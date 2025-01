Voici le Salon de l’auto de Montréal 2025 quelques jours avant son ouverture

Quelques jours avant l’ouverture officielle du Salon de l’auto de Montréal 2025, EcoloAuto a pu accéder de manière privilégiée à l’événement pour voir de près l’installation.

On a notamment pu y voir la nouvelle Dodge Charger Daytona Scat Pack.

Le kiosque de Kia renferme plusieurs nouveautés, dont l’EV9 GT 2026 et le PV5 WKNDR Concept.

Le Salon de l’auto de Montréal se tiendra du 17 au 26 janvier 2025 au Palais des congrès de Montréal.

Dès le début de notre parcours, nous avons vu arriver les Dodge Charger Daytona Scat Pack et Jeep Wagoneer S au quai de réception du Palais des congrès de Montréal. C’est donc un retour marquant pour Stellantis qui n’a pas participé aux précédentes éditions de l’événement. Dans le kiosque de la marque, on a également pu voir de près le Ram 1500 RHO.

Aussi, il est impossible de passer sous silence les nouveautés présentées par Kia, comme les EV9 GT 2026 et PV5 WKNDR Concept.

Au kiosque de Ford, les attractions n’étaient pas moins nombreuses, puisqu’on a pu y voir le nouveau Ford Maverick Lobo 2025 en plus de la Mustang GTD 2025.

Enfin, chez General Motors, on en retrouve pour tous les goûts: fourgon électrique BrightDrop, Cadillac Optiq et Vistiq, Chevrolet Corvette ZR1 et Silverado EV en plus du GMC Sierra EV Denali.

Cette année encore, l’homme d’affaires fortuné Luc Poirier expose une partie de sa collection de Ferrari au Salon de l’auto de Montréal. Ses voitures d’exception sont placées au cinquième étage et elles côtoient les kiosques de Lamborghini, Lotus et McLaren.

En terminant, rappelons que le Salon de l’auto de Montréal ouvrira ses portes le 17 janvier prochain et qu’il se tiendra jusqu’au 26 janvier au Palais des congrès de Montréal.

D’ici là, voici les photos en rafale de notre passage au Salon de l’auto de Montréal 2025 pendant son installation.