Golf, abandonnées lors du passage à la 8e génération, apparait aussi comme un successeur du premier Tiguan, dont il reprend les dimensions presqu’exactement.

Un format pratique

Ainsi, le Volkswagen Taos 2024 est un des plus grands VUS sous-compacts offert en ce moment, ce qui lui permet d’offrir un espace intérieur généreux autant pour les passagers que le cargo.

En effet, quatre adultes peuvent prendre place à bord dans un confort très raisonnable et le coffre dispose d’un volume généreux de 705 litres dans les versions à traction intégrale et 790 litres dans les modèles à traction avant.

Bien sûr, si ce n’est pas suffisant, les dossiers de la banquette arrière se rabattent à la façon 60/40 et une trappe pour les skis est dissimulée derrière l’accoudoir central.

Cela fait du Taos un bon choix pour les jeunes familles ou ceux qui ont besoin d’un petit véhicule qui peut régulièrement accueillir la parenté et les amis.

Un style mature

Le Volkswagen Taos, comme presque tous les produits de la marque Allemande d’ailleurs, affiche un design réussi qui lui donne un air de maturité peu commun dans le segment. Cela se traduit par une ligne traditionnelle et sans excès qui bénéficie de juste assez de touches de chrome et de lignes de caisse pour ne pas être drabe.

À l’intérieur, le même constat peut être fait puisque le Volkswagen Taos 2024 affiche une planche de bord conventionnelle et élégante qui agence le gris et le noir pour éviter l’austérité.

Les espaces de rangement sont de bonne taille et on apprécie la grande quantité de contrôles physiques qui permettent des réglages rapides et efficaces, notamment ceux sur le volant.

En plus du régulateur de vitesse et du système audio, ces boutons permettent aussi de configurer le combiné d’instruments numérique Digital Cockpit de série, du moins en partie.

En effet, cet écran regorge d’information et offre une multitude de configurations, mais certains de ses réglages ne peuvent être modifiés qu’en passant par l’écran central, ce qui demande un certain temps d’adaptation.

Ledit écran n’est d’ailleurs pas des plus intuitifs et il n’est pas étranger aux pépins informatiques, notamment lorsqu’on fait défiler les stations de radio. Tant qu’à se plaindre, notons aussi les plastiques durs qui adornent le haut du tableau de bord et les panneaux de porte arrière.

Le Taos offre une longue liste de caractéristiques de série, et notre modèle d’essai disposait de plusieurs équipements appréciables tels qu’un grand toit ouvrant panoramique, des phares à DEL directionnels et le système de conduite semi-autonome Travel Assist, pour une facture d’un peu plus de 38 000$.

Parlant de prix, le Taos 2024 débute à 30 095 $ pour la version Trendline à traction avant et culmine à 40 695$ pour le modèle Highline. Cela positionne le Taos directement face à ses compétiteurs chez Toyota et Honda.

Sur la route

Le Volkswagen Taos 2024 est alimenté par un moteur à quatre cylindres turbocompressés de 1,5L qui développe 158 chevaux et 184 lb-pi de couple. Bien que ce soit moins que la concurrence sur papier, le Taos livre son couple à bas régime, ce qui permet des accélérations vives en ville et rend la conduite plus sportive qu’on pourrait s’y attendre. Ce n’est qu’a bonne vitesse ou le Taos semble manquer un peu de souffle, lors de dépassements sur route secondaire par exemple. Cela dit, la puissance du Taos est suffisante pour la plupart des conducteurs.

La suspension et les sièges procurent un confort « à l’allemande », c’est-à-dire ferme mais pas sèche, même dans les nids de poule.

Cette fermeté des suspensions combinée à une direction précise donne au petit VUS un comportement enjoué qui incite à le conduire de façon plus dynamique qu’on le ferait à l’habitude.

Le comportement routier ainsi que l’absence de craquements donnent au Taos une rassurante sensation de solidité qui manque souvent à des modèles plus dispendieux.

Ce qui vient noircir le tableau, c’est la boite de vitesse DSG à 7 rapports qui équipe les modèles pourvus de la traction intégrale 4Motion.

En effet, cette unité à double embrayage réagit souvent de façon étrange, ce qui rend la conduite en ville plutôt désagréable. En plus d’un délai à l’accélération initiale, celle-ci garde le régime moteur inutilement haut lorsqu’on roule doucement et elle rétrograde violemment dès que l’on freine, causant des à-coups gênants.

Bonne nouvelle, Volkswagen vient d’annoncer que tous les Taos 2025 seront équipés de la boite automatique conventionnelle à 8 rapports que l’on retrouve actuellement dans les modèles à traction avant, ce qui ne peut qu’améliorer l’expérience derrière le volant.

Soulignons en terminant que la consommation d’essence du plus abordable des multisegments de Volkswagen se situe dans le milieu du peloton, avec une moyenne de 8,0 L/100 km au terme de notre semaine d’essai.

Conclusion

On peut donc en convenir que le Volkswagen Taos 2024 est un VUS sous compact intéressant à plusieurs égards qui s’adresse à ceux qui ont besoin de plus d’espace que la plupart de ses concurrents peuvent offrir, ainsi qu’à ceux qui veulent un petit véhicule offrant un bon agréement de conduite. En remplaçant la boite de vitesse DSG par une automatique traditionnelle en 2025, Volkswagen éliminera le plus gros irritant de ce modèle, quelque chose à considérer si vous magasinez actuellement votre prochain véhicule.