Rivian dévoile le R2, ainsi que les R3 et R3X

Le Rivian R2 est un plus petit VUS inspiré du R1S, qui arrivera en 2026.

Les R3 et R3X seront des multisegments encore plus petits construits sur la même plateforme.

Le prix de départ du R2 sera de 45 000$ aux États-Unis.

Alors que Rivian avait annoncé le lancement officiel du nouveau VUS R2 aujourd’hui, le dévoilement des plus petits R3 et R3X a surpris tout le monde.

En effet, le petit constructeur américain a décidé de présenter trois modèles au lieu d’un seul, doublant ainsi sa gamme de produits d’un seul coup.

Le R2

Le nouveau Rivian R2 est un VUS électrique qui ressemble beaucoup à l’actuel R1S, bien qu’il soit plus court d’environ 15 pouces et plus bas d’environ 11 pouces.

Selon R.J. Scaringe, PDG de Rivian, cela permettra au nouveau VUS de rentrer dans n’importe quel garage, tout en le rendant plus maniable que son grand frère.

Malgré cette taille extérieure plus petite, le PDG insiste sur le fait que des efforts ont été faits pour que le R2 soit aussi spacieux à l’intérieur que le R1S, du moins, en apparence.

En parlant de l’habitacle, là encore, l’influence de la famille R1 est évidente, et les principales différences sont le positionnement des écrans sur le tableau de bord et l’utilisation de nouvelles molettes sur le volant qui peuvent être utilisées pour contrôler une variété de fonctions du véhicule.

Autre nouveauté pour Rivian, les sièges avant sont rabattables, ce qui permet d’utiliser l’ensemble de l’habitacle pour le camping ou comme salon lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Rivian a également présenté une autre caractéristique unique du R2, à savoir une lunette arrière escamotable et des vitres de custode à compas, qui laissent entrer plus d’air dans le véhicule, renforçant ainsi l’image de Rivian en tant que marque axée sur les activités de plein air et l’aventure.

C’est sous le capot que se trouvent les nouveautés les plus importantes puisque le R2 utilisera une nouvelle plate-forme qui n’est pas simplement une version raccourcie de l’architecture existante R1.

Bien que tous les détails n’aient pas été révélés, nous savons que le R2 sera disponible avec trois configurations de motorisation : RWD à un moteur, AWD à deux moteurs et AWD à trois moteurs.

Avec la configuration la plus puissante, le R2 devrait accélérer de 0 à 60 mph (96 km/h) en « bien moins » de trois secondes.

Il est intéressant de noter que les trois versions sont censées pouvoir parcourir plus de 300 miles (483 kilomètres) avec une charge. Nous ne savons pas encore si Rivian proposera différentes tailles de batterie sur le R2, comme c’est le cas pour les modèles R1.

Le Rivian R2 devrait être commercialisé aux États-Unis au cours de la première moitié de 2026 à un prix de base de 45 000 dollars, ce qui le rend nettement plus abordable que le R1S, dont le prix de départ est actuellement de 74 900 dollars.

Les R3 et R3X

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le dévoilement de deux produits supplémentaires aujourd’hui a été une surprise de la part de Rivian, mais cette décision prend tout son sens lorsque l’on explique quelques détails.

En effet, alors que Rivian nomme habituellement ses véhicules en fonction de la plateforme sur laquelle ils sont construits, les R3 et R3X n’introduiront pas une troisième architecture pour le constructeur.

Au lieu de cela, ces deux multisegments utiliseront une plateforme R2 raccourcie, ce qui les rendra environ 5 pouces plus courts que le VUS R2.

Les R3 et R3X seront également nettement plus bas, mais les dimensions n’ont pas été révélées à ce sujet.

En termes de style, le R3 arborera le même visage familier de Rivian, mais son profil latéral sera sensiblement différent, adoptant une forme plus fuyante avec une lunette arrière plus inclinée, rappelant quelque peu la Hyundai Ioniq 5. Bien que le prix de ce modèle n’ait pas été annoncé, il est probable que Rivian positionne le R3 comme un concurrent de modèles tels que le multisegment coréen.

À l’intérieur, le R3 ressemblera beaucoup au R2 et disposera également de sièges avant rabattables. La différence se situe à l’arrière, où le hayon est divisé en deux, ce qui permet d’ouvrir la vitre seule pour transporter des objets plus volumineux.

Le R3X sera une version plus robuste du R3, avec des pneus tout-terrain plus épais, une suspension rehaussée et des éléments de design distinctifs tels que des jantes uniques et davantage d’appliques de plastique noir.

Puisqu’ils partagent la même base, le R3 offrira les trois mêmes configurations de motorisation que le Rivian R2, mais il semble que le R3X ne sera disponible qu’avec la configuration à trois moteurs.

Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, Rivian commencera la production du R2 dans son usine actuelle de Normal, dans l’Illinois, avant de l’accélérer en ajoutant des quarts de travail dans la nouvelle usine actuellement en construction en Géorgie.

Les modèles R2 et R3 seront très importants pour Rivian car le constructeur a besoin d’augmenter son volume de ventes au-delà de ce qu’il peut faire avec la coûteuse plateforme R1 afin de faire face à la concurrence croissante des constructeurs automobiles traditionnels qui ajouteront de nombreux VUS électriques à leur portefolio au cours des prochaines années.