Tesla Roadster : un système d’aspiration, des propulseurs et une version qui pourrait voler

Le Roadster combine une aérodynamique active à un système d’aspiration capable, selon Tesla, de générer de l’appui même à l’arrêt.

La configuration Thrust à deux places promet un 0 à 100 km/h en moins d’une seconde grâce à des propulseurs à gaz froid à l’arrière.

La version Rocket, offerte sur invitation seulement, pourrait voler selon Tesla, mais elle n’est pas homologuée pour la route.

Le site canadien de Tesla présente désormais un Roadster dont les ambitions dépassent largement celles des accélérations électriques. En plus de l’aérodynamique active et de la direction à commande électrique, le constructeur présente un système d’aspiration, des propulseurs à gaz froid et une configuration sur invitation qui pourrait voler.

Il s’agit des affirmations de Tesla. Les renseignements fournis ne comprennent ni les résultats d’essais indépendants, ni les prix canadiens, ni une date ferme de livraison.

De l’appui aérodynamique même à l’arrêt

La particularité la plus intéressante du Roadster pourrait résider dans sa manière de générer de l’appui. Tesla décrit des ventilateurs et un système d’étanchéité qui évacuent l’air sous la voiture pour créer une aspiration, sans dépendre de sa vitesse de déplacement.

Le constructeur affirme que cette aspiration serait suffisamment puissante pour maintenir le véhicule à l’envers, même à l’arrêt. Il s’agit d’une capacité annoncée, et non d’une démonstration rapportée ici.

Des éléments aérodynamiques actifs complètent les ventilateurs. Tesla décrit également des réglages privilégiant un appui élevé ou une faible traînée. Une note réserve toutefois les fonctions de piste associées à la version Rocket.

Trois configurations aux usages différents

La configuration Performance, accessible sur réservation, comprend deux places. Tesla la présente comme destinée à la route, avec une aérodynamique active et un système d’aspiration à modes multiples.

La configuration Thrust, offerte en quantité limitée, conserve deux places. Ses propulseurs à gaz froid à l’arrière s’ajoutent au système d’aspiration. Tesla annonce un 0 à 100 km/h en moins d’une seconde.

La version Rocket, réservée aux clients invités, ne propose qu’une seule place. Ses propulseurs sont répartis autour du véhicule pour permettre, selon Tesla, des accélérations vers l’avant et vers le haut, des mouvements de rotation et une stabilisation en vol. Une mention précise que cette version n’est pas homologuée pour circuler sur la voie publique.

La présentation demande encore quelques précisions : Tesla regroupe Thrust et Rocket sous l’appellation « Augments », mais ses notes parlent aussi d’une version Rocket et d’une mise à niveau de Thrust offerte en option.

Un habitacle épuré et des matériaux légers

Le Roadster reçoit des phares dissimulés, un feu arrière pleine largeur et des éléments aérodynamiques affleurants. Un écran tactile central est accompagné de deux petits écrans à l’avant, tandis qu’un volant de type manche commande la direction par voie électrique, sans liaison mécanique.

Tesla indique que la position fixe du siège, les commandes manuelles et l’utilisation de magnésium, de titane et de fibre de carbone contribuent à réduire le poids. La masse définitive n’est toutefois pas précisée.

Le site canadien invite les clients à réserver, mais la disponibilité de chaque configuration au pays reste à confirmer. Tesla précise notamment que la version Rocket ne sera pas disponible dans toutes les régions.