Volkswagen et Rivian célèbrent un an de coentreprise et des progrès dans le développement de véhicules définis par logiciel

La coentreprise logicielle de Rivian et Volkswagen atteint des étapes clés à l’approche des essais hivernaux et de l’intégration des modèles.

RV Tech commencera les essais hivernaux des prototypes SDV d’Audi, de Scout et de Volkswagen au début de 2026.

Plus de 1 500 ingénieurs répartis dans cinq pays développent une architecture zonale pour les futurs véhicules électriques de VW et de Rivian.

L’ID.Every1 sera le premier modèle Volkswagen à utiliser cette nouvelle technologie, avec un lancement prévu pour 2027.

Un an après avoir formé leur coentreprise d’une valeur de 5,8 milliards de $, Rivian et le groupe Volkswagen ont confirmé que le développement de leur véhicule défini par logiciel (SDV) et de leur architecture zonale commune progresse, les essais hivernaux devant débuter au premier trimestre de 2026.

La coentreprise, appelée Rivian and Volkswagen Group Technologies (RV Tech), compte désormais plus de 1 500 employés répartis dans cinq pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la Serbie et la Suède. Un nouveau site à Berlin a été inauguré afin d’améliorer la coordination avec les marques européennes du groupe Volkswagen.

RV Tech développe une architecture électrique zonale de nouvelle génération qui centralise le calcul dans quelques zones principales du véhicule, réduisant ainsi la complexité du câblage et permettant des mises à jour logicielles continues par liaison sans fil. Cette architecture prend en charge les fonctions de conduite automatisée et vise à simplifier la production pour les deux entreprises.

Les premières intégrations de véhicules à la plateforme SDV ont été finalisées. Elles incluent la Volkswagen ID.Every1, un modèle de Scout Motors et un véhicule Audi. L’ID.Every1, dont le lancement est prévu en 2027, sera dotée d’une seule unité de commande zonale (ECU), tandis que les deux autres modèles adopteront des systèmes à trois zones (Est, Ouest, Sud). Des prototypes d’ingénierie sont en développement depuis l’été 2025 dans les installations de RV Tech à Palo Alto et à Irvine.

Volkswagen prévoit de déployer cette architecture sur sa prochaine plateforme modulaire Scalable Systems Platform (SSP), qui remplacera les plateformes MEB et PPE actuellement utilisées dans des modèles comme la Volkswagen ID.4 et l’Audi Q6 E-tron. La plateforme SSP devrait prendre en charge jusqu’à 30 millions de véhicules répartis sur plusieurs segments et marques.

Rivian a déjà introduit certains éléments de cette architecture commune dans ses véhicules R1T et R1S de deuxième génération. Le futur VUS compact R2 de la marque, dont le lancement est prévu au début de 2026, utilisera également ce système. Les futurs modèles R3 et R3X devraient suivre.

Au-delà de ses applications internes, RV Tech envisage la possibilité de concéder sous licence son architecture SDV à d’autres constructeurs automobiles. L’entreprise cherche à positionner cette plateforme comme un système de référence pour l’industrie, comparable au rôle d’Android dans le domaine des logiciels mobiles.