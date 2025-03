Une motorisation hybride signée Mazda dans le prochaine CX-5

On ne sait pas encore si une version thermique sera conservée.

Le CX-5 Hybride sera assurément plus amusant à conduire.

Le Mazda CX-5, malgré son âge de conception avancé, demeure le fer de lance de la marque en Amérique du Nord. Son gabarit intéressant et ses performances de voiture sport le rendent très attrayant auprès du public local, mais le constructeur nippon doit songer éventuellement à renouveler son modèle le plus vendu.

La refonte était attendue en 2026, mais nous avons appris récemment que le prochain CX-5 appartiendrait au millésime 2027 et qu’il y aura enfin une option hybride. Bien entendu, l’intégration récente du groupe motopropulseur Toyota sous le capot du CX-50 Hybride aurait pu être repris intégralement à bord de ce futur CX-5 Hybride, mais ce ne sera pas le cas.

En effet, les ingénieurs de Mazda en profiteront pour introduire une nouvelle génération de moteurs thermiques SkyActiv-Z encore plus efficace que l’actuelle mouture, également connue sous l’appellation SkyActiv-G.

Qui plus est, malgré l’expertise de Toyota en matière de système hybride, le groupe motopropulseur de ce CX-5 Hybride a entièrement été développé à l’interne. On peut donc s’attendre à un peu plus de sportivité.

L’utilitaire compact sera-t-il aidé par une paire de moteurs électrique ou un seul? Verra-t-on une alternative hybride rechargeable plus tard? Après tout, les gammes CX-70 et CX-90 offrent déjà cette option.

Ce qui est clair avec ce prochain CX-5, c’est qu’il ne devrait pas trop déroger de son design. Les photos espions l’ont d’ailleurs confirmé. Et comme cette future version hybride a été travaillée par Mazda, on peut s’attendre à un agrément de conduite supérieur à la moyenne. Espérons seulement que les gains en matière de consommation de carburant seront intéressants.