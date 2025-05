Toyota bZ Woodland 2026: une version qui se veut plus aventurière

Deux jours après avoir dévoilé le bZ 2026, voilà que Toyota lève le voile sur une déclinaison plus aventurière de son multisegment électrique: le bZ Woodland 2026.

Le Toyota bZ Woodland 2026 est un multisegment électrique à saveur aventurière.

Il est muni d’une batterie dont la capacité est de 74,7 kWh. Son autonomie est estimée à 418 kilomètres.

Ses deux moteurs électriques développent une puissance de 375 chevaux.

En trois jours, Toyota aura présenté autant de nouveaux véhicules électriques. Après avoir annoncé le changement de nomenclature et les nombreuses améliorations apportées au bZ 2026, Toyota a ressuscité le C-HR en un véhicule électrique. C’est maintenant au tour de la version Woodland du Toyota bZ 2026 de voir la lumière du jour.

Jusqu’à 418 kilomètres d’autonomie

D’emblée, précisons que si le bZ 2026 (anciennement le bZ4X) et le Solterra sont des jumeaux non identiques, on peut en dire autant des Trailseeker et de ce nouveau bZ Woodland 2026. On se rappellera qu’au Salon de l’auto de New York, qui s’est tenu plus tôt ce printemps, Subaru a dévoilé le Trailseeker 2026, un multisegment électrique à saveur aventurière. Toyota a simplement choisi une stratégie différente en ce qui a trait à la nomenclature. Alors que le nouveau bZ a gagné des arches de roues peintes de la même couleur que la carrosserie, le bZ Woodland hérite d’arches de roues peintes en noir afin de lui conférer une allure plus aventurière.

Sur le plan technique, le Toyota bZ Woodland 2026 est muni d’une batterie de 74,7 kWh. Cette dernière lui permet de parcourir jusqu’à 418 kilomètres avec une seule charge d’après les estimations fournies par le constructeur.

Au Canada, une seule version du Toyota bZ Woodland 2026 composera le catalogue. Doté de deux moteurs électriques, ce multisegment électrique peut se vanter de déployer une puissance de 375 chevaux. Il profite aussi de la fonction X-Mode.

Précisons que le nouveau bZ Woodland 2026 est équipé du port de recharge NACS (North American Charging Standard, Norme de recharge nord-américaine) et de la fonction de préconditionnement de la batterie.

Quant à la capacité de remorquage, elle est établie à 3500 livres. Son volume de chargement se chiffre à 850 L.

Plus long et plus haut que le bZ 2026

En comparaison avec le Toyota bZ 2026, le bZ Woodland 2026 est plus long de 140 millimètres. Sa hauteur est plus élevée de 20 millimètres.

Notons aussi que la garde au sol s’élève à 210 millimètres. Le bZ Woodland 2026 peut être livré avec des pneus All Terrain afin d’améliorer le comportement en conduite hors route.

Tout comme les Toyota bZ 2026 et C-HR 2026, le bZ Woodland 2026 reçoit un écran tactile de 14 pouces marié au système d’infodivertissement.

Le Toyota bZ Woodland 2026 arrivera chez les concessionnaires du Québec en début d’année prochaine. À l’approche de son lancement, l’échelle de prix sera divulguée par le constructeur.