Premier Essai du Hyundai Ioniq 9 2026 : Un design déroutant, un confort rassurant

Le tout nouveau Ioniq 9 de Hyundai mise davantage sur le raffinement et le confort que sur le style.

Le Ioniq 9 met l’accent sur le silence de roulement et les matériaux haut de gamme plutôt que sur un design tape-à-l’œil.

Il offre une autonomie et une puissance remarquables dans le segment des VUS électriques à trois rangées.

Plus fluide et raffiné à conduire que son cousin, le Kia EV9.

Il faut se rendre à l’évidence : en matière de VÉ en Amérique du Nord, le Hyundai Motor Group est désormais en position de force. Hyundai, Kia et Genesis couvrent presque tous les segments importants — ou s’en approchent rapidement. Leur plus récente offensive vise directement les familles, avec le tout nouveau Hyundai Ioniq 9 2026, un VUS électrique à trois rangées qui partage sa plateforme avec mon propre Kia EV9, mais qui cherche aussi à le surpasser.

Soyons francs dès le départ : oui, son design est particulier. Et oui, j’ai quelques réserves. Hyundai a clairement voulu distinguer l’Ioniq 9 de l’EV9, surtout au chapitre du style. Mais à mon avis, ils ont peut-être poussé le bouchon un peu trop loin.

Un design qui ne fera pas l’unanimité

Comme souvent chez Hyundai, le design est prioritaire. Sous certains angles, l’Ioniq 9 évoque davantage une fourgonnette qu’un VUS — c’est ce que mon copilote m’a dit, et depuis, je ne vois plus que ça (et j’aime bien les fourgonnettes!). Ses lignes sont ultra épurées et aérodynamiques, au point d’afficher un coefficient de traînée de seulement 0,269 — plus bas que celui de l’Ioniq 5 (0,284). Détail appréciable : Hyundai a abandonné les poignées de porte escamotables au profit de poignées classiques, plus pratiques au quotidien.

Mais cette fluidité visuelle nuit à la prestance du véhicule. Un moment donné, je suivais une Chrysler Pacifica, et l’allure générale de l’Ioniq 9, surtout à l’arrière, m’a franchement troublé.

Une technologie électrique à la hauteur

Heureusement, sous son apparence polarisante, l’Ioniq 9 cache une fiche technique impressionnante. Construite sur la même plateforme E-GMP que l’EV9, la gamme propose une batterie de 110,3 kWh. La version de base Essential à propulsion développe 215 chevaux et 258 lb-pi de couple, avec une autonomie de 539 km. Le modèle Preferred AWD grimpe à 303 chevaux et 446 lb-pi, avec 515 km d’autonomie. Enfin, la version haut de gamme AWD+ atteint 422 chevaux, 516 lb-pi et un 0–100 km/h en environ 5,2 secondes, pour une autonomie estimée à 500 km.

Le Ioniq 9 peut se recharger de 10 à 80 % en seulement 24 minutes avec une borne de 350 kW, dans des conditions idéales. Il est équipé de série de la fonction V2L (vehicle-to-load) et peut gérer les charges en 400V et 800V. Il est aussi muni d’un port NACS (style Tesla) et comprend les adaptateurs nécessaires pour se recharger presque partout au Canada. La consommation d’énergie moyenne relevée pendant l’essai tournait juste en dessous de 22 kWh/100 km.

Un habitacle spacieux et luxueux

Côté intérieur, l’espace est impressionnant. Il offre 620 litres de volume de chargement derrière la troisième rangée — plus que l’EV9, le Rivian R1S ou même des VUS thermiques comme le Palisade ou le Telluride. Avec la troisième rangée rabattue, on atteint 1 323 litres. La hauteur sous plafond est également remarquable. À 1,78 m (5 pi 10 po), je pouvais m’asseoir dans la troisième rangée avec une tuque par-dessus une casquette… sans toucher le plafond.

La version essayée, une Calligraphy haut de gamme, comprenait des sièges capitaines à la deuxième rangée, tous chauffants et ventilés à l’avant comme à l’arrière. Les sièges avant sont confortables, mais le volant manque de réglage en profondeur, ce qui nuit un peu à la position de conduite. Les matériaux sont de qualité supérieure, incluant des tissus durables et des plastiques souples. Les deux écrans de 12,3 pouces sont complétés par de vrais boutons pour la climatisation et les modes de conduite. Autre touche futée : un bouton pour fermer le hayon depuis l’intérieur, pratique pour les campeurs.

Conduite souple et feutrée

C’est sur la route que l’Ioniq 9 impressionne vraiment. Il est silencieux, stable, et absorbe les imperfections avec grâce. La suspension arrière pneumatique, de série sur Calligraphy, est bien calibrée — nettement mieux que celle de l’EV9, que je n’ai pas choisie justement pour cette raison. La conduite est douce, mais jamais flottante. Le freinage régénératif est efficace et propose plusieurs niveaux, dont un mode de conduite à une seule pédale.

La version Preferred AWD+ Ultimate Calligraphy est puissamment agile. En mode Sport, le grand VUS de près de 6 000 lb se déplace avec assurance, sans perturber les passagers. Sans avoir essayé le Rivian R1S, je suis convaincu que l’Ioniq 9 est l’un des plus confortables dans sa catégorie.

Un choix judicieux, si le look vous convient

Alors, verdict ? Si vous préférez le style plus masculin et anguleux du EV9, je vous comprends. J’en possède un, après tout. Mais on passe plus de temps derrière le volant qu’à admirer notre véhicule de l’extérieur. Et une fois installé à bord, l’Ioniq 9 est plus relaxant, plus confortable, et globalement plus raffiné.

Si son design ne vous rebute pas — ou s’il vous plaît —, le Ioniq 9 est l’un des meilleurs VUS électriques à trois rangées disponibles aujourd’hui.

Les prix au Canada commencent à 59 995 $ pour le modèle de base. Les versions Preferred AWD débutent à 64 999 $, et la version Calligraphy entièrement équipée atteint 81 499 $. Des prix comparables à ceux de l’EV9, mais bien en deçà du Rivian R1S ou du Tesla Model X.