Tesla à la baisse, Toyota à la hausse : est-ce que Toyoda avait raison au sujet des VE ?

Toyoda, patron de Toyota, a-t-il raison au sujet de l’échec des VE ?

L’ensemble du marché affiche de bons résultats pour les véhicules électriques.

Les ventes de véhicules électriques de Toyota sont en hausse, tandis que celles de Tesla sont en baisse. S’agit-il d’un « je vous l’avais bien dit » pour le constructeur japonais, ou Tesla est-elle simplement confrontée à une véritable concurrence pour la première fois ?

En début de semaine, Tesla a annoncé ses livraisons de véhicules pour le premier trimestre et les nouvelles n’étaient pas bonnes. Les analystes s’attendaient à près de 457 000 véhicules et la société s’attendait à quelque chose de similaire, mais les chiffres réels ont été de 386 810. Il s’agit d’une baisse de 8,5 % par rapport au premier trimestre 2023 et de la première baisse d’une année sur l’autre depuis les arrêts pour cause de pandémie.

Toyota Motor North America a déclaré 565 098 ventes, soit une augmentation de 21,8 % par rapport à l’année précédente. Les ventes de modèles électrifiés, qui sont un mélange d’hybrides, de véhicules hybrides rechargeables et de véhicules électriques, ont augmenté de 74 %. 36,6 % du volume total de l’entreprise était électrifié.

Si vous êtes Toyota, qui affirme depuis longtemps que les VE ne sont pas prêts et ne le seront jamais pour la plupart des acheteurs, cela peut sembler être une justification. Depuis le début de l’année, l’action de Toyota a bondi de 41 %, tandis que celle de Tesla a baissé de 35 % sur la même période.

Mais l’histoire ne se résume pas à cela. Les ventes de Tesla sont peut-être en difficulté, mais d’autres constructeurs de véhicules électriques se portent bien. Le concurrent chinois BYD a vu ses ventes s’effondrer au cours des deux premiers mois de l’année, mais les réductions de prix les ont fait rebondir en mars à des niveaux presque record.

Hyundai USA a fait état d’une hausse significative de ses ventes de VE au premier trimestre, la Ioniq 5 ayant progressé de 18 % et la Ioniq 6 de 1 542 %. Kia USA a vendu 4 000 exemplaires de l’EV6 et de l’EV9, ce qui témoigne également d’une croissance significative. Même chez Ford et GM, qui se sont montrés très réticents à l’égard des VE ces derniers temps, les ventes sont en hausse. La Ford Mach-E a augmenté de 77 % et la Lightning de 80 %, ce qui fait de la marque le deuxième vendeur de VE en Amérique. Les ventes de Cadillac Lyriq ont dépassé les 5 000 unités au cours du trimestre, et GM prévoit d’autres VE cet été.

Même les VE de Toyota se vendent bien. La bZ4X et la RZ ont toutes deux atteint des records de vente avec 1 897 et 1 603 unités sur le trimestre.

Ainsi, alors que Toyota se vante de ses chiffres sur les hybrides et dénigre les VE, et que Tesla déçoit avec ses chiffres de livraison, l’histoire ne s’arrête pas là. Les ventes de VE continuent d’augmenter, et même Toyota cherche à obtenir plus de cellules de batterie rapidement et travaille sur la technologie de la prochaine génération à l’état solide.