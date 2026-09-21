Galerie photos : Les 10 voitures les plus aérodynamiques offertes au Canada en 2026

La prolifération rapide des véhicules électriques au cours des dernières années a ravivé l’intérêt pour l’aérodynamisme. Les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour concevoir les silhouettes les plus profilées possible afin de tirer le maximum d’autonomie de la plus petite batterie envisageable, réduisant ainsi le poids et les coûts.

Récemment, Volkswagen a dévoilé le prototype « pré-série » Mission Efficiency, un élégant coupé électrique à quatre places homologué pour la route en Europe. Ce concept repose avant tout sur un coefficient de traînée record d’à peine 0,158.

Dans cette optique, jetons un œil aux 10 véhicules les plus aérodynamiques actuellement commercialisés sur le marché canadien :

10- Audi A6 e-tron (Cx de 0,23)

2026 Audi A6 e-Tron | Photo: Audi 2026 Audi A6 e-Tron | Photo: Audi 2026 Audi A6 e-Tron | Photo: Audi 2026 Audi A6 e-Tron | Photo: Audi

L’Audi A6 e-tron est dotée d’un groupe motopropulseur électrique à deux moteurs et transmission intégrale développant 469 chevaux, alimenté par une batterie de 94,9 kWh. Affichant un coefficient de traînée de 0,23 en Amérique du Nord avec ses rétroviseurs classiques en verre (0,21 à l’échelle mondiale avec des rétroviseurs caméras), la voiture adopte une ligne de toit fuyante de type Sportback à cinq portes qui guide l’écoulement d’air au-dessus de l’habitacle avant de s’en détacher au niveau d’un becquet en queue de canard prononcé. La calandre fermée Singleframe intègre des volets actifs de refroidissement dans sa partie inférieure, des ouïes latérales dans le bouclier canalisent l’air au-delà des roues, et un diffuseur intégré au soubassement arrière équilibre la pression du sillage.

9- BMW Série 5 / Berline i5 (Cx de 0,22 à 0,23)

2026 BMW i5 and 5 Series | Photo: BMW 2026 BMW i5 and 5 Series | Photo: BMW 2026 BMW i5 and 5 Series | Photo: BMW 2026 BMW i5 and 5 Series | Photo: BMW

La gamme BMW Série 5 propose un quatre cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 litres développant 255 chevaux (530i xDrive) aux côtés de la BMW i5 entièrement électrique (eDrive40 et xDrive40), qui fait appel à une batterie de 81,2 kWh pour produire entre 335 et 389 chevaux. L’architecture de carrosserie commune G60 affiche un coefficient de traînée oscillant entre 0,22 et 0,23. BMW y parvient en intégrant un système de volets d’air actifs derrière la calandre à double rein, qui se ferment à vitesse de croisière sur autoroute pour dévier le flux d’air incident au-dessus du capot. Des rideaux d’air intégrés au tablier avant canalisent le flux à haute vélocité au-delà des jantes en alliage carénées, tandis qu’un soubassement plat et entièrement caréné ainsi que des poignées de porte affleurantes minimisent la turbulence dans la couche limite le long du châssis.

8- Mercedes-Benz Classe S (Cx de 0,22)

2027 Mercedes-Benz S-Class | Photo: Mercedes-Benz 2027 Mercedes-Benz S-Class | Photo: Mercedes-Benz 2027 Mercedes-Benz S-Class | Photo: Mercedes-Benz 2027 Mercedes-Benz S-Class | Photo: Mercedes-Benz

La Mercedes-Benz S 500 4MATIC est animée par un moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres jumelé à un système d’hybridation légère de 48 volts, développant 429 chevaux par l’intermédiaire d’une boîte automatique à 9 rapports. Elle s’impose comme l’une des voitures thermiques les plus aérodynamiques sur le marché grâce à son coefficient de traînée de 0,22. Afin d’atténuer l’importante traînée liée au refroidissement moteur, elle utilise un système de volets actifs Airpanel à double action qui scelle la calandre chromée et le tablier inférieur à moins qu’un refroidissement intensif ne soit requis. Des poignées de porte escamotables motorisées reposent au ras de la carrosserie, des rétroviseurs latéraux profilés évacuent l’air pour limiter les turbulences, et la suspension pneumatique AIRMATIC abaisse le véhicule de 20 millimètres à vitesse de croisière.

