Toyota offre un aperçu de l’habitacle de son nouveau véhicule à trois rangées avant la présentation du 10 février

Toyota partage un aperçu de l’intérieur d’un prochain VUS à trois rangées — ou serait-ce une minifourgonnette?

L’aguiche de Toyota confirme une configuration à trois rangées avec sièges capitaine et une série d’écrans de grande taille.

Le design de la porte arrière rappelle celui d’une minifourgonnette, laissant croire à une nouvelle Sienna? Probablement pas…

Présentation complète prévue le 10 février; le modèle pourrait remplacer le Highlander.

Toyota a diffusé une deuxième image aguiche d’un prochain VUS — du moins, la logique le voudrait — dont la présentation est prévue le 10 février. Cette fois, l’image montre l’intérieur d’un véhicule à trois rangées qui pourrait remplacer le Highlander.

La nouvelle image, faiblement éclairée, mais plus révélatrice que la première, montre des sièges capitaine à la deuxième rangée ainsi qu’une partie de l’assise inférieure de la troisième rangée, confirmant la configuration à trois rangées du véhicule. Le design des panneaux de porte arrière apparaît plat et large, rappelant ceux que l’on retrouve habituellement dans les minifourgonnettes plutôt que dans les VUS. S’agit-il d’un choix inhabituel suggérant une priorité accordée à l’espace intérieur ou à l’usage familial, ou sommes-nous en train d’observer l’habitacle de la prochaine Sienna?

Depuis le siège du conducteur, on distingue un grand écran central, que nous estimons mesurer au moins 12,9 pouces, similaire à celui que l’on retrouve dans le RAV4 actuel, ainsi qu’un combiné d’instruments numérique qui devrait s’étendre sur 12,3 pouces. Le sommet du levier de vitesses est visible devant ce qui semble être le bouton de démarrage/arrêt du moteur, bien que la partie inférieure de la console centrale demeure largement dissimulée.

Cela fait suite à une première aguiche qui révélait une poupe anguleuse avec des ailes larges et une barre de feux arrière à DEL sur toute la largeur, intégrée dans un cadre rectangulaire. La silhouette et les proportions évoquent un VUS de format intermédiaire à pleine grandeur, avec un style cubique peu commun dans la gamme actuelle de Toyota. La photo de l’extérieur affaiblit fortement l’hypothèse d’une minifourgonnette.

Toyota n’a pas officiellement nommé le modèle ni partagé de spécifications. Toutefois, comme nous l’avons déjà mentionné, compte tenu des récents rafraîchissements apportés à la gamme de VUS du constructeur, le Highlander ressort comme le candidat le plus probable à un remplacement. La génération actuelle du Highlander a été lancée en 2020. Cela dit, la Sienna aussi…

Les spéculations voulant que le prochain modèle soit un véhicule entièrement électrique demeurent solides. Toyota pourrait tirer parti d’un VUS électrique de format intermédiaire afin de combler un vide concurrentiel dans son portfolio et d’offrir une alternative à des modèles comme le Kia EV9, le Hyundai Ioniq 9 et le Cadillac Vistiq.

La légende de l’image — « Une énergie débordante. Une polyvalence encore plus grande » — mets pratiquement fin au débat : il s’agit d’un nouveau VUS.

Toyota a confirmé que la présentation officielle aura lieu le 10 février.