Tesla ajoute la recharge bidirectionnelle au Model Y Performance 2026

La version sportive du modèle le plus populaire de la marque pourra désormais alimenter des accessoires via son port de recharge.

Cela nécessite un adaptateur de 80 $ US vendu par le constructeur.

Le Model Y Performance est le deuxième modèle de Tesla doté de cette capacité, après le Cybertruck.

Lancé officiellement il y a deux jours, le Tesla Model Y Performance 2026 ajoute des capacités de recharge bidirectionnelle qui lui permettront d’alimenter des appareils et des dispositifs via son port de recharge.

Présente sur un nombre croissant de véhicules électriques, la recharge bidirectionnelle permet d’utiliser l’énergie de la batterie pour autre chose que la conduite, ce qui est particulièrement utile en camping ou lors de pannes de courant, par exemple.

Bien que cette fonctionnalité soit disponible sur certains VÉ depuis quelques années, le Tesla Model Y ne l’offrait pas jusqu’à présent.

En effet, bien qu’il ait été un pionnier de la technologie moderne des VÉ il y a plus de dix ans, le constructeur américain de VÉ n’a pas entièrement suivi ses concurrents sur certains aspects. Jusqu’à la fin de septembre, le seul modèle Tesla capable de recharge bidirectionnelle était le Cybertruck. Même aujourd’hui, seule la version Performance du Model Y est équipée de cette fonction; les autres niveaux de finition doivent continuer de s’en passer.

Comme l’annonce a été faite sous la forme d’un bref commentaire sous une publication sur X.com (anciennement Twitter), il n’est pas tout à fait clair si le Model Y Performance bénéficie à la fois des fonctionnalités Vehicle-to-Load (V2L) et Vehicle-to-Home (V2H) comme le Cybertruck, mais elle semble se limiter au V2L uniquement, du moins pour l’instant.

La fonction Vehicle-to-Home permet aux conducteurs de brancher leur VÉ à une borne de recharge résidentielle compatible pour alimenter une partie ou la totalité de leur maison, aidant à réduire les coûts d’électricité pendant les périodes de forte consommation lorsque les tarifs sont plus élevés.

Dans le cas du Model Y Performance, la capacité V2L nécessite un adaptateur optionnel vendu 80 $ aux États-Unis. Cet adaptateur se branche dans le Connecteur Mobile, qui lui-même se connecte au port de recharge du véhicule.

Ainsi équipé, le Model Y Performance peut fournir 120 volts à 20 ampères à deux prises domestiques, pour un total de 2,4 kW.

Nous ne savons pas si la recharge bidirectionnelle sera ajoutée au reste de la gamme Model Y (et aux autres produits de la marque), mais cela semble probable.

Source : Inside EVs