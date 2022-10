Premier essai du Volkswagen ID.4 2023 : Une transition dans la discrétion

Forces

Prix de base raisonnable

Bon espace pour les passagers et le chargement

Confortable

Faiblesses

Système d’infodivertisssement encore un peu compliqué

Certains plastiques bon marché

Version 2RM manque de pep

Chattanooga, Tennessee. La grande nouvelle cette année pour le modèle ID.4 ne prend pas la forme d’un nouveau dessin de carrosserie. Il s’agit plutôt du transfert de la production nord-américaine à l’usine Volks de Chattanooga, au Tennessee. Une usine qui sera en mesure à terme de produire 45 ID.4 à l’heure et toute la production ira au marché américain, canadien et mexicain.

Quelques nouveautés à vous mettre sous la dent

Comme l’ID.4 est arrivé en 2021, le modèle est encore tout neuf. Pour 2023, l’ID.4 profite d’une nouvelle version de base baptisée Standard. C’est la version la plus abordable à partir de 43 995 $. Elle est dotée d’une batterie de plus petite capacité de 62 kWh, ce qui se traduit par une autonomie de 336 km selon les estimations de VW. Vous avez ensuite les deux versions Pro de l’ID.4 avec une batterie de 82 kWh. La version Pro à roues motrices arrière offre une autonomie de 443 km et la version AWD 410 km.

Les gens de Volkswagen Canada confirment que 96% des acheteurs canadiens optent pour la version AWD. L’ID.4 peut être rechargé rapidement en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC). L’ID.4 Standard offre une vitesse de charge rapide en CC de 140 kW, tandis que les modèles Pro offrent une vitesse de charge rapide en CC de 170 kW. Cela permet à tous les modèles ID.4 Pro de réaliser une charge rapide en courant continu de 10 à 80 % SOC en 30 minutes environ.

Un écran de 12 pouces pour tout le monde

Volkswagen a ajouté quelques nouveaux équipements de série, tels qu’un écran tactile central de 12 pouces pour tous les modèles, un système de stationnement automatique, et de nouveaux revêtements de sièges avec de nouvelles couleurs pour égayer l’habitacle. De nouvelles jantes font également partie des changements de la 2023.

Même puissance

La version 2 roues motrices offre un moteur unique monté à l’arrière en formule propulsion et 201 chevaux. Le modèle à deux moteurs et à transmission intégrale développe 295 chevaux. La capacité de remorquage maximale est de 2700 livres. Le freinage par régénération permet de récupérer l’énergie lors du ralentissement du véhicule. Toutefois, Volkswagen n’offre toujours pas de conduite à une seule pédale. Il y a un mode de conduite B qui permet d’avoir une décélération plus agressive, mais pas d’arrêt complet comme la conduite à une pédale.

Quelques touches plus contemporaines à l’intérieur

Il faut noter quelques touches pour rajeunir et illuminer l’habitacle cette année. Le toit panoramique en verre fixe en option s’étend sur la quasi-totalité de la surface du toit. Un pare-soleil électrique permet d’éviter le réchauffement de l’habitacle lors des journées ensoleillées. Vous avez un revêtement en mousse souple recouvrant la partie supérieure du tableau de bord et les intérieurs de porte.

De nouvelles palettes de couleurs renforcent l’expérience intérieure haut de gamme comme un volant blanc en option, de même que des surpiqûres améliorées sur les panneaux de porte. Les surfaces des sièges en similicuir sont perforées pour plus de confort et présentent un motif hexagonal. Vous avez droit à un volant multifonction chauffant sur toutes les versions. Sur tous les modèles, les bouches de climatisation du côté du conducteur et du passager avant sont dotées d’un chrome discret et d’une garniture noire brillante. L’intérieur haut de gamme est également mis en valeur par un éclairage ambiant à dix couleurs.

Technologie toujours présente

Vous avez de série l’alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence (Front Assist) avec détection des piétons et (nouveau pour 2023) des cyclistes, le détecteur actif d’angle mort (Side Assist), le régulateur de distance de stationnement avant et arrière et le régulateur de feux de route (Light Assist). En outre, la suite avancée d’aide à la conduite IQ.DRIVE® est proposée de série sur tous les modèles ID.4, avec le Travel Assist 2.0 avec régulateur de vitesse adaptatif, le système de maintien dans la voie (Lane Assist), le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop and Go, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l’Emergency Assist 3.0. Nouveauté pour 2023, l’ID.4 ajoute le système d’assistance au stationnement avec fonction de stationnement à mémoire et de changement de voie assisté en tant qu’amélioration du Travel Assist.

Sur la route

Si nous effectuons un petit calcul rapide d’un véhicule de plus deux tonnes avec 201 chevaux. Vous aurez compris que le rapport poids/puissance n’est pas très favorable. Les chiffres officiels disent 8,5 secondes pour un 0-100 km/h. Pour bien des gens qui prennent le volant d’un véhicule électrique, ces chiffres n’ont aucune importance, c’est l’autonomie et le confort qui prime et côté confort, vous êtes bien servis. Les sièges enveloppent bien les passagers et la suspension absorbe bien les imperfections de la route.

En conduite urbaine, on remarque également la pédale bien calibrée, car elle vous fait quitter l’arrêt avec une douceur crémeuse plutôt qu’une secousse. Ceux qui s’attendent à des performances plus relevées avec la version à deux moteurs et 4 roues motrices ne seront pas transportés de bonheur. La puissance supplémentaire se ressent, le 0-100 km/h baisse à 6,2 secondes, mais tout demeure très contrôlé. On sent la réponse plus alerte, oui, mais pas vraiment plus sportive. La direction n’est pas plus précise et même si on peut se lancer dans un virage avec confiance, c’est un petit jeu que l’ID.4 n’aime pas trop faire.

Conclusion

Souhaitons seulement que Volkswagen va tenir sa promesse de produire assez de ID.4 pour finalement fournir à la demande d’ici la fin de l’an prochain. C’est ce que croient les gens de Volkswagen Canada. Souhaitons-le, car le ID.4 est un modèle intéressant, spacieux et bien construit.