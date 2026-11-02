Quels pneus d’hiver sont fabriqués au Canada ? Marques, usines et comment le vérifier

Michelin, Bridgestone et Goodyear exploitent six usines au Canada, et le nouveau Michelin X-Ice Snow+ provient surtout de la Nouvelle-Écosse.

Seuls Michelin, Bridgestone et Goodyear fabriquent des pneus de tourisme au Canada, dans six usines.

La majorité des Michelin X-Ice Snow+ vendus au Canada sont fabriqués en Nouvelle-Écosse.

Le code qui suit « DOT » sur le flanc indique l’usine de fabrication du pneu.

Seules trois entreprises fabriquent des pneus pour voitures de tourisme et camions légers au Canada : Michelin, Bridgestone et Goodyear. Elles exploitent ensemble six usines en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario et en Alberta, et l’un des pneus d’hiver les plus récents de la saison, le Michelin X-Ice Snow+, provient en majeure partie de la Nouvelle-Écosse.

Alors que le magasinage de pneus d’hiver bat son plein, voici les marques qui fabriquent des pneus au Canada, celles qui misent sur des usines américaines, les modèles d’hiver qui viennent de plus loin et comment vérifier l’origine d’un pneu à partir de son flanc.

Six usines canadiennes exploitées par trois entreprises

Entreprise Usine Production Code d’usine DOT Michelin Bridgewater (N.-É.) Pneus pour voitures de tourisme et camions légers, y compris des formats plus grands pour VÉ 1B3 (B3 sur les pneus plus anciens) Michelin Granton (N.-É., comté de Pictou) Pneus de tourisme et pneus d’hiver 1HN (HN) Michelin Waterville (N.-É.) Pneus pour camions commerciaux 1M5 (M5) Bridgestone (Firestone) Joliette (Qc) Pneus pour voitures de tourisme, VUS et camions légers 19B (9B) Goodyear Napanee (Ont.) Pneus de tourisme 14B (4B) Goodyear Medicine Hat (Alb.) Pneus grand public 1PC (PC)

Firestone a construit l’usine de Joliette en 1965. Elle produit aujourd’hui plus de 17 000 pneus par jour, de quoi équiper plus de 4 000 véhicules d’un jeu complet, et emploie environ 1 300 personnes, selon Bridgestone.

Les usines de Goodyear produisent environ 19 000 pneus par jour à Napanee et 13 000 à Medicine Hat, selon un récent rapport de l’industrie. Napanee est aussi en plein agrandissement de 575 millions de dollars, annoncé en août 2024, qui ajoutera deux millions de pneus par année et 200 emplois d’ici la fin des travaux, prévue en 2027.

Michelin X-Ice Snow+ : un pneu d’hiver fabriqué en Nouvelle-Écosse

Pour ceux qui veulent un pneu d’hiver fabriqué au Canada, Michelin est le point de départ le plus simple. Au lancement du X-Ice Snow original en 2020, l’entreprise indiquait que 85 % de la production nord-américaine était prévue en Nouvelle-Écosse, et elle présente son site de Granton comme son usine de pneus d’hiver.

Le X-Ice Snow+ le remplace cette saison avec une nouvelle gomme sur la même bande de roulement. La majeure partie des pneus destinés au Canada est de nouveau fabriquée en Nouvelle-Écosse, comme nous l’avons rapporté après l’avoir mis à l’essai en février. Il est couvert par une garantie d’usure de 60 000 km, chose rare pour un pneu d’hiver.

Le rôle de la province continue de croître. En mars 2023, Michelin et Ottawa ont annoncé un investissement de 300 millions de dollars dans les usines néo-écossaises de Michelin, dont 140 millions destinés à Bridgewater pour produire des pneus pour VÉ et de plus grand diamètre, avec plus de 70 nouveaux emplois à la clé.

Bridgestone et Goodyear : une origine qui varie selon la taille

Le plus récent pneu d’hiver de Bridgestone, le Blizzak IcePeak, est en vente depuis mai 2026 et remplace à la fois le Blizzak WS90 et le Blizzak DM-V2. Le Blizzak 6, un pneu d’hiver de performance lancé en 2025, est conçu et fabriqué en Europe.

