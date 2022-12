Véhicules Jeep 2023 : aperçu et changements

Jeep Grand Cherokee WK retiré, futur incertain pour Jeep Cherokee.

Le Jeep Compass reçoit un nouveau moteur turbocompressé.

Le Grand Cherokee régulier perd l’option du moteur V8 HEMI, le Grand Cherokee L le conserve.

L’électrification fait son tranquillement son chemin chez Jeep, avec l’annonce récente d’une foule de modèles 100 % électriques. Toutefois, sa gamme de modèles munis de moteurs à combustion s’avère toujours très populaire.

Malgré cette transition écologique, Jeep ne délaisse pas son image de véhicules conçus pour les aventuriers et les gens profitant d’un style de vie actif. Faisant partie du conglomérat Stellantis, voici ce à quoi l’on peut s’attendre de la marque Jeep en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Aucun modèle 100 % électrique n’est disponible en ce moment. Le Jeep Avenger a été présenté en Europe, mais ce modèle ne sera pas commercialisé en Amérique du Nord. On aura plutôt droit aux Jeep Recon et au Wagoneer S, qui seront lancés en 2024.

VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES

Jeep Grand Cherokee 4xe

Le Jeep Grand Cherokee 4xe propose un système hybride rechargeable consistant d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, d’une boîte automatique à huit rapports incorporant un moteur électrique, d’un deuxième moteur électrique agissant comme générateur et démarreur ainsi que d’un bloc-batteries de 17,3 kWh. La puissance totale s’élève à 375 chevaux et le couple, 470 livres-pied. L’autonomie en conduite 100 % électrique est estimée à 42 kilomètres. Pour 2023, la version Trailhawk du Grand Cherokee est maintenant équipée de série de la motorisation 4xe, alors que cette dernière est incluse dans une version de base, et livrable dans les Overland et Summit. Une version 30e anniversaire à tirage limité du Grand Cherokee est disponible, ajoutant une finition noircie, des crochets de remorquage bleus, des jantes en alliage noir de 20 pouces et plus.

Jeep Wrangler 4xe

Tout comme le Grand Cherokee, le Jeep Wrangler 4xe dispose de 375 chevaux, grâce à sa motorisation hybride rechargeable, alors que son autonomie en conduite 100 % électrique est évaluée à 35 km. Deux nouvelles teintes de carrosserie sont disponibles, soit Earl — qui remplace Snazzberry — et Reign.

AUTRES MODÈLES

Jeep Cherokee

Au moment d’écrire ces lignes, la marque n’a pas annoncé le millésime 2023 du Jeep Cherokee. L’an dernier, une déclinaison de base nommée X a été ajoutée, proposant une apparence unique, une sellerie en tissu et vinyle avec surpiqûres contrastantes, une suspension relevée d’un pouce et du moteur V6 de 3,2 litres de série. Le Cherokee est disponible avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres produisant 270 chevaux, ou bien le V6 de 3,2 litres avec 271 chevaux. Stellantis fermera bientôt son usine à Belvedere en Illinois, temporairement ou pour de bon, là où le Cherokee est assemblé. On ne sait donc pas si le multisegment sera reconduit ou pas pour 2023.

Jeep Compass

Le Jeep Compass reçoit une toute nouvelle motorisation pour 2023. L’ancien quatre cylindres atmosphérique de 2,4 litres avec 177 chevaux et sa boîte automatique à neuf rapports font place à un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, produisant 200 chevaux et un couple de 221 livres-pied, jumelé à une automatique à huit rapports. Entre-temps, la détection de somnolence du conducteur, une alerte de présence d’occupants aux places arrière et un système de sécurité figurent maintenant de série dans toutes les déclinaisons. Les feux de route automatiques sont désormais de série dans toutes les versions sauf la Sport de base, alors que les Sport et North obtiennent de nouvelles jantes en alliage de 17 pouces.

Jeep Gladiator

Pour 2023, le Jeep Gladiator reçoit un nouvel ensemble pour la version High Altitude, ajoutant des pare-chocs en acier pouvant accepter un treuil, des pare-pierres et une caméra montée l’avant pour la conduite hors route. La version Willys profite d’une clé intelligente, d’un affichage numérique de sept pouces pour le conducteur ainsi que d’un démarreur à distance. On note deux nouvelles teintes de carrosserie, soit Earl et High Velocity — cette dernière remplaçant Snazzberry. Le Gladiator propose un choix de deux motorisations, soit le V6 de 3,6 L à essence de 285 chevaux et le V6 turbodiesel de 3,0 litres avec 260 chevaux.

