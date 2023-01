AlpinCamper dévoile sa version camping du Volkswagen ID.BUZZ

L’entreprise n’en est pas à sa première création.

Le fourgon électrique va inspirer d’autres entreprises à réaliser leur propre version.

Le modèle suscite encore beaucoup de passion auprès des amateurs de la marque.

Le constructeur Volkswagen va assurément profiter de tout le BUZZ autour de son sympathique fourgon électrique dans quelques mois. Le deuxième membre de la gamme ID nord-américaine devrait en principe attirer une clientèle nostalgique, une clientèle qui apprécierait également la version dédiée au camping.

En effet, Volkswagen prépare l’introduction d’une variante conçue pour les plaisirs du camping en plein air, mais il est clair que plusieurs entreprises indépendantes vont développer leur propre version du modèle spécial.

C’est le cas de cette firme allemande alpincamper.de qui se trouve actuellement au salon CMT – die Urlaubsmesse. Au premier coup d’œil, on constate qu’il s’agit de la version à empattement régulier et qu’il s’agit d’une version plus abordable, les enjoliveurs qui vendent un peu la mèche dans ce cas-ci.

Outre la barre de protection ajouté à l’avant et ces bandes décoratives grises et noires sur les flancs du véhicule, l’ID.BUZZ élaboré par l’entreprise propose aussi de soulever le toit afin de rehausser l’espace pour les passagers lorsqu’ils prennent place dans la portion habitable du véhicule. Il est ainsi plus facile de manipuler le lavabo ou même la cuisinette. S’il est clair que l’extérieur du véhicule demeure sobre, l’habitacle de ce projet respecte en tous points l’esprit des fourgons de camping d’antan.

Avec cette teinte avocat mélangée à cette essence de bois, l’intérieur du fourgon se marie parfaitement avec le sofa aux motifs à carreaux. Il y a également un petit espace de rangement au-dessus de l’espace de cuisine et même un revêtement de plancher. De l’autre côté, un autre espace de rangement et une tablette sont logés par-dessus la banquette qui surplombe également d’autres espaces de rangement et même un petit réfrigérateur.

Au fil des mois, d’autres projets comme ce dernier vont voir le jour, idem pour la version imaginée par les concepteurs de Volkswagen. Et petit à petit, les fourgons de la marque vont poursuivre leur aventure sur les routes du monde entier, mais cette fois, ce sera en silence et sans aucune émission dans l’atmosphère.