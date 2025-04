Essai routier Hyundai Tucson XRT 2025 : un VUS compact qui a tout pour plaire

Le Tucson de Hyundai continue d’impressionner, offrant un bon rapport qualité-prix, de l’espace et une conduite étonnamment agréable.

Le Hyundai Tucson XRT 2025 offre un meilleur rapport qualité-prix, plus de fonctionnalité et une conduite plus engageante que la plupart de ses concurrents.

Son espace de chargement et sa banquette arrière spacieuse en font un VUS compact idéal pour la vie de tous les jours.

Le moteur atmosphérique de 2,5 litres de Hyundai est relativement silencieux, efficace et bien adapté à la boîte automatique à 8 rapports.

Si vous passez du temps sur les routes canadiennes, vous avez probablement remarqué le nombre de Hyundai Tucson et de Kia Sportage qui y circulent. Ils sont partout. Et maintenant que j’ai passé une semaine au volant du Hyundai Tucson XRT 2025 mis à jour, je me souviens pourquoi. Le VUS compact de Hyundai est un achat judicieux, offrant exactement ce dont la plupart des acheteurs ont besoin, sans fioritures ni compromis.

Le Tucson se classe régulièrement parmi les VUS les plus vendus de sa catégorie, derrière les leaders du segment tels que le Toyota RAV4, le Honda CR-V, le Nissan Rogue et le Chevrolet Equinox. Mais ne vous laissez pas tromper par cette cinquième place, le Tucson est un concurrent de taille.

La version XRT : un look sportif sans la hausse de prix

Ni de véritables capacités tout-terrain, mais ce n’est pas particulièrement important. Ce modèle testé, le XRT, s’inscrit comme une version de milieu de gamme dans la gamme des véhicules à essence. Les améliorations sont essentiellement esthétiques : une calandre chromée noire, des jantes uniques de 18 pouces, des garnitures noires et des rails de toit. Ce n’est pas un ensemble tout-terrain, mais il ajoute un certain cachet visuel sans faire grimper le prix trop haut. Au Canada, le Tucson commence à 34 699 $, et la version XRT se situe juste en dessous de 41 000 $, y compris la superbe peinture verte Rockwood, qui coûte 250 