Jeep Grand Cherokee

La grande nouvelle pour le Jeep Grand Cherokee, c’est l’abandon du moteur V8 de 5,7 litres. Comme avant, la motorisation de série comprend le V6 de 3,6 litres produisant 293 chevaux dans les Laredo, Limited, Overland et Summit, alors que le système hybride rechargeable 4xe est également disponible (voir plus haut). Puisque le V8 disparaît, la capacité de remorquage maximale chute à 2 812 kilogrammes ou 6 200 livres. Autrement, le système multimédia Uconnect 5 avec écran tactile de 10,1 pouces est maintenant de série dans les versions Limited et Overland, la chaîne Alpine à neuf haut-parleurs devient une option dans la version Limited, et la chaîne McIntosh à 19 haut-parleurs est livrable dans la version Overland. Le Grand Cherokee WK, génération précédente vendue aux côtés de la nouvelle pendant le millésime 2022, mord la poussière.

Jeep Grand Cherokee L

Le Jeep Grand Cherokee L à empattement allongé, abritant trois rangées de sièges, a été introduit pour l’année-modèle 2021. Contrairement au Grand Cherokee régulier, la variante allongée conserve l’option du V8 de 5,7 litres produisant 357 chevaux, alors que de série, il propose le V6 de 3,6 litres avec 293 chevaux. Pour 2023, le système multimédia Uconnect 5 avec écran tactile de 10,1 pouces est maintenant de série dans les versions Limited et Overland, la chaîne Alpine à neuf haut-parleurs devient une option dans la version Limited, et la chaîne McIntosh à 19 haut-parleurs est livrable dans la version Overland.

Jeep Renegade

Pour le millésime 2023, le Jeep Renegade reçoit peu de changements. L’ensemble Trailhawk Elite inclut des sièges en cuir, un siège du conducteur à huit réglages électriques, un éclairage à DEL et un attelage de remorque. La peinture Detonator Yellow est également disponible. Le Renegade est équipé d’un quatre cylindres turocompressé de 1,3 litre produisant 177 chevaux, jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral de série.

Jeep Wrangler

Le très populaire Jeep Wrangler en versions deux portes et quatre portes Unlimited poursuivent leur carrière avec les mêmes motorisations. Outre le système hybride rechargeable 4xe mentionné plus haut, le Wrangler propose un V6 de 3,6 litres avec 285 chevaux, un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 270 chevaux, un V6 turbodiesel de 3,0 litres avec 260 chevaux et un V8 de 6,4 litres avec 470 chevaux. Toutefois, le bloc diesel sera mis à la retraite cette année. Pour 2023, la version Rubicon du Wrangler reçoit de nouvelles jantes en alliage de 17 pouces, alors pour l’ensemble de la gamme, les teintes de carrosserie Earl et Reign ont été ajoutées, remplaçant la peinture Snazzberry.

Wagoneer et Grand Wagoneer

Commercialisés sous la marque Wagoneer et non Jeep, même s’ils sont vendus chez les concessionnaires Jeep, les VUS pleine grandeur Wagoneer et Grand Wagoneer ont été introduits pour le millésime 2022. Cette année, des carrosseries à empattement allongé s’ajoutent, les Wagoneer L et Grand Wagoneer L, offrant plus d’espace pour les passagers arrière et un volume de chargement encore plus généreux. Le Wagoneer de base est muni du V8 de 5,7 litres avec 392 chevaux, mais le Wagoneer L de base ainsi que les Series II et Series III des deux carrosseries profitent d’un nouveau six cylindres biturbo de 3,0 litres, moins énergivore et produisant 420 chevaux. Quant au Grand Wagoneer, sa version de base conserve le V8 de 6,4 litres avec 471 chevaux, mais le Grand Wagoneer L de base ainsi que les Series II et Series III pour les deux carrosseries disposent du nouveau six cylindres biturbo de 3,0 litres, sa puissance atteignant toutefois les 510 chevaux.