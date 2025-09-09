Scout Motors dévoile un Terra plus robuste et annonce qu’il utilisera des batteries canadiennes

La division Scout Motors de Volkswagen utilisera des batteries provenant de PowerCo en Ontario.

La camionnette Terra et le VUS Traveller seront des véhicules électriques avec un prolongateur d’autonomie à essence en option.

Le plus récent concept de la camionnette est doté de pneus tout-terrain de 37 pouces et d’autres équipements prêts pour le hors-route.

En prévision de son lancement sur le marché, prévu pour fin 2027, Scout Motors a dévoilé une nouvelle version concept de sa camionnette Terra et a annoncé que ses VÉ utiliseront des batteries fabriquées au Canada.

Créée par le Groupe Volkswagen, Scout Motors est un hommage au 4×4 International Scout des années 1960 et 70. La marque produira une gamme de camionnettes et de VUS électriques robustes à partir de 2027.

Considérée comme une concurrente directe de Rivian, Scout Motors se distinguera en offrant ses VÉ avec une option de prolongateur d’autonomie à essence (nommée Harvester, un autre clin d’œil à l’héritage de la marque) qui devrait la rendre plus populaire auprès des acheteurs en milieu rural et des amateurs de hors-route et d’overlanding, car les VÉ purs peuvent provoquer de l’anxiété liée à l’autonomie lorsqu’on s’aventure loin de la civilisation.

Bien que les premières données suggéraient que le prolongateur d’autonomie (EREV) était beaucoup plus populaire que la version entièrement électrique, le PDG de la marque, Scott Keogh, a déclaré lors du salon IAA Mobility à Munich que la demande semble équilibrée pour les deux modèles sur les marchés clés.

Le plus récent concept de la marque tire certainement avantage d’un prolongateur d’autonomie, étant donné les pneus dont il est chaussé.

En effet, Scout a dévoilé une autre version concept de sa camionnette Terra, montrant ce qui peut être fait pour la rendre plus performante en hors-route.

Les modifications commencent par d’imposants pneus tout-terrain K03 de 37 pouces de BF Goodrich, montés sur des jantes Clutch de 18 pouces, qui l’aideront assurément à se déplacer sur des surfaces non pavées, au détriment de l’autonomie.

Parmi les autres changements, on retrouve des marchepieds latéraux plus minces qui ne devraient pas s’accrocher aux rochers ou aux arbres lors de manœuvres sur des sentiers étroits, un pare-buffle avec crochets de remorquage et manilles intégrés, ainsi qu’un panier de toit pouvant transporter de l’équipement pour de plus longues escapades.

Des projecteurs à DEL sont également inclus sur ledit panier de toit afin de faciliter la conduite hors-route nocturne, et une boîte de chargement peut être ajoutée dans la caisse pour plus de rangement à l’abri des intempéries.

À l’intérieur, ce concept est revêtu de cuir gris avec des accents terracotta sur la partie supérieure des sièges, les portières et le tableau de bord, avec un ciel de toit inspiré de la toile de jute et des garnitures en bois de chanvre sur les portières et le tableau de bord. Une boussole physique est suspendue à la console de pavillon, qui comprend également quelques interrupteurs à bascule.

La couleur de peinture extérieure vert silo métallisé fait également sa première apparition sur ce concept.

En parallèle, Scout Motors a annoncé qu’elle attribuera le contrat pour son approvisionnement en batteries à PowerCo, une autre filiale du Groupe Volkswagen, qui construit actuellement une usine canadienne de 7 milliards de dollars à St. Thomas, en Ontario.

Scout Motors construit sa propre usine d’assemblage à Blythewood, en Caroline du Sud, et affirme qu’elle sera en mesure d’optimiser le contenu en pièces nord-américaines de ses véhicules, ce qui revêt une importance renouvelée compte tenu de l’incertitude concernant les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump sur les composants automobiles fabriqués à l’extérieur des États-Unis.

Bien que les batteries proviendront du Canada, Scout Motors pourrait bénéficier d’exemptions de tarifs douaniers si elle se conforme aux règles de l’ACEUM (CUSMA), si celles-ci ne sont pas modifiées de manière significative avant l’entrée en production des Terra et Traveller à la fin de 2027, bien sûr.

L’entreprise affirme avoir maintenant attribué la majorité des contrats de pièces et de matériaux pour ses deux premiers véhicules, mais nous n’avons pas plus de détails sur ces accords.

La marque Scout a été conçue dès le départ en mettant l’accent sur le marché nord-américain, mais le PDG de l’entreprise n’exclut pas les exportations vers d’autres marchés, notamment l’Australie. Il faudra cependant attendre après le lancement américain, et aucun plan de ce type n’est actuellement en place.

Il convient de noter que l’usine d’assemblage de l’entreprise à Blythewood se trouve à environ 220 kilomètres (135 milles) de Charleston, qui est l’un des principaux ports américains à partir desquels les constructeurs automobiles exportent leurs véhicules.

Puisque l’usine canadienne de PowerCo sera le seul site de fabrication de batteries du Groupe Volkswagen en Amérique du Nord, elle approvisionnera également l’usine de Chattanooga, au Tennessee, qui produit actuellement le VUS électrique Volkswagen ID.4.

Source : Yahoo! Finance