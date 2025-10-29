Toyota présente un aperçu de la prochaine génération de Corolla au Salon de la Mobilité du Japon 2025

Toyota introduit la prochaine génération de Corolla avec une compatibilité multigroupes motopropulseurs et une approche axée sur la personnalisation mondiale.

La nouvelle Corolla prendra en charge les groupes motopropulseurs VE, VEHR, hybride et combustion interne afin de s’adapter aux marchés mondiaux.

Le design du véhicule est influencé par la philosophie de fabrication personnalisée « to you » de Toyota.

Aucune date de lancement ni spécification n’ont été partagées, mais l’attrait esthétique et la flexibilité demeurent essentiels.

Toyota a offert un premier aperçu de la prochaine itération de sa Corolla lors du Salon de la Mobilité du Japon 2025, mettant en avant sa philosophie de design en constante évolution, fondée sur la personnalisation et l’inclusivité mondiale. Le modèle présenté se voulait une expression de l’esprit manufacturier de Toyota, ou monozukuri, centré sur la conception de véhicules pensés pour chaque utilisateur.

Lancée pour la première fois en 1966, la Toyota Corolla a joué et continue de jouer un rôle clé dans l’histoire automobile mondiale. Elle est devenue l’une des plaques signalétiques les plus vendues au monde grâce à sa réputation de fiabilité, d’efficacité et d’abordabilité. En plus de six décennies, la Corolla a évolué au fil de multiples générations, se déclinant en versions coupé, berline, à hayon et familiale. Au Canada, comme sur d’autres marchés mondiaux, elle demeure un pilier de la gamme Toyota et un élément majeur du volume des ventes de la marque.

Toyota a décrit la future Corolla comme une réponse à la diversité des besoins des clients et aux conditions environnementales mondiales. L’entreprise positionne ce véhicule comme un produit conçu pour une « personne précise », allant au-delà de la notion généralisée de « mobilité pour tous » afin de mettre de l’avant les préférences individuelles en matière de mobilité et les réalités régionales.

La prochaine génération de Corolla dévoilée sera compatible avec un large éventail de groupes motopropulseurs, incluant les motorisations électriques à batterie (VE), hybrides rechargeables (VEHR), hybrides (HEV) et à combustion interne (ICE). Toyota a souligné l’importance de préserver la flexibilité dans les offres mécaniques afin de répondre aux besoins des différents marchés mondiaux, dont les infrastructures énergétiques et les priorités environnementales varient grandement.

Bien qu’aucune donnée technique, tarification ou échéancier de commercialisation n’aient été communiqués, Toyota a affirmé que le style demeurera une priorité, cherchant à créer des véhicules « cool » qui répondent autant aux attentes pratiques qu’émotionnelles.