7- Mercedes-Benz Berline EQE (Cx de 0,22)

EQE 500 AMG Line 4MATIC; Exterior: spektralblau | Interior: schwarz/anthrazit; vorläufige Werte WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 21,1-17,8 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km // Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC (combined electrical consumption (provisional, WLTP): 21,1-17,8 kWh/100 km; combined CO2 emissions (WLTP): 0 g/km); Exterior: spectral blue | Interior: black/anthracite; Mercedes-Benz EQE 350+ Electric Art (Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 18,7-15,9 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km); Exterieur: Opalithweiß; Interieur: Gelb Helios/Weiß // Mercedes-Benz EQE 350 Electric Art (combined electrical consumption (WLTP): 18,7-15,9 kWh/100 km; combined CO2 emissions (WLTP): 0 g/km); Exterior: opalite white, Interior: yellow helios/white Mercedes-Benz EQE 350+ Electric Art (Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 18,7-15,9 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km); Exterieur: Opalithweiß; Interieur: Gelb Helios/Weiß // Mercedes-Benz EQE 350 Electric Art (combined electrical consumption (WLTP): 18,7-15,9 kWh/100 km; combined CO2 emissions (WLTP): 0 g/km); Exterior: opalite white, Interior: yellow helios/white

La Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC emploie un groupe motopropulseur électrique à deux moteurs développant 288 chevaux et 564 lb-pi de couple, alimenté par une batterie d’une capacité utile de 90,5 kWh. Égalant la Classe S avec un coefficient de traînée de 0,22, l’EQE applique le profil aérodynamique monovolume en arc (« one-bow ») du constructeur à un empattement plus court. Comme le coffre plus court crée une cassure arrière plus abrupte, les aérodynamiciens de Mercedes ont intégré un becquet biseauté prononcé au couvercle du coffre afin d’imposer un point de décollement net et d’empêcher l’air de recirculer sur la lunette. Des volets de calandre actifs à l’avant, un carénage de soubassement intégral et continu, des déflecteurs de roues dentelés et des poignées de porte escamotables motorisées complètent cette enveloppe à faible traînée.

6- Porsche Taycan (Cx de 0,22)

2027 Porsche Taycan | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan Turbo GT with Weissach package | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan Turbo GT with Weissach package | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan Turbo GT with Weissach package | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan Turbo GT with Weissach package | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan | Photo: Porsche 2027 Porsche Taycan | Photo: Porsche

La Porsche Taycan 4S dispose d’un groupe motopropulseur à transmission intégrale et deux moteurs délivrant jusqu’à 522 chevaux avec la fonction overboost du système de départ canon (Launch Control), reposant sur une architecture de batterie de 800 volts. Pour enregistrer un coefficient de traînée de 0,22 tout en conservant ses larges proportions de sportive, elle s’appuie sur le système aérodynamique actif Porsche Active Aerodynamics (PAA). Des volets horizontaux continus logés dans les prises d’air inférieures avant se ferment à vitesse de croisière pour contraindre l’écoulement de la couche limite autour du masque avant. Des rideaux d’air verticaux sous les phares évacuent la zone de stagnation frontale vers l’extérieur des roues avant, tandis qu’une suspension pneumatique adaptative à trois chambres abaisse la garde au sol à haute vitesse, le tout complété par un aileron arrière déployable à trois positions fonctionnant en configuration d’éco-traînée.

5- Tesla Model 3 (Cx de 0,219)

2026 Tesla Model 3 | Photo: Tesla 2026 Tesla Model 3 | Photo: Tesla 2026 Tesla Model 3 Standard | Photo: Tesla 2026 Tesla Model 3 Standard | Photo: Tesla 2026 Tesla Model 3 | Photo: Tesla

La berline rafraîchie Tesla Model 3 à propulsion (« Highland ») utilise un moteur électrique unique développant 291 chevaux, jumelé à une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 60 kWh. Tesla a réduit le coefficient de traînée de la berline à 0,219 en redessinant le masque avant avec une arête d’attaque tranchante qui fend l’air et supprime le rebord d’arrêt redressé de sa devancière. Les jantes « Photon » de 18 pouces offertes de série utilisent des enjoliveurs aérodynamiques plats pour sceller les ouvertures de roue et supprimer les turbulences d’air à l’intérieur des passages de roues. Un soubassement entièrement plat, un vitrage acoustique affleurant, des poignées de porte encastrées et un rebord redressé sur la malle arrière fonctionnent à l’unisson pour maintenir l’écoulement d’air plaqué à la carrosserie.