Bridgestone et Goodyear ne précisent pas quels modèles d’hiver sortent de leurs chaînes canadiennes. Les manufacturiers fabriquent souvent un même modèle dans plusieurs usines, si bien qu’un pneu de 17 pouces et sa version de 20 pouces peuvent provenir de pays différents. Le code sur le flanc tranche la question.

Fabriqués aux États-Unis et au Mexique : six marques mondiales

C’est ici que ça devient intéressant : plusieurs marques aux racines européennes ou asiatiques fabriquent une bonne partie de leur volume nord-américain au sud de la frontière. Michelin, Bridgestone et Goodyear exploitent aussi de grandes usines américaines qui approvisionnent le Canada.

Nokian Tyres : l’usine de Dayton (Tennessee), en production depuis janvier 2020, fabrique le pneu quatre saisons Remedy WRG5, qui porte le symbole de la montagne à trois pics et du flocon de neige, réservé aux pneus homologués pour les conditions hivernales rigoureuses.

l’usine de Dayton (Tennessee), en production depuis janvier 2020, fabrique le pneu quatre saisons Remedy WRG5, qui porte le symbole de la montagne à trois pics et du flocon de neige, réservé aux pneus homologués pour les conditions hivernales rigoureuses. Toyo : l’usine de White (Géorgie) fabrique les gammes Open Country pour camions et VUS.

l’usine de White (Géorgie) fabrique les gammes Open Country pour camions et VUS. Hankook : l’usine de Clarksville (Tennessee) peut désormais produire 10 millions de pneus pour voitures de tourisme et camions légers par année.

l’usine de Clarksville (Tennessee) peut désormais produire 10 millions de pneus pour voitures de tourisme et camions légers par année. Continental : les usines de Mt. Vernon (Illinois) et de Sumter (Caroline du Sud) fabriquent toutes deux des pneus pour voitures de tourisme et camions légers.

les usines de Mt. Vernon (Illinois) et de Sumter (Caroline du Sud) fabriquent toutes deux des pneus pour voitures de tourisme et camions légers. Pirelli : l’usine de Rome (Géorgie) fabrique des pneus P Zero et Scorpion, et une production à grande échelle est assurée à Silao, au Mexique.

l’usine de Rome (Géorgie) fabrique des pneus P Zero et Scorpion, et une production à grande échelle est assurée à Silao, au Mexique. Yokohama : l’entreprise a fermé son usine de pneus pour voitures de tourisme et camions légers de Salem (Virginie) le 18 mars 2026 ; sa nouvelle usine de Saltillo, au Mexique (380 millions de dollars américains, cinq millions de pneus par année), doit entrer en service au début de 2027.

À crampons ou sans crampons : le savoir-faire finlandais et japonais

Certains pneus d’hiver spécialisés viennent de plus loin. Le Nokian Hakkapeliitta 01, un nouveau pneu à crampons proposé aux conducteurs nord-américains cette saison, est fabriqué en Finlande, où l’usine de Nokia demeure le centre névralgique de l’entreprise pour ses pneus d’hiver et à crampons les plus avancés.

Le Japon a façonné le volet sans crampons. Bridgestone y a lancé le Blizzak en 1988, et le pays a adopté en 1990 une loi visant à réduire la poussière causée par les pneus à crampons. Les Toyo Observe GSi-6 et Observe G3-Ice intègrent toujours des coquilles de noix de Grenoble broyées à leur gomme pour mieux mordre dans la glace.

Comment lire le code DOT sur le flanc de vos pneus

Repérez la mention « DOT » sur un des flancs ; les premiers caractères qui suivent identifient l’usine.

Les pneus fabriqués depuis le 13 avril 2025 portent un code d’usine à trois caractères (1B3, 19B). Les pneus plus anciens peuvent afficher la version à deux caractères (B3, 9B).

Les quatre derniers chiffres indiquent la semaine et l’année : « 4225 » correspond à la 42e semaine de 2025.

Comparez le code d’usine au tableau ci-dessus, ou cherchez-le dans la base de données en ligne de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, qui répertorie toutes les usines.

Pour un jeu fabriqué au Canada, la liste commence par Michelin, Bridgestone et Goodyear. Vérifiez le code sur les pneus mêmes avant leur installation, puisque l’origine peut changer d’une taille à l’autre, et d’un lot à l’autre.