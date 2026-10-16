Wards 10 Best 2026 : les 10 motorisations primées sont toutes électrifiées

Les 10 lauréats sont électrifiés : quatre VÉ, quatre hybrides et deux hybrides rechargeables.

La Chevrolet Corvette ZR1X de 1 250 ch est la plus puissante du palmarès.

Le Nissan Rogue Hybride amène e-POWER au Canada, à partir de 39 998 $.

Tous les lauréats des prix Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2026 font appel à une forme d’électrification, une première depuis la création du concours en 1995. Cette semaine, WardsAuto a retenu quatre véhicules électriques à batterie (VÉ), quatre hybrides et deux hybrides rechargeables, choisis parmi 26 candidats.

Les lauréats 2026 : 4 VÉ, 4 hybrides et 2 hybrides rechargeables

Véhicule Type Motorisation Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC (électrique) Électrique Deux moteurs Rivian R2 Performance Électrique Deux moteurs Subaru Trailseeker Électrique Deux moteurs Volvo EX60 P10 AWD Électrique Deux moteurs Chevrolet Corvette ZR1X Hybride V8 biturbo de 5,5 L Hyundai Palisade Hybride Hybride 4 cylindres turbo de 2,5 L Nissan Rogue Hybride Hybride 3 cylindres turbo de 1,5 L Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid Hybride 6 cylindres à plat eTurbo de 3,6 L BMW M5 Touring Hybride rechargeable V8 turbo de 4,4 L Toyota RAV4 hybride rechargeable GR SPORT Hybride rechargeable 4 cylindres de 2,5 L

Les multisegments comptent pour sept des 10 lauréats, accompagnés de deux voitures sport et d’une familiale.

La Corvette ZR1X domine le palmarès avec 1 250 ch

C’est ici que ça devient intéressant. Le lauréat le plus puissant est la Chevrolet Corvette ZR1X, avec 1 250 ch. Son V8 biturbo de 5,5 L développe à lui seul 1 064 ch et 828 lb-pi, tandis qu’un moteur électrique de 186 ch ajoute 145 lb-pi en entraînant l’essieu avant.

La ZR1X est l’une des deux voitures sport du palmarès à miser sur l’assistance électrique pour la performance, avec la Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid et son turbocompresseur à assistance électrique. Selon Robin Warner, membre du jury et responsable des programmes Wards 10 Best, même les voitures sport les plus performantes comptent désormais sur l’électricité, qui améliore l’expérience de conduite.

« Difficile de croire que le public acheteur jugeait autrefois les hybrides lentes et sous-motorisées », a déclaré le juré Drew Winter.

Le Nissan Rogue Hybride amène e-POWER au Canada avec 225 ch

Le Rogue Hybride est la première application canadienne et américaine du système e-POWER de Nissan. Son 3 cylindres turbo de 1,5 L recharge une batterie qui alimente deux moteurs électriques ; ce sont donc toujours ces moteurs qui entraînent les roues. La puissance totale atteint 225 ch.

Selon Nissan Canada, c’est la 25e fois qu’un véhicule Nissan figure au palmarès Wards.

Les prix canadiens démarrent à 39 998 $

Voici comment se positionnent les lauréats grand public au Canada (PDSF, avant transport et préparation) :

Nissan Rogue Hybride 2027 (225 ch) : à partir de 39 998 $

(225 ch) : à partir de 39 998 $ Subaru Trailseeker 2027 (375 ch, autonomie RNCan de 446 km) : à partir de 49 995 $

(375 ch, autonomie RNCan de 446 km) : à partir de 49 995 $ Toyota RAV4 hybride rechargeable GR SPORT 2026 (324 ch) : 57 500 $

(324 ch) : 57 500 $ Hyundai Palisade Luxury Hybride 2026 (329 ch, 339 lb-pi) : 60 499 $

(329 ch, 339 lb-pi) : 60 499 $ Volvo EX60 P10 AWD 2027 (autonomie RNCan jusqu’à 531 km) : à partir de 77 500 $

Dans le haut de gamme, le Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC électrique produit 483 hp grâce à deux moteurs électriques et dispose d’une batterie de 94 kWh.

De la Prius en 2001 à un palmarès 100 % électrifié en 2026

L’électrification a fait son entrée au palmarès en 2001, avec la victoire de la Toyota Prius de première génération. En 2020, Wards a renommé le concours 10 Best Engines & Propulsion Systems afin de refléter l’importance croissante de la propulsion électrique.

Selon le juré Bob Gritzinger, les résultats témoignent d’un marché qui continue de s’éloigner de plus d’un siècle de domination de la combustion pure, les hybrides occupant désormais une place centrale dans la gamme des constructeurs. Le juré Gary Vasilash estime pour sa part que la forte présence des hybrides ne devrait surprendre personne, vu le nombre de modèles hybrides désormais offerts.

Comment Wards a évalué 26 candidats

Les jurés ont conduit chaque candidat en conditions réelles et noté la motorisation selon cinq critères :

Puissance

Couple

Bruits, vibrations et rudesse (BVR)

Efficacité observée

Technologie innovante

Seules les motorisations entièrement nouvelles ou considérablement améliorées sont admissibles, tout comme les lauréats de l’année précédente. Les juges comparent ensuite les notes combinées et désignent les lauréats en se demandant si la motorisation, à elle seule, aide à vendre le véhicule.

Seize candidats n’ont pas été retenus, dont les Lucid Gravity Grand Touring, Hyundai Ioniq 9, Nissan Leaf, Lexus LX 700h Overtrail et Ram 1500 TRX.