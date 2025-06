Toyota RAV4 2026: 5 questions et réponses

Après sept années sur le marché, le RAV4 de cinquième génération tirera sa révérence dans quelques mois. Plus tôt ce printemps, Toyota a levé le voile sur la sixième génération du RAV4 dans le cadre d’un événement grandiose organisé au siège social nord-américain de Toyota à Plano au Texas.

Le Toyota RAV4 est un VUS compact d’abord introduit en 1996 au Canada.

L’année-modèle 2026 marque l’arrivée de la sixième génération du produit.

Les consommateurs ont le choix entre l’hybride et l’hybride rechargeable pour 2026.

En attendant son arrivée chez les concessionnaires du Québec, voici 5 questions et réponses à propos du Toyota RAV4 2026.

Quelles sont les motorisations du Toyota RAV4 2026?

Au chapitre mécanique, Toyota adapte une stratégie mise de l’avant avec d’autres modèles, notamment la Camry. En effet, le constructeur mise sur une gamme entièrement électrifiée avec cette nouvelle génération du RAV4. En d’autres mots, Toyota élimine les versions uniquement dotées d’un moteur à essence et laisse toute la place aux motorisations hybride et hybride rechargeable.

Pour la première fois, un VUS intègre la cinquième génération de la motorisation hybride. Elle comporte un moteur à quatre cylindres de 2,5 L, une boîte-pont, une unité de gestion de l’énergie et une batterie. Les spécifications complètes n’ont pas été divulguées. À ce moment-ci, on ignore la puissance et le couple. Le RAV4 hybride de cinquième génération développe une puissance totalisant 219 chevaux.

Quant à l’hybride rechargeable, ce groupe motopropulseur fait aussi appel à un moteur à quatre cylindres de 2,5 L. Celui-ci travaille conjointement avec deux moteurs et une batterie. La puissance générée est augmentée à 320 chevaux, soit 18 de plus que pour le modèle de cinquième génération. L’autonomie en mode électrique est, quant à elle, bonifiée à son tour. Alors qu’elle se chiffrait à 68 kilomètres, elle est désormais de 80 kilomètres.

La capacité maximale de remorquage du Toyota RAV4 2026 demeure établie à 3500 livres. Toutefois, il est intéressant de souligner que davantage de déclinaisons peuvent tirer une telle charge par rapport à la génération sortante.

Quelles sont les versions du Toyota RAV4 2026?

Le catalogue du RAV4 2026 ne comporte rien de moins que neuf versions. Les versions LE AWD, XLE AWD, XLE AWD avec groupe Premium, Limited AWD et Woodland sont dotées de la motorisation hybride.

La motorisation hybride rechargeable équipe les versions suivantes: SE AWD, XSE AWD, XSE AWD avec groupe Technologie et GR Sport AWD. Au fait, précisons que la gamme se voit bonifier par l’ajout d’une version GR Sport AWD pour 2026. Développée en partenariat avec la division d’ingénierie Toyota Gazoo Racing, elle met de l’avant son caractère sportif. Elle se distingue entre autres par sa suspension calibrée GR ainsi que sa direction qui a été retravaillée. Elle a droit à des jantes de 20 pouces qui lui sont exclusives, des ailerons avant et arrière et une calandre Matrix GR. Toyota vante également la rigidité de la carrosserie du RAV4 GR Sport AWD 2026.

Quelle technologie retrouve-t-on à bord du Toyota RAV4 2026?

Au passage de la cinquième à la sixième génération, le Toyota RAV4 fait le plein de technologie. De série, il est muni d’une nouvelle instrumentation de 12,3 pouces. Celle-ci est personnalisable selon les besoins du conducteur. Au centre de la planche de bord loge un écran tactile mesurant 10,5 ou 12,9 pouces. Le système d’infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Simultanément, deux téléphones peuvent être connectés.

De série, le RAV4 2026 est livré avec une chaîne audio à six haut-parleurs. En option, les consommateurs peuvent choisir le système JBL à neuf haut-parleurs.

À quel moment est prévue l’arrivée du Toyota RAV4 2026 en sol canadien?

Il est prévu que l’assemblage du Toyota RAV4 de sixième génération débute à la fin de l’année 2025. Les installations canadiennes continueront d’assembler les déclinaisons animées par la motorisation hybride. À cet effet, nous avons d’ailleurs appris récemment que la chaîne de fabrication allait aussi assembler les modules de batterie destinés à la motorisation hybride. L’usine intègre donc une étape supplémentaire d’importance. Notons que le RAV4 muni de la technologie hybride rechargeable sera assemblé au Japon.

Ce faisant, il est raisonnable de présumer que les premiers exemplaires du Toyota RAV4 2026 arriveront chez les concessionnaires du pays dès le début de l’année prochaine.

Quelles sont les innovations en matière de sécurité du nouveau RAV4?

Parallèlement au dévoilement du RAV4 2026, Toyota a également présenté sa plateforme de développement de logiciel Arene. Du coup, le RAV4 de nouvelle génération est le premier véhicule de la marque à recevoir le système Toyota Safety Sense 4.0. Outre le fait que le constructeur affirme que la capacité de détection est améliorée par rapport à l’actuelle itération du système Toyota Safety Sense, peu de détails ont été divulgués au moment d’écrire ces quelques lignes. D’ici la mise en vente du RAV4 2026, Toyota partagera davantage d’informations.

En terminant, précisons que l’échelle de prix du Toyota RAV4 2026 n’a pas été rendue publique. Le constructeur fournira de plus amples détails au fur et à mesure que la date de commercialisation approchera.