Volkswagen confirme le lancement de la Golf électrique ID pour 2028 sur la nouvelle plateforme SSP

La future ID Golf mariera l’héritage du design de la Golf Mk7 à un avenir 100 % électrique

La Golf ID fera ses débuts en 2028–2029 en tant que première Golf électrique sur la plateforme SSP.

Les versions GTI et R seront de retour avec des performances pilotées par logiciel via l’architecture Rivian.

La production de la Golf à moteur thermique sera transférée au Mexique, tandis que la Golf ID sera assemblée à Wolfsburg, en Allemagne.

Volkswagen lancera la neuvième génération de la Golf en tant que véhicule entièrement électrique en 2028 ou 2029. Ce sera la première Golf conçue dès le départ comme un VÉ, marquant ainsi son entrée officielle dans la sous-marque électrique ID de Volkswagen. Baptisée en interne « ID Golf », cette nouvelle compacte reposera sur la plateforme électrique SSP et une nouvelle architecture logicielle élaborée en partenariat avec la jeune pousse américaine Rivian.

La Golf ID jouera un rôle central dans la refonte de la stratégie électrique du constructeur allemand. Cette transition, menée par le PDG Thomas Schäfer, commencera avec le lancement de trois VÉ d’entrée de gamme : le VUS compact ID 2X, la sous-compacte ID 2all et la citadine ID Every1. Tous les trois seront basés sur la plateforme MEB Entry et précéderont l’arrivée de la Golf ID. L’ID 2all devrait être offerte à partir de 25 000 £ (environ 45 000 CAD) et proposera une version GTI. L’ID Every1, prévue pour 2027, débutera autour de 17 000 £ (environ 31 000 CAD).

La plateforme SSP qui servira de base à la Golf ID combinera la flexibilité des architectures MEB et PPE de Volkswagen. Elle offrira une vaste gamme de formats et de configurations, avec une gestion logicielle zonale pour les principaux systèmes du véhicule. L’architecture logicielle, développée par Rivian, permettra des mises à jour à distance et une intégration poussée des fonctions de freinage, du groupe motopropulseur et du multimédia.

Les variantes sportives GTI et R feront leur retour sous forme électrique. La GTI conservera vraisemblablement une configuration à traction avant pour préserver sa dynamique de conduite traditionnelle, tandis que la R adoptera une transmission intégrale grâce à deux moteurs. Le tout sera géré par des systèmes activés par logiciel, comme la vectorisation du couple et le freinage régénératif.

Côté design, la Golf ID puisera dans l’identité visuelle historique du modèle. Le chef du design Andreas Mindt cite la Golf Mk7 comme point de référence conceptuel. Il précise toutefois que la nouvelle Golf ne sera pas rétro, mais qu’elle visera une continuité stylistique pour séduire les acheteurs européens. Mindt a aussi confirmé le retour des commandes physiques à bord, en réaction aux critiques envers les interfaces numériques de la Golf Mk8.

L’assemblage de la Golf ID se fera à l’usine de Wolfsburg, en Allemagne. En 2027, la production de la Golf Mk8.5 à moteur thermique sera transférée au Mexique afin de libérer de l’espace pour la nouvelle version électrique. La Golf thermique restera offerte sur les marchés où les hybrides rechargeables sont encore autorisés, notamment en Europe jusqu’en 2035.

La Golf ID ne remplacera pas l’ID.3, mais viendra plutôt la compléter avec un positionnement différent dans la gamme. Par la suite, un nouveau VUS électrique viendra potentiellement succéder à l’ID.4 ou continuer la lignée du Tiguan.

Il est peu probable que cette Golf Mk9 signe le retour de la compacte tant aimée sur le marché nord-américain.