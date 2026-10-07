Tesla ajoute l’alimentation résidentielle aux Model 3 et Model Y, mais pas au Canada

Les nouveaux véhicules américains peuvent alimenter les maisons et les appareils électriques; la disponibilité au Canada demeure limitée au Cybertruck.

Les nouvelles Model 3 et Model Y américaines peuvent fournir une alimentation de secours résidentielle grâce au Powerwall 3.

L’adaptateur de prise de Tesla fournit jusqu’à 2,4 kW pour les appareils, les outils et l’équipement de camping.

Les propriétaires canadiens de Model 3 et de Model Y sont exclus des fonctionnalités Powershare et V2L.

Tesla étend les fonctions énergétiques bidirectionnelles à ses deux véhicules les plus vendus aux États-Unis, permettant aux Model 3 et Model Y nouvellement commandées d’alimenter une maison pendant une panne et de faire fonctionner de l’équipement électrique externe.

La fonction d’alimentation de secours résidentielle Powershare est offerte sur les Model 3 et Model Y commandées aux États-Unis ou à Porto Rico à compter du 1er octobre 2026. Certains véhicules antérieurs disposent également du matériel nécessaire, bien que Tesla n’en garantisse pas la compatibilité. Les propriétaires peuvent vérifier la prise en charge dans le menu Informations supplémentaires sur le véhicule de l’écran central.

Le système nécessite l’onduleur bidirectionnel de Tesla dans le véhicule, ainsi qu’un Powerwall 3 et un Wall Connector résidentiel ou un Universal Wall Connector. Les clients qui possèdent déjà cet équipement n’ont pas besoin de matériel supplémentaire, mais doivent communiquer avec Tesla pour activer la fonction.

Powershare Home Backup is now available for new Model 3 & Model Y with Powerwall 3 Extend your home backup by over 2 days with your vehicle https://t.co/a0codvZ2yH — Tesla Energy (@teslaenergy) October 6, 2026

Lors d’une panne, le véhicule peut compléter la batterie stationnaire de la maison. Tesla estime que les versions à propulsion des Model 3 et Model Y peuvent fournir jusqu’à deux jours d’alimentation supplémentaire, tandis que les versions Premium peuvent en offrir davantage. Ces estimations supposent un niveau de charge de 90 % et une consommation résidentielle de 30 kWh par jour. La puissance continue maximale de l’installation reposant sur le Powerwall est établie à 11,52 kW.

La compatibilité avec les Powerwall 2 et Powerwall+ est prévue, mais Tesla n’a pas annoncé d’échéancier. Les propriétaires de Model 3 et de Model Y ne peuvent pas utiliser à la place la passerelle Powershare offerte pour les installations destinées au Cybertruck, pas plus qu’ils ne peuvent réinjecter de l’électricité dans le réseau public. Les Model S et Model X sont exclues.

Tesla étend séparément la fonctionnalité véhicule-charge (V2L) à l’ensemble de la gamme américaine des Model 3 et Model Y. Son adaptateur de prise fournit jusqu’à 2,4 kW à 120 volts et 20 ampères pour alimenter des appareils, des outils ou de l’équipement de camping. La fonction V2L transmet directement l’énergie aux appareils branchés, contrairement à Powershare, qui alimente le système électrique d’une maison.

Ces nouvelles fonctions s’inscrivent dans le déploiement progressif par Tesla de technologies permettant d’exporter l’énergie. Le Cybertruck était auparavant le seul véhicule de l’entreprise doté de Powershare, tandis qu’un adaptateur de prise de 2,4 kW est devenu disponible pour le Model Y Premium en août. La compatibilité du Cybertruck avec le Powerwall 3 a été activée en septembre après certains retards.

Ces améliorations rapprochent Tesla des programmes concurrents déjà offerts par Ford, General Motors et Kia, dont certains remontent à quatre ans.

Les clients canadiens sont exclus du déploiement pour le moment. Les renseignements canadiens de Tesla continuent de présenter le Cybertruck comme son seul véhicule compatible avec Powershare, et l’entreprise n’a pas annoncé la disponibilité locale de l’alimentation de secours résidentielle ou de la fonctionnalité V2L pour les Model 3 et Model Y.

Source: driveteslacanada