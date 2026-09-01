Le Canada ouvre un deuxième contingent de 24 500 véhicules pour les VÉ fabriqués en Chine

La plus récente attribution de permis d’importation du Canada survient alors que des marques établies recommencent à s’approvisionner en Chine et que de nouveaux constructeurs automobiles préparent leurs activités commerciales.

Le Canada a délivré 24 500 permis d’importation supplémentaires pour des véhicules électrifiés fabriqués en Chine le 1er septembre.

Les permis inutilisés portent à 33 397 le nombre potentiel de VÉ fabriqués en Chine pouvant être importés au cours des six prochains mois.

BYD, Chery et Geely font progresser leurs démarches d’homologation, de recrutement et de préparation de réseaux de concessionnaires en vue de leur arrivée sur le marché canadien.

Le cadre d’importation canadien visant les VÉ fabriqués en Chine est entré dans sa prochaine phase aujourd’hui, le 1er septembre, avec l’ajout de 24 500 permis, alors que plusieurs constructeurs automobiles chinois se préparent à de possibles lancements au Canada.

Le contingent fédéral autorise jusqu’à 49 000 véhicules admissibles au cours de ses 12 premiers mois. Ottawa a divisé ce volume en deux attributions égales, la première étant entrée en vigueur le 1er mars et la seconde devenant accessible le 1er septembre. Les véhicules importés dans le cadre du contingent demeurent assujettis au tarif normal de 6,1 % du Canada applicable à la nation la plus favorisée, un taux considérablement inférieur à la surtaxe précédente de 100 % imposée aux VÉ fabriqués en Chine en 2024. La politique révisée découle d’un accord commercial conclu en janvier entre Ottawa et Pékin.

La demande n’a pas épuisé la première attribution. Affaires mondiales Canada a indiqué qu’en date du 28 août, des contingents avaient été accordés pour 15 344 VÉ et 259 véhicules hybrides durant la période initiale de six mois. Le ministère ne révèle pas l’identité des importateurs individuels.

Les permis inutilisés seront reportés. En les combinant à la plus récente attribution, les importateurs pourraient faire entrer jusqu’à 33 397 VÉ fabriqués en Chine au cours des six prochains mois.

Les marques déjà établies ont été les premières à utiliser le nouveau cadre. Tesla a commencé à offrir au Canada une Model 3 moins chère, construite à Shanghai, en mai. Lotus, propriété de Geely, a importé plusieurs dizaines de VUS de performance Eletre durant l’été. Lincoln a également réintroduit sur le marché canadien le Nautilus hybride fabriqué en Chine en août, à un prix de départ d’environ 63 000 $, frais compris.

La concurrence pour obtenir une partie de la capacité d’importation pourrait s’intensifier à mesure que les constructeurs établis en Chine font progresser leurs projets canadiens. BYD, Chery et Geely travaillent à l’homologation de véhicules, recrutent des employés et discutent avec de potentiels concessionnaires canadiens. Des véhicules des trois entreprises ont également été aperçus sur les routes canadiennes cet été, un signe clair de ce qui s’en vient.

Le contingent continue de fonctionner selon le principe du premier arrivé, premier servi. Affaires mondiales Canada avait précédemment indiqué qu’une politique administrative à plus long terme serait annoncée avant septembre. Un avis publié le 29 août précisait plutôt que la méthode d’attribution actuelle demeurerait en vigueur jusqu’à nouvel ordre, pendant que le ministère surveille l’accès des importateurs.

Les volumes disponibles augmenteront de nouveau l’an prochain. En vertu de l’accord entre le Canada et la Chine, le contingent annuel progressera de 6,5 %, portant le nombre autorisé à 52 185 véhicules lorsque la prochaine année contingentaire commencera le 1er mars 2027.

Source: Automotive News