4- Mercedes-Benz CLA avec Technologie EQ (Cx de 0,21)

Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA with EQ Technology | Photo: Mercedes-Benz

Conçue sur l’architecture modulaire Mercedes-Benz (MMA) de 800 volts, la CLA électrique intègre une batterie de 85 kWh jumelée soit à un moteur arrière synchrone à aimants permanents à haut rendement (CLA 250+, 268 ch) associé à une transmission inhabituelle à deux vitesses, soit à une configuration à deux moteurs et transmission intégrale (CLA 350 4MATIC, 349 ch). Tirant parti des enseignements du programme Vision EQXX, elle atteint un coefficient de traînée de 0,21 grâce à une silhouette fastback basse et fluide, ainsi qu’à un masque avant illuminé doté de jointures de carrosserie étroitement scellées autour des phares. L’écoulement de l’air est pris en charge par des jantes en alliage aérodynamiques bicolores à carénage plein, des déflecteurs de roues optimisés aux essieux avant et arrière, un diffuseur arrière dédié, ainsi qu’un soubassement entièrement caréné recouvrant même les bras de suspension et les biellettes de direction.

3- Tesla Model S (Cx de 0,208)

La Tesla Model S à deux moteurs et transmission intégrale produit 670 chevaux grâce à deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 100 kWh. Son coefficient de traînée de 0,208 est obtenu grâce à une silhouette fuyante en fuseau (« boat-tail »), où les flancs de la carrosserie convergent vers l’arrière pour permettre à l’air déplacé de se rejoindre en créant un sillage tourbillonnaire minimal. Le véhicule est équipé d’une suspension pneumatique adaptative qui abaisse automatiquement le châssis aux vitesses d’autoroute, ce qui réduit directement sa surface frontale projetée et freine les turbulences sous le plancher. Des volets d’aération actifs au bas du bouclier ne s’ouvrent que lors des demandes de refroidissement, tandis qu’un tunnel de soubassement plat et ininterrompu ainsi que des poignées de porte motorisées affleurantes préservent un écoulement d’air fluide le long de la carrosserie.

2- Mercedes-Benz Berline EQS (Cx de 0,20)

Destinée au marché canadien, l’EQS 450 4MATIC fait appel à un groupe motopropulseur électrique à deux moteurs et transmission intégrale produisant 355 chevaux et 590 lb-pi de couple, alimenté par un bloc-batterie de 118 kWh. L’EQS atteint son coefficient de traînée de 0,20 principalement grâce à sa ligne de toit fastback monovolume avancée (« one-bow »), qui élimine les transitions géométriques abruptes entre le capot, la cellule habitable et le coffre. Le panneau avant noir étanche (« Black Panel ») dissimule des volets Airpanel à commande électronique qui ne s’ouvrent que sous de lourdes charges thermiques. En dessous, un vaste carénage en composite muni d’ailettes déflectrices spécifiques devant et derrière les roues dirige l’air incident autour des pneus en rotation, tandis que des poignées de porte escamotables motorisées évitent toute perturbation localisée de la couche limite.

1- Lucid Air (Cx de 0,197)

2026 Lucid Air | Photo: Lucid Motors 2026 Lucid Air | Photo: Lucid Motors 2026 Lucid Air | Photo: Lucid Motors

La Lucid Air Pure à propulsion arrière est animée par un groupe motopropulseur électrique arrière compact développant 430 chevaux, couplé à une batterie de 84 kWh. Elle domine les véhicules de série avec un coefficient de traînée de 0,197, une prouesse rendue possible par la miniaturisation de ses organes mécaniques qui autorise un capot plongeant exceptionnellement bas. L’écoulement d’air est géré par des conduits d’admission fonctionnels situés sous les phares, qui acheminent l’air sous haute pression à travers des canaux internes avant de l’évacuer de manière laminaire sur le capot. Des rideaux d’air verticaux à l’avant, des jantes de série « Aero Range » de 19 pouces, un panneau de soubassement structurel parfaitement plat et un diffuseur arrière relevé maintiennent l’écoulement de la couche limite attaché le long de la carrosserie.