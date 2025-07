Tout nouveau Kia EV9 GT 2026 : dès 85 295 $ au Canada, avec jusqu’à 418 km d’autonomie

Le nouveau EV9 GT de Kia pousse la barre encore plus haut avec 502 chevaux, une suspension haute technologie, un style audacieux et un prix légèrement supérieur à 85 000 $.

• L’EV9 GT 2026 développe 502 chevaux, 545 lb-pi, et atteint 0-100 km/h en 4,6 secondes.

• Suspension ECS exclusive, différentiel e-LSD et design GT distinguent cette version des autres EV9.

• Prix canadien à partir de 85 295 $, pneus Continental haute performance et étriers lime inclus.

Le tout nouveau Kia EV9 GT 2026 transforme le VUS électrique familial en véritable bolide. Affiché à un prix presque déraisonnable de 85 295 $ avant frais, c’est clairement le modèle phare de la gamme électrique de Kia au Canada, et tout simplement la meilleure affaire puissance/prix sur le marché.

Le GT, à ne pas confondre avec le GT-Line à 79 495 $, repose sur une configuration à double moteur AWD qui produit 502 chevaux et 545 lb-pi de couple, ce qui le propulse de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes — soit 0,7 seconde plus vite que la version Land AWD standard. Des chiffres impressionnants pour un VUS à trois rangées avoisinant les 2 700 kg.

Malgré son orientation performance, le GT offre tout de même une autonomie estimée à 418 km grâce à sa grosse batterie de 99,8 kWh, et peut se recharger de 10 % à 80 % en environ 24 minutes sur une borne rapide de 350 kW.

Pour garder tout ce punch sous contrôle, Kia l’équipe d’une suspension électronique contrôlée (ECS) qui « lit » la route à l’avance pour mieux absorber les imperfections et limiter les mouvements de caisse sur l’autoroute — c’est essentiellement le même système qu’on retrouve chez Genesis. Un différentiel à glissement limité électronique (e-LSD) gère la traction à l’arrière, permettant d’attaquer les virages avec beaucoup plus d’assurance qu’on ne l’attendrait d’un gros utilitaire.

Des éléments de design propres au GT annoncent tout de suite la couleur : une signature lumineuse numérique unique, des jantes exclusives de 21 pouces chaussées de pneus Continental haute performance, des étriers monobloc lime qui mordent de gros disques, et des barres de toit discrètes qui accentuent son allure racée. À l’intérieur, le GT mise sur des sièges sport en suède et cuir décoratif avec gros renforts latéraux, un éclairage d’ambiance jusque dans les dossiers, et des surpiqûres lime un peu partout. De nouveaux ports USB de 100 W répartis sur les trois rangées garantissent que tout le monde reste branché, tandis que les systèmes numériques les plus récents de Kia incluent le démarrage à distance avec climatisation, la gestion complète de la recharge à distance et les services connectés via Kia Connect.

Bref, l’EV9 GT 2026 est un VUS bourré de valeur et de performance qui n’a actuellement aucun équivalent. Un Jeep Wagoneer S similaire coûte autour de 95 000 $, un Rivian R1S débute à plus de 140 000 $, le Cadillac Vistiq commence à 96 000 $, et Audi demande 84 000 $ pour un simple Q6 de base. Il n’y a rien de comparable… du moins, jusqu’à ce que Hyundai lance l’Ioniq 9 N.