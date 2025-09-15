VW retarde le lancement de la Golf électrique, la modernisation de l’usine de Wolfsburg est au point mort

Les retards à l’usine de Wolfsburg repoussent le lancement de la Golf électrique, touchant aussi la production de la Golf à essence et du T-Roc électrique

Lancement de la Golf électrique retardé d’environ 9 mois en raison du blocage des mises à niveau de l’usine de Wolfsburg.

Les contraintes budgétaires affectent les projets EV, avec le transfert de la production de la Golf au Mexique également repoussé.

La production de l’usine de Wolfsburg pourrait chuter considérablement au moment où les tensions sociales s’accentuent.

Volkswagen a retardé d’environ neuf mois le lancement de sa Golf électrique en raison de l’arrêt des efforts de réoutillage à son usine de Wolfsburg, selon des sources proches du dossier.

Les mises à niveau prévues, nécessaires pour la production des VÉ de nouvelle génération, ont été reportées en raison de contraintes budgétaires. La version électrique de la Golf, initialement attendue en 2029, arrivera donc plus tard que prévu.

Ce retard a aussi eu des répercussions sur d’autres projets de production. Volkswagen avait prévu de transférer la fabrication de la Golf à moteur à combustion vers le Mexique dès 2027. Ce calendrier est maintenant repoussé. Une source a ajouté que le lancement du T-Roc électrique est également touché.

La modernisation de l’usine de Wolfsburg s’inscrit dans le cadre d’un vaste accord de restructuration conclu entre les dirigeants de l’entreprise et les représentants syndicaux, visant à repositionner le constructeur face à la baisse de la demande de VÉ en Europe et à un ralentissement prolongé des ventes en Chine. Les mesures de restructuration visent à réduire les coûts annuels d’environ 4 milliards d’euros.

Sous la pression continue du budget, Volkswagen a décidé de reporter à une période financière ultérieure les investissements dans de nouvelles technologies de production nécessaires à la fabrication de VÉ à Wolfsburg. L’entreprise élabore actuellement son plan budgétaire pour la période 2026–2030, qui inclut des décisions majeures en matière d’investissement et de production. Une source familière des discussions a précisé qu’une partie du budget prévu de 160 milliards d’euros pourrait être allouée à la résolution de problèmes techniques à Wolfsburg.

Le retard du lancement de la Golf électrique ouvre une fenêtre de temps supplémentaire aux concurrents chinois, notamment BYD, pour renforcer leur présence sur le marché européen. Les constructeurs chinois ont gagné du terrain en proposant des VÉ plus abordables, un domaine où les fabricants européens continuent de faire face à des défis liés aux coûts de production.

Volkswagen a déjà annoncé son intention de lancer quatre modèles d’entrée de gamme à propulsion électrique à partir de 2026, chacun affiché à environ 25 000 euros. Ces concepts avaient été présentés lors du salon IAA de Munich, qui s’est tenu du 9 au 14 septembre.