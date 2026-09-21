La Volkswagen ID. Buzz parcourt 99 767 km dans 92 pays lors d’un périple record

L’ID. Buzz de série de Rainer Zietlow a traversé six continents avant que TÜV Nord ne mesure un état de santé de la batterie de 95,75 %.

La Volkswagen ID. Buzz a parcouru 99 767 km dans 92 pays en 445 jours.

TÜV Nord a mesuré l’état de santé de la batterie haute tension de la fourgonnette électrique à 95,75 %.

Le voyage a nécessité plus de 300 séances de recharge et 16 traversées à bord de porte-conteneurs.

Une Volkswagen ID. Buzz de série a bouclé la boucle en revenant à Hanovre après avoir parcouru 99 767 km dans 92 pays, au terme d’un périple routier de 445 jours ayant mis à l’épreuve la mobilité électrique longue distance sur six continents.

Le pilote allemand spécialisé dans les trajets longue distance Rainer Zietlow a entrepris le voyage à l’été 2025 depuis le centre client de Volkswagen Véhicules Utilitaires à Hanovre, où est produit l’ID. Buzz. Le véhicule utilisé pour ce périple était une version à empattement long dotée d’une batterie de 86 kWh offrant une autonomie WLTP pouvant atteindre 498 km (426 km selon l’EPA), selon la version et l’équipement.

Le voyage a maintenant reçu le titre Guinness World Records pour le plus grand nombre de pays visités au cours d’un trajet continu à bord d’un véhicule électrique à batterie.

La distance parcourue ne représentait qu’une partie du défi. Zietlow a traversé de grandes villes, des déserts et des régions montagneuses tout en composant avec des conditions routières, météorologiques et de recharge très variées. Le transport du véhicule entre les différentes régions a également nécessité pas moins de 16 traversées à bord de porte-conteneurs.

Volkswagen Véhicules Utilitaires affirme que l’ID. Buzz a terminé le voyage sans subir une seule panne technique. Le véhicule a été inspecté par l’organisme allemand TÜV Nord avant et après le périple. À son retour, TÜV Nord a mesuré l’état de santé de la batterie haute tension à 95,75 %.

La recharge a posé un défi différent. Zietlow a effectué plus de 300 séances de recharge, tandis que la disponibilité des infrastructures variait considérablement d’un pays à l’autre.

Il a indiqué n’avoir trouvé aucune borne de recharge publique en Zambie et en Tanzanie, ce qui l’a obligé à accéder, sous supervision, aux installations électriques nationales. L’Afrique du Sud, le Maroc et le Rwanda offraient des options de recharge mieux établies. Zietlow a également souligné le développement rapide des infrastructures en Arabie saoudite, au Brésil et au Chili, tout en décrivant la Chine comme un marché nettement plus mature pour la mobilité électrique au quotidien.

Ce record représente le neuvième exploit Guinness World Records de Zietlow réalisé avec des véhicules de Volkswagen ou de Volkswagen Véhicules Utilitaires. Il utilise des modèles Volkswagen pour ses projets depuis 2005.

Le tour du monde de l’ID. Buzz a également servi d’essai de durabilité de près de 100 000 km pour un véhicule électrique de série non modifié. Son retour à Hanovre fournit à Volkswagen une mesure de l’état de santé de la batterie ainsi que les résultats d’une inspection du véhicule après plus d’un an d’utilisation continue.