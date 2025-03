Mazda affirme que le moteur à combustion interne n’est pas encore mort

Le nouveau moteur offrira une meilleure économie et des émissions réduites

Un véhicule électrique dédié arrivera d’ici 2027

Mazda travaille sur une nouvelle génération de moteurs à essence. Lors de son breffage multisolutions qui s’est tenu aujourd’hui à Tokyo, la marque a annoncé son intention de lancer le nouveau moteur Skyactiv-Z, qui fera ses débuts dans le Mazda CX-5 de 2028. Elle a également évoqué ses projets de véhicules électriques, dont le lancement est prévu en 2027.

« Mazda veut continuer à être un pionnier dans le domaine des moteurs à combustion interne, même à l’ère de l’électrification », a déclaré Ichiro Hirose, directeur technique. Il a décrit le nouveau moteur à essence Skyactiv-Z comme « la dernière étape de la feuille de route vers le moteur à combustion interne idéal ».

Bien que ce soit une affirmation audacieuse, Mazda reste discret sur la manière dont il compte y parvenir. Le constructeur automobile a déclaré : « Nous sommes revenus à l’essentiel et avons identifié sept facteurs de contrôle ». Ces facteurs comprennent les éléments habituels, tels que les rapports de compression et de mélange air-carburant et le calage de la combustion. Ils comprennent également le transfert de chaleur vers les parois du cylindre, un élément qui n’est pas souvent abordé.

Mazda a déclaré qu’elle allait développer des moteurs à essence de 2,5 litres à quatre et six cylindres en ligne. Ils répondront à la prochaine génération de réglementations sur les émissions avec la puissance des modèles actuels et une plus grande efficacité. Les moteurs seront également associés à un nouveau système de propulsion hybride que Mazda développe actuellement. Le premier des moteurs Skyactiv-Z devrait être introduit en 2027 dans le CX-5 de nouvelle génération.

Le constructeur automobile a également évoqué l’électrification. Il prévoit de commercialiser un deuxième véhicule électrique dans les deux prochaines années, comme l’EZ-6, issu d’une coentreprise avec Changan Automobile en Chine. Le deuxième véhicule électrique arrivera à peu près au même moment et sera basé sur la propre plateforme dédiée aux véhicules électriques de Mazda.

La décision de Mazda en matière de VE compte moins de la moitié des niveaux de gestion de ses divisions traditionnelles. Elle affirme que cela facilite la communication et réduit les délais de prise de décision. Ces deux éléments sont essentiels pour accélérer le délai d’exécution nécessaire aux VE à forte composante technologique. Il en résulte une plateforme de VE qui sera flexible, permettra l’utilisation de plusieurs types de batteries et présente d’autres avantages.