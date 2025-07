TMMC à Cambridge : une visite au cœur de Lexus au Canada

On profite de l’occasion des 35 ans de Lexus au Canada pour plonger dans l’univers manufacturier de TMMC, cet important acteur économique au cœur du pays.

En 2024, TMMC a fabriqué son 11 millionième véhicule

C’est à Cambridge que la première Lexus a été assemblée hors du Japon

L’entreprise a investi plus de 11 milliards de dollars au Canada depuis 1985

Fondée en 1985, Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) a maintenant 40 ans, mais elle est plus dynamique que jamais. Cette division de Toyota s’est imposée comme l’un des piliers de l’industrie automobile canadienne. Avec plus de 8 500 employés répartis entre ses usines de Cambridge et de Woodstock, en Ontario, TMMC conjugue innovation manufacturière, performance de qualité et engagement communautaire.

Une croissance continue depuis près de 40 ans

L’histoire de TMMC débute en 1985 avec l’annonce de la construction d’une première usine à Cambridge. Trois ans plus tard, la première Corolla sort de la chaîne. En 1997, un agrandissement majeur avec la mise en service de l’usine North Plant permet de doubler la capacité de production. Il est d’ailleurs très intéressant de voir, à l’entrée, cette toute première Corolla bien canadienne.

Juste à côté de cette Corolla flambant neuve de 1988, un autre véhicule est mis à l’honneur. En effet, un jalon important pour Lexus est atteint en 2003 lorsque TMMC devient la première usine hors Japon à produire des véhicules de la marque de luxe, marquant une étape charnière dans son évolution. Le modèle en question est un RX, l’un des véhicules les plus emblématiques et populaires de la gamme.

En 2008, la production du RAV4 débute à Woodstock, consolidant l’expertise du constructeur dans le segment des VUS. En 2014, l’entreprise franchit un autre cap significatif avec la production de son premier véhicule hybride, un Lexus RX 450h. Enfin, en 2022, TMMC lance l’assemblage des Lexus NX et NX hybrides à son usine nord de Cambridge. Ces deux modèles figurent parmi les plus populaires de la marque, preuve de la grande confiance que Lexus accorde à TMMC en matière de qualité et de capacité de production.

Production 2024 : efficacité, diversité et électrification

L’année 2024 a été particulièrement productive pour TMMC, avec un total de 533 566 véhicules assemblés. Cette production inclut à la fois des modèles Toyota et Lexus :

Toyota RAV4 : 274 065 unités

Toyota RAV4 Hybrid : 94 496 unités

Lexus RX : 63 480 unités

Lexus RX Hybrid : 47 740 unités

Lexus NX : 35 961 unités

Lexus NX Hybrid : 17 824 unités

Ces chiffres démontrent une forte demande pour les modèles hybrides, qui totalisent à eux seuls plus de 160 000 unités, ce qui témoigne d’une adhésion croissante des consommateurs à l’électrification.

Produire des véhicules hybrides est une chose, mais il faut aussi que la production soit la plus responsable possible sur le plan environnemental. TMMC peut justement se vanter d’une performance environnementale exemplaire, notamment grâce à son usine sud, certifiée zéro déchet enfoui.

Un moteur économique national majeur

Depuis sa création, TMMC a investi plus de 11 milliards de dollars dans ses installations canadiennes, soit plus de 3,5 millions de pieds carrés à Cambridge et 2,2 millions à Woodstock. Ces investissements assurent non seulement une capacité de production élevée, mais permettent aussi une modernisation continue des installations selon les dernières technologies et exigences du marché.

L’humain au cœur des priorités

TMMC ne serait rien sans ses employés. Avec plus de 8 500 personnes à son emploi, elle constitue un moteur économique vital pour les régions de Waterloo et d’Oxford. L’entreprise valorise une relation de confiance entre elle et ses employés, relation représentée dans son logo : un « C » pour Canada et un « J » pour Japon, formant ensemble un sommet plus élevé que chacun séparément — une métaphore du succès collectif.

Un acteur engagé dans la communauté

L’impact de TMMC va bien au-delà de la fabrication automobile. En 2024, l’entreprise a versé près de 1,85 million de dollars à divers organismes communautaires, répartis comme suit :

45 % aux initiatives civiques et communautaires

19 % à la santé et aux services sociaux

15 % à l’éducation

10 % aux arts et à la culture

6 % à l’environnement

5 % par l’intermédiaire de son programme de bénévolat

Parmi ces dons, 695 093 $ ont été remis à des organismes affiliés à Centraide, une organisation de renommée mondiale. L’entreprise encourage également le bénévolat parmi ses employés, dont l’implication se fait sentir à travers toute la région.

Pourquoi pas une visite ?

TMMC demeure une entreprise ouverte au public. Elle propose des visites gratuites de ses installations à Cambridge du lundi au jeudi, permettant à tous de découvrir les coulisses de la production automobile moderne et les principes de qualité qui définissent Toyota. Toute personne passionnée par l’automobile — ou simplement curieuse de savoir comment les choses sont fabriquées — aura énormément de plaisir à découvrir cet univers habituellement inaccessible.

Conclusion

Toyota Motor Manufacturing Canada est bien plus qu’un constructeur automobile. C’est une entreprise profondément enracinée dans sa communauté, un acteur économique de premier plan et un modèle de qualité à l’échelle mondiale. Forte de décennies d’engagement envers l’innovation, la durabilité et le bien-être collectif, TMMC incarne parfaitement la synergie entre excellence japonaise et savoir-faire canadien.

Avec plus d’un demi-million de véhicules produits par an et une implication sociale constante, l’entreprise prouve qu’il est possible de conjuguer performance industrielle et responsabilité sociale. Cela dit, une large part de la production étant destinée au marché américain, TMMC doit faire face à des défis de taille. Pour l’instant, Toyota et Lexus arrivent à absorber les impacts des tarifs imposés par l’administration Trump, mais il est clair que cette situation ne pourra durer indéfiniment.