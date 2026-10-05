La Tesla Model 3 est mise à jour avec un nouvel écran et une autonomie accrue pour le marché américain

Les acheteurs américains bénéficieront d’un écran tactile plus grand de 16 pouces et d’un ciel de pavillon noir sur la version Performance.

La Model 3 Performance gagne en puissance et en autonomie, affichant désormais 528 chevaux et 509 km d’autonomie.

Rien n’a été annoncé pour la Model 3 du marché canadien, qui provient de Chine.

Tesla a confirmé que la Model 3 vendue aux États-Unis, à Porto Rico et au Mexique recevra la toute dernière série de mises à jour récemment annoncée pour la Chine et d’autres marchés asiatiques.

Ces nouveautés comprennent un nouvel écran tactile qui passe de 15,4 pouces à 16 pouces, doté d’une densité de pixels supérieure pour une meilleure qualité graphique. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, il est fort probable qu’il s’agisse de la même unité récemment introduite sur le multisegment Model Y.

De plus, la Model 3 Performance reçoit désormais un ciel de pavillon noir en remplacement de l’ancien gris clair.

Sur le plan mécanique, la Model 3 Performance bénéficie également d’un gain de puissance et d’autonomie, avec une puissance de pointe désormais évaluée à 528 chevaux au lieu de 510 chevaux. Malgré cela, l’accélération de 0 à 60 mph (96 km/h) reste identique à 2,9 secondes.

La Model 3 Performance profite également d’une autonomie de 316 milles (509 km), contre 309 milles (497 km) auparavant.

La version standard Model 3 Premium TI (AWD) a également fait l’objet d’attentions, étant désormais capable d’atteindre 60 mph en seulement 3,8 secondes, comparativement à 4,2 secondes auparavant.

Tesla n’a pas communiqué de chiffres de puissance révisés pour cette configuration de la berline électrique, mais son autonomie de 346 milles (557 km) semble inchangée.

Autre élément inchangé, du moins pour l’instant : la structure de prix de la Model 3, qui débute à 36 990 $ pour la version de base à propulsion, 42 490 $ pour la Premium à propulsion, 47 490 $pour la Premium TI et 54 990$ pour la déclinaison Performance.

Fait intéressant, cette dernière série de mises à jour destinée à la Model 3 américaine n’inclut pas la recharge bidirectionnelle V2L (Vehicle-to-Load), récemment ajoutée aux modèles destinés au marché asiatique. Cette technologie permet aux utilisateurs d’alimenter des appareils électriques en branchant un adaptateur directement sur le port de recharge du véhicule.

Fait notable également, Tesla Canada est restée silencieuse jusqu’à présent au sujet d’une mise à jour de la Model 3, ce qui signifie que l’on ignore exactement comment ces changements se traduiront sur notre marché.

Pour rappel, les Model 3 livrées au Canada proviennent de Chine plutôt que des États-Unis, maintenant qu’Ottawa a autorisé la vente de jusqu’à 49 000 véhicules électriques fabriqués en Chine au pays sous des tarifs douaniers réduits.

En fait, la grande majorité des véhicules électrifiés chinois vendus au Canada depuis la conclusion de cet accord plus tôt dans l’année sont des Tesla Model 3.

Il semble probable que les acheteurs canadiens aient droit aux mêmes améliorations que les acheteurs américains, puisque la Model 3 chinoise a elle-même été mise à jour et qu’il ne serait pas logique pour Tesla de continuer à fabriquer le plus petit écran ainsi que des réglages de groupe motopropulseur distincts uniquement pour le marché canadien.

De plus amples détails sont attendus dans les jours ou les semaines à venir.

Source : InsideEVs