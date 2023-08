Volkswagen Dévoile le Concept PHEV California

Le nouveau concept California PHEV de Volkswagen présente un groupe motopropulseur hybride rechargeable et un design innovant à portes coulissantes doubles pour les fourgonnettes de type campeurs.

Volkswagen a dévoilé sa dernière création, le Concept PHEV California, offrant un aperçu du futur potentiel des fourgons de type campeur. Présenté au salon Caravan Salon de Düsseldorf, ce concept présente un groupe motopropulseur hybride rechargeable et une configuration unique à portes coulissantes doubles, démontrant l’engagement continu de Volkswagen envers l’innovation pratique dans le segment des fourgons de type campeur.

Doté d’un système hybride rechargeable, le Concept California est équipé d’un moteur à quatre cylindres de 1,4 litre jumelé à un moteur électrique, produisant une puissance combinée de 215 chevaux. Bien que les spécifications complètes du groupe motopropulseur ne soient pas encore dévoilées, la combinaison hybride promet à la fois des performances améliorées et une efficacité accrue, répondant aux exigences des aventures en plein air.

Un point fort remarquable du Concept California réside dans l’intégration de batteries lithium-ion à bord. Ces batteries offrent une alimentation électrique quasi autonome, étendant la portée des expériences de camping et facilitant les périodes prolongées d’activités en plein air. De plus, le système hybride rechargeable garantit une autonomie suffisante pour transporter les utilisateurs vers leurs destinations de camping choisies.

Un élément de design intrigant du concept réside dans l’introduction de portes coulissantes doubles, rompant avec la conception à porte unique des versions précédentes. Cette innovation améliore l’accessibilité et la commodité, notamment pour les marchés nécessitant la conduite à droite. De plus, elle offre une facilité d’entrée et de sortie accrue.

L’intérieur du Concept California allie avec aisance polyvalence et confort. Les sièges avant peuvent pivoter à 180 degrés, transformant la cabine en un espace de vie ou de salle à manger fonctionnelle. De plus, la banquette arrière peut être abaissée pour créer un lit, assurant des hébergements confortables. La tente de toit relevable emblématique, une caractéristique du fourgon California depuis 1988, offre une vue panoramique et la possibilité d’opter pour une tente de toit de qualité supérieure.

Les portes coulissantes doubles facilitent également l’accès aux commodités telles qu’un réfrigérateur externe, améliorant l’accessibilité à ce dernier lors des voyages de camping. De plus, le design du Concept California répond aux besoins de la cuisine en plein air, offrant un abri grâce à un pare-soleil triangulaire d’un côté et un auvent carré plus grand de l’autre.

Volkswagen envisage le Concept California comme une avant-première du futur fourgon de type campeur California de production, prévu pour faire ses débuts en 2024. Le modèle de production proposera diverses options de groupe motopropulseur, notamment le système innovant hybride rechargeable PHEV présenté dans le concept, ainsi que des moteurs à essence et diesel conventionnels. Le Concept California souligne l’engagement de Volkswagen à redéfinir l’expérience du fourgon de type campeur en intégrant harmonieusement durabilité, adaptabilité et design contemporain.