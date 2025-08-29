Nouveau Tesla Model Y Performance : Puissance, Maniabilité et Autonomie

La version la plus puissante du Model Y offre 510 chevaux, des accélérations plus rapides et une suspension revue.

Le Model Y Performance 2026 livre 510 ch, un 0 à 100 km/h en 3,5 s et la traction intégrale.

Suspension avec amortisseurs adaptatifs pour une tenue de route et un confort accru.

L’autonomie WLTP demeure à 580 km malgré le nouveau groupe motopropulseur et les retouches aérodynamiques.

Tesla a levé le voile sur le Model Y Performance 2026, la version la plus rapide et la plus affûtée dynamiquement de son multisegment électrique le plus vendu. Cette version regroupe du matériel amélioré, un nouveau design, et une forte dose de performance.

La version haut de gamme est dotée d’un groupe motopropulseur à deux moteurs et traction intégrale, permettant au VUS d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes. Tesla annonce un 0 à 60 mi/h en 3,3 secondes, soit une amélioration de 0,2 seconde par rapport au modèle précédent. L’autonomie selon la norme WLTP est estimée à 580 km, soit à peine 6 km de moins que le Model Y Grande Autonomie. Le Model Y Longue Autonomie canadien affiche une autonomie de 526 km, ce qui permet d’estimer une autonomie de plus de 510 km pour la version Performance.

Bien que les chiffres de puissance nord-américains n’aient pas encore été confirmés officiellement, la version européenne du Model Y Performance est estimée à 460 ch. On s’attend à ce que les versions canadienne et américaine affichent une puissance de 510 ch, soit la même que celle du Model 3 Performance.

Extérieurement, le Model Y Performance se distingue par un pare-chocs avant redessiné, un aileron arrière en fibre de carbone et un diffuseur arrière. Il roule sur des roues exclusives de 21 pouces Arachnid 2.0 et intègre des étriers de freins rouges. Des prises d’air supplémentaires et un nouvel écusson « Plaid » sur le hayon viennent accentuer les différences avec le modèle standard.

Dans l’habitacle, on retrouve des sièges sport chauffants et ventilés avec appuie-tête intégrés, support latéral et ajustements électriques. Un nouvel écran central de 16 pouces remplace l’ancien de 15,4 pouces, et un système audio à 15 haut-parleurs avec caisson de basses est livré de série.

La nouvelle suspension est équipée d’amortisseurs à variation continue contrôlés électroniquement, en remplacement des unités à fréquence sélective des versions inférieures. Combinée à une configuration de roues décalées et à de nouveaux modes de conduite, dont le mode « Insane », cette configuration permet une répartition de couple orientée vers l’arrière, pour plus de plaisir au volant…

Malgré les améliorations en performance, le Model Y Performance conserve son utilité pour les longs trajets. Il peut récupérer jusqu’à 243 km d’autonomie en seulement 15 minutes grâce à une borne Supercharger de Tesla. Cela est rendu possible grâce à des cellules de batterie à haute densité offrant une meilleure capacité de recharge et une efficacité thermique accrue.

Le Model Y Performance est actuellement disponible à la commande en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Afrique, avec des livraisons prévues à partir de septembre 2025. En Allemagne, le prix débute à 61 990 € (environ 100 000 CAD), tandis que la version britannique est affichée à 61 990 £ (environ 115 000 CAD). Les détails pour le marché canadien n’ont pas encore été annoncés. Étant donné que le modèle Longue Autonomie est offert à partir de 64 990 $ avant les frais, on peut envisager un prix de départ d’environ 85 000 $ pour le nouveau Performance.