Le Kia EV9 GT 2026 présenté au Salon de l’auto de Los Angeles avec 501 chevaux

Le Kia EV9 GT 2026 est un VUS polyvalent à trois rangées de sièges qui atteint 100 km/h en moins de 5,0 secondes. Qui se soucie vraiment de la nécessité?

Aujourd’hui, Kia a dévoilé le 2026 EV9 GT au Salon de l’automobile de Los Angeles, une version haute performance de son VUS à trois rangées entièrement électrique. Doté de deux moteurs électriques et du système e-AWD, l’EV9 GT développe une puissance estimée à 501 chevaux, ce qui en fait le VUS à trois rangées le plus puissant jamais produit par Kia.

Avec un temps de 0 à 96 km/h de seulement 4,3 secondes, il allie polyvalence familiale et accélération digne d’une voiture de sport. Des éléments de design uniques et une technologie avancée axée sur la performance distinguent encore davantage l’EV9 GT du reste de la gamme. Maintenant, la grande question est de savoir si nous avons besoin d’un VUS à trois rangées de sièges avec plus de 500 chevaux. Peut-être pas, mais pourquoi tout devrait-il toujours être une question de besoins ?

Performance et maniabilité : La vitesse au service de l’utilité

Le cœur du Kia EV9 GT 2026 est sa configuration à double moteur, avec un moteur de 160 kW entraînant les roues avant et un moteur de 270 kW à l’arrière. Ensemble, ils génèrent une puissance estimée à 501 chevaux, soit une augmentation significative de 122 chevaux par rapport à l’actuel EV9 GT-Line. Cette puissance se traduit par un temps de 0 à 100 km/h estimé à 4,3 secondes, plus rapide que certaines berlines sportives et parmi les plus rapides des VUS à trois rangées de sièges.

Une suspension à commande électronique (ECS), une première pour un VUS Kia, améliore la dynamique de conduite de l’EV9 GT. L’ECS ajuste l’amortissement des chocs, la sensation de la direction et la réponse des freins en fonction du mode de conduite sélectionné — Normal, Eco, Sport ou un réglage personnalisable « My Drive ». Pour des performances optimales, il suffit d’appuyer sur le bouton vert fluo GT situé sur le volant pour activer le mode GT, qui durcit la suspension pour une tenue de route plus précise. Ce système permet d’équilibrer les caractéristiques de conduite sportive avec le confort de tous les jours.

L’EV9 GT est équipée d’un système de changement de vitesse virtuel (VGS) qui affine encore l’expérience de conduite. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une transmission mécanique, le système VGS simule les changements de vitesse, offrant un retour tactile et un son de changement de vitesse audible par le biais du système électrique Active Sound Design (e-ASD) de l’habitacle. Des palettes de changement de vitesse permettent un contrôle manuel, offrant au conducteur une expérience plus engageante. En outre, un différentiel à glissement limité électronique (e-LSD) améliore la stabilité dans les virages en redistribuant le couple aux roues ayant le plus d’adhérence.

Malgré l’accent mis sur la performance, l’EV9 GT conserve son utilité, avec une garde au sol de 7,8 pouces et une capacité de remorquage de 5 000 livres — des chiffres comparables à ceux des autres versions de la gamme EV9. L’architecture de charge rapide de 800 volts de Kia reste standard, permettant à la batterie de se charger de 10 % à 80 % en moins de 25 minutes en utilisant des chargeurs rapides à courant continu. Tous les modèles EV9 2026, y compris la GT, seront également équipés d’un port North American Charging Standard (NACS), ce qui permettra aux conducteurs d’accéder à l’ensemble de l’infrastructure de recharge Tesla.

Qu’en est-il de l’autonomie et du prix ?

Le nouveau Kia EV9 GT 2026 est sans aucun doute impressionnante en termes de performances. Kia est resté muet sur l’autonomie de son nouveau véhicule électrique super rapide à trois rangées de sièges. Nous savons que le Kia EV6 GT a environ 30 % d’autonomie en moins que les autres modèles EV6, mais compte tenu de la taille et du poids supplémentaires du EV9 GT, le compromis sera-t-il encore plus grand ? Nous espérons que Kia nous offrira au moins 350 km d’autonomie, mais étant donné que le modèle ne sera pas commercialisé avant le second semestre 2025, nous ne le saurons probablement pas de sitôt.

