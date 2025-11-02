Toyota bZ Time Attack Concept : l’électrique se lance à l’assaut de SEMA 2025

Au prochain Salon SEMA de Las Vegas, qui débute le 4 novembre 2025, le constructeur présentera en grande première mondiale le bZ Time Attack Concept, sa toute première création 100 % électrique conçue spécialement pour les compétitions de time attack et les montées de côte (Hill Climb).

Le Toyota bZ Time Attack Concept développe 400 chevaux

Il sera au SEMA su 4 au 7 novembre 2026

Sa conception est hautement technologique

Un laboratoire roulant pour la technologie électrique de Toyota

Imaginé pour repousser les limites de la technologie électrique de Toyota, ce concept unique met en avant une aérodynamique de compétition, une suspension de calibre compétition et une importante hausse de puissance par rapport au modèle de série.

Le point de départ : la version à rouage intégral du bZ 2026 de 338 ch. et capable d’abattre le 0-100 km/h en moins de cinq secondes. Ce prototype sert de vitrine à la future offensive électrique de la marque, qui comprendra deux nouveaux modèles en 2026: le bZ Woodland et le C-HR électrique.

Une approche audacieuse de la compétition électrique

« Cette année à SEMA, nous voulions explorer un territoire encore inexploré », explique Marty Schwerter, directeur des opérations du Toyota Motorsports Technical Center. « Le bZ Time Attack Concept est une occasion d’apprendre, d’expérimenter et de démontrer tout le potentiel de nos plateformes électriques. »

Habituée à concevoir des créations spectaculaires pour SEMA depuis plus de vingt ans, l’équipe de Schwerter a dû relever de nouveaux défis : équilibre des masses lié au poids des batteries, gestion du refroidissement, intégration aérodynamique et rigidité structurelle. L’objectif n’était pas de créer un simple prototype d’exposition, mais un véritable véhicule de performance, capable de démontrer que l’électrique peut aussi briller sur circuit.

Une construction mêlant artisanat et impression 3D

Pour donner vie à la large carrosserie et à la configuration aérodynamique complète, Toyota a adopté une méthode hybride : numérisation 3D, conception CAD, impression 3D à grande échelle et finitions manuelles. Sous la direction du laboratoire d’additivation de Georgetown (Kentucky), les arches de roues et éléments de carrosserie ont été imprimés en taille réelle avant d’être renforcés à la main pour garantir solidité et précision. Cette approche a permis de réduire considérablement les délais de développement et de multiplier les itérations de conception.

Résultat : une voiture abaissée de 15 cm, dotée d’un empattement élargi de 15 cm et d’un ensemble aérodynamique complet comprenant un aileron massif, un diffuseur, des bas de caisse et un splitter avant.

400 chevaux électriques et un châssis de course

Sous la carrosserie, le bZ Time Attack Concept repose sur la plateforme bZ AWD 2026, dont les moteurs électriques, recalibrés par Toyota R&D, délivrent plus de 400 ch. La suspension fait appel à des combinés ressorts-amortisseurs TEIN, les freins à des éléments Alcon avec plaquettes Hawk, directement issus des programmes de course Toyota 86 Cup et Corolla TC.

L’habitacle adopte un arceau complet en acier chromoly conforme FIA, des sièges OMP HTE-R et des harnais OMP, tandis que les roues BBS Unlimited de 19 x 11 po chaussent des pneus Continental Extreme Contact Sport 02 305/30ZR19 pour une adhérence maximale.

Un manifeste pour la performance électrique

Fidèle à la tradition Toyota, chaque détail marie innovation et savoir-faire. La carrosserie tricolore, blanc nacré, noir métallique et rouge, symbolise l’union entre fabrication additive et art automobile. Pour Mike Tripp, vice-président du marketing Toyota USA :

« Chaque projet SEMA nous pousse à nous surpasser. Transformer un véhicule 100 % électrique en véritable voiture de course représentait un défi colossal. Le bZ Time Attack Concept n’est pas qu’un design spectaculaire, c’est une démonstration concrète de performance. »

À découvrir au SEMA 2025

Le Toyota bZ Time Attack Concept sera exposé du 4 au 7 novembre 2025 au Las Vegas Convention Center (Hall Central, kiosque 22200). Il fera partie de plus de deux douzaines de projets regroupés sous le thème : « Powered by Possibility », célébrant toutes les motorisations de Toyota : essence, hybride, hybride rechargeable, hydrogène et électrique à batterie.