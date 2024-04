Ford freine les VE au profit des hybrides

La tournure des événements est captivante, surtout parce qu’un géant de l’automobile avait prédit avec précision ce scénario et s’y était préparé. Au cours des derniers mois, GM a annoncé qu’il allait délaisser les véhicules électriques au profit des motorisations hybrides. Et maintenant, Ford a rejoint leurs rangs et son projet de VUS trois rangés entièrement électrique est pour l’instant gelé.

Toyota a été fortement critiqué ces dernières années pour son retard dans le domaine des VE. En tant que leader, à tous égards, dans le domaine des groupes motopropulseurs hybrides, beaucoup pensaient qu’ils seraient à la pointe du développement et des ventes de véhicules électriques à batterie. Comme nous le savons, Toyota a deux VE et aucun n’est très bon. Mais c’est le constructeur japonais qui propose le plus grand nombre d’hybrides, dont les ventes atteignent des sommets.

Cette fois, Ford a annoncé qu’il allait freiner le développement des véhicules électriques, sans toutefois l’arrêter complètement.

« En tant que deuxième marque de véhicules électriques aux États-Unis ces deux dernières années, nous nous sommes engagés à développer une activité rentable dans le domaine des véhicules électriques, à utiliser les capitaux de manière judicieuse et à commercialiser les bons véhicules à essence, hybrides et entièrement électriques au bon moment », a déclaré Jim Farley, président-directeur général de Ford, comme le rapporte NBC. « Nos véhicules électriques de nouvelle génération seront entièrement nouveaux et entièrement équipés de logiciels, avec des expériences numériques toujours meilleures et une multitude de services potentiels. »

De nombreux constructeurs automobiles misent encore sur les VE, Jaguar et Volvo par exemple, le mix gagnant actuel appartient actuellement à Toyota. À l’heure actuelle, le groupe Hyundai Motor Group propose le mélange le plus élaboré de VE, VEHR, hybrides et à essence, et s’en sort bien. Pendant ce temps, Volkswagen est à la traîne, avec aucun véhicule hybride et un seul véhicule électrique en vente à ce jour.

L’industrie automobile vit une période fascinante.