De plus, la version supérieure de l’EV9, avec tout ce qu’il faut, coûte plus de 80 000 $ au Canada. L’EV9 GT sera plus chère, mais jusqu’à quel point ? Si Kia demande un prix trop élevé avec une perte d’autonomie significative, l’EV9 GT pourrait avoir du mal à quitter les concessions, malgré le plaisir qu’elle promet d’offrir.

Amélioration de l’agilité et de la maniabilité

Les performances de l’EV9 GT ne reposent pas uniquement sur la force brute. Kia l’a équipée de systèmes avancés conçus pour améliorer la maniabilité. Outre l’ECS et l’e-LSD, les pneus Continental haute performance et les freins avant plus grands du VUS offrent un contrôle et une puissance de freinage accrus. Le système unique de changement de vitesse virtuel, associé à l’e-ASD, comble le fossé entre la dynamique de la conduite traditionnelle et celle de la conduite électrique, ajoutant de l’excitation pour ceux qui pourraient autrement manquer le retour d’information auditif et physique d’un véhicule à moteur à combustion conventionnel.

Les technologies de sécurité et d’aide à la conduite améliorent également les capacités de l’EV9 GT. Le modèle est équipé d’une suite de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), dont le système d’aide à la prévention des collisions avant (Forward Collision-Avoidance Assist 2) avec détection des voitures, des cyclistes et des piétons, ainsi que le système d’aide à la direction évasive pour les scénarios de collision potentielle. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation et l’aide à la prévention des collisions en stationnement soulignent l’importance accordée par Kia à l’alliance de la performance et de l’aspect pratique.

L’espace intérieur et la praticité demeurent

Malgré l’accent mis sur les hautes performances, l’EV9 GT 2026 ne sacrifie pas l’espace intérieur ni la praticité. En tant que VUS à trois rangées de sièges, il peut accueillir jusqu’à six passagers, ce qui en fait l’un des rares véhicules électriques de sa catégorie à combiner une telle puissance avec des aménagements familiaux.

À l’intérieur, l’EV9 GT se distingue par des éléments de design exclusifs. Les sièges sport à fort rembourrage, avec des insertions en daim Alcantara et des touches de vert fluo, offrent une sensation à la fois sportive et haut de gamme. Le logo GT est embossé dans les sièges, tandis que les détails vert vif s’étendent au volant et aux garnitures du tableau de bord. L’habitacle est revêtu de similicuir gris foncé et noir, une exclusivité GT, rehaussé de surpiqûres vert fluo, ce qui renforce l’esthétique axée sur la performance.

L’intérieur riche en technologie comprend un écran de 12,3 pouces de série avec des graphiques exclusifs au GT, tandis qu’un éclairage d’ambiance unique personnalise l’atmosphère pour tous les passagers. Comme pour toutes les versions de l’EV9, la technologie de mise à jour en temps réel permet d’intégrer en toute transparence de nouvelles fonctions et améliorations au système d’infodivertissement. Les touches pratiques incluent un espace de chargement abondant, bien que les chiffres spécifiques pour la variante GT n’aient pas encore été dévoilés. La réputation de Kia en matière d’aménagement intérieur ergonomique garantit que le confort des passagers reste une priorité.

Extérieurement, l’EV9 GT reprend le style audacieux de l’EV9 avec des changements subtils, mais distincts. L’avant présente le motif d’éclairage « Energetic » de Kia, ainsi que des motifs exclusifs sur les volets d’air actifs. Les jantes en alliage 21 pouces haute performance chaussées de pneus Continental signalent les aspirations de performance de la GT, tandis que les étriers vert fluo derrière les roues font un clin d’œil à sa sœur haute performance, l’EV6 GT.

En avons-nous besoin ? Non. En voulons-nous ? Absolument.

Le Kia EV9 GT 2026 remet en question la notion de ce que devrait être un VUS familial à trois rangées d’un constructeur automobile grand public. En associant des performances fulgurantes à une utilité familiale, il répond aux attentes de ceux qui recherchent à la fois l’excitation et la praticité dans un seul et même ensemble. Pour ceux qui apprécient la polyvalence sans faire de compromis sur les sensations, l’EV9 GT est à la hauteur. Ce n’est peut-être pas une nécessité, mais c’est sans aucun doute une déclaration — et une déclaration que de nombreux conducteurs ne manqueront pas d’adopter. En revanche, si la pénalité de l’autonomie électrique est trop importante ou si le prix est trop élevé, le nouveau EV9 GT risque d’être une affaire à ne faire qu’une fois.