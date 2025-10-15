Toyota lance un système multimédia de nouvelle génération avec le RAV4 2026

Le système multimédia de prochaine génération de Toyota fera ses débuts sur le RAV4 2026 avec commande vocale intégrée et connectivité 5G.

Le RAV4 2026 introduit le premier système multimédia Toyota compatible 5G doté de fonctions de commande vocale intégrée.

L’écran tactile personnalisable intègre désormais des widgets, un menu rapide et la navigation en plein écran sur l’affichage multifonction (MID).

Le système intègre également un enregistreur de conduite, un module EV dédié et des commandes d’application améliorées pour les conducteurs canadiens.

Toyota dévoilera son nouveau système multimédia de prochaine génération avec le tout nouveau RAV4 2026, attendu dans les concessions canadiennes au début de l’année prochaine. Développée par les équipes de recherche et développement nord-américaines de Toyota, en collaboration avec Toyota Connected North America, la nouvelle plateforme Toyota Audio Multimedia propose des commandes vocales intégrées, une interface repensée et une connectivité 5G intégrée.

Il s’agit de la première application Toyota du kit de développement logiciel Arene conçu par Woven by Toyota. Grâce aux mises à jour par la voie des aires, le système pourra évoluer tout au long de la vie du véhicule. C’est également le premier système multimédia Toyota à intégrer la technologie 5G, offrant ainsi des performances accrues et des fonctionnalités élargies.

Les versions hybrides rechargeables du RAV4 2026, comme le GR Sport VEHR, comprendront un module EV exclusif. Cette nouvelle interface permet aux conducteurs de programmer la recharge, de définir des limites de charge et de consulter des cartes d’autonomie intégrées à la planification d’itinéraires.

Toyota a repensé l’interface utilisateur pour imiter la convivialité des téléphones intelligents. Les écrans tactiles de 10,5 pouces (de série) et de 12,9 pouces (en option) offrent une nouvelle disposition de l’écran d’accueil avec des widgets personnalisables pour l’audio, la navigation et les paramètres du véhicule. Un menu de contrôle rapide permanent donne accès aux fonctions fréquemment utilisées comme les réglages d’affichage ou les systèmes d’aide à la conduite.

L’assistant vocal de nouvelle génération, développé en partenariat avec Google, fonctionne désormais directement à partir du dispositif, éliminant le besoin d’un accès constant au nuage. Les commandes, telles que l’ajustement du volume, de la climatisation ou la consultation des données de trajet, répondent plus rapidement. L’assistant comprend un langage naturel et réagit à des appels comme « Hey Toyota » ou « Salut Toyota », accessibles via plusieurs microphones dans l’habitacle.

La navigation profite également d’une amélioration notable. Pour la première fois, Toyota affichera les indications de navigation étape par étape en plein écran sur le tableau de bord numérique. Cette fonction nécessite un essai ou un abonnement actif à Drive Connect.

Autre nouveauté, l’enregistreur de conduite intégré utilise les caméras extérieures du véhicule pour capturer et sauvegarder les séquences d’événements manuels ou automatiques. Les clips peuvent être visionnés sur l’écran principal ou sauvegardés sur une clé USB.

La fonction Remote Connect a été bonifiée afin de permettre le contrôle de certaines fonctions du véhicule à partir de l’application mobile, incluant les feux et le hayon. Côté divertissement, le système prend désormais en charge SiriusXM avec 360L, en plus d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

La nouvelle plateforme multimédia sera progressivement déployée sur d’autres modèles Toyota après ses débuts avec le RAV4 2026.