Salon de l’auto de Montréal 2025: plus de 15 marques absentes encore cette année

Alors que le Salon de l’auto de Montréal 2025 ouvrira officiellement ses portes la semaine prochaine, EcoloAuto apprend que pas moins de 16 marques seront absentes de l’événement.

Le Salon de l’auto de Montréal aura lieu du 17 au 26 janvier 2025 au Palais des congrès de Montréal.

Genesis et VinFast ne renouvellent pas leur expérience au salon et font partie de la liste des marques absentes.

Mercedes-Benz, Volvo, Subaru et Stellantis effectuent un retour au Salon de l’auto de Montréal 2025.

En effet, il est décevant de constater qu’Acura, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Honda, Maserati, Mazda, Mini, Porsche, Rivian et Rolls-Royce n’ont pas de kiosque pour présenter leur gamme actuelle dans le cadre du Salon de l’auto de Montréal 2025. Bien que cette liste comporte majoritairement des marques de luxe, force est de constater que certains manufacturiers généralistes choisissent de s’absenter cette année encore.

Qui plus est, comme nous l’évoquions plus tôt cette semaine, Genesis et VinFast ont choisi de ne pas renouveler leur expérience au Salon de l’auto de Montréal 2025. La marque coréenne de véhicules de luxe et la marque vietnamienne de véhicules électriques ont participé aux précédentes éditions de l’événement.

Certaines marques sont de retour au Salon de l’auto de Montréal 2025

Bien que la liste d’absences soit longue, on ne peut passer sous silence le fait que certaines marques soient de retour au Salon de l’auto de Montréal 2025. C’est le cas de Mercedes-Benz, Volvo, Subaru et Stellantis. Quant à Lucid et Polestar, elles participeront au Salon de l’auto de Montréal pour la première fois.

Il importe de préciser que, tout comme l’année dernière, la marque Volkswagen est représentée par les concessionnaires locaux. Il en est de même pour Mitsubishi et Mercedes-Benz qui profitent, toutefois, de l’appui du manufacturier.

