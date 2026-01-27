Toyota dévoile un nouveau VUS aux lignes anguleuses, possiblement un remplaçant du Highlander

Une image volontairement obscure laisse entrevoir un possible remplaçant dans le segment des VUS intermédiaires, vraisemblablement à motorisation électrique.

L’image aguiche montre un VUS trapu avec des ailes larges et des feux arrière à DEL sur toute la largeur.

Le Highlander est le plus ancien VUS de la marque, ce qui en fait un candidat probable au remplacement.

Le nouveau modèle pourrait s’inscrire dans les plans de Toyota pour un VUS intermédiaire électrique.

Toyota a publié une image aguiche d’un VUS non identifié, ne révélant guère plus que l’arrière large d’un VUS au style cubique et une cabine aux formes carrées. Le constructeur japonais n’a fourni aucun détail précis sur le modèle, se contentant d’indiquer : « Quelque chose de nouveau se profile à l’horizon. »

L’image montre la partie médiane et supérieure de l’arrière du VUS, plongée dans l’ombre, affichant une posture large et un design simple de feux arrière à DEL pleine largeur, composé de deux fines barres lumineuses horizontales logées dans un cadre rectangulaire. Bien que la majorité des éléments stylistiques soient dissimulés, la silhouette évoque un VUS de taille intermédiaire à pleine grandeur.

Toyota n’a pas nommé le modèle ni confirmé la moindre spécification, mais, par élimination au sein de sa gamme de VUS, plusieurs indices potentiels émergent. La plupart des VUS de l’offre Toyota — notamment les 4Runner, RAV4, Corolla Cross, Crown Signia et Land Cruiser — ont tous été renouvelés ou introduits récemment. Le Sequoia a été mis à jour pour la dernière fois en 2023 et, conformément aux pratiques bien établies de Toyota, il devrait rester au catalogue pendant au moins une autre décennie.

Cela laisse le Highlander comme candidat le plus probable. En production depuis 2020 avec des changements minimes, le Highlander est actuellement le VUS le plus ancien encore en vente chez Toyota, bien que, selon les standards de la marque, il ne soit pas si vieux. L’indice clé indiquant qu’il s’agirait très vraisemblablement du nouveau Highlander réside dans le fait que sa position sur le marché a été sérieusement mise à mal par le plus récent et plus grand Grand Highlander. En réalité, ce dernier a dépassé le premier en ventes à de nombreuses reprises.

De plus, de fortes spéculations laissent entendre que ce nouveau VUS pourrait être propulsé par des électrons. Toyota a déjà dévoilé par le passé les concepts bZ Large SUV et bZ FlexSpace. Tous deux semblent constituer des sources d’inspiration possibles pour ce nouveau modèle.

Enfin, Toyota ne propose actuellement aucun concurrent direct aux VUS électriques comme le Kia EV9, le Hyundai Ioniq 9, le VinFast VF 9, ainsi qu’à plusieurs alternatives haut de gamme telles que le Cadillac Vistiq, l’Audi Q6 e-tron et d’autres. L’introduction d’un VUS électrique de ce format pourrait combler un vide dans le portefeuille du constructeur et ouvrir la porte à une éventuelle déclinaison chez Lexus.

Toyota n’a pas annoncé à quel moment la révélation complète aura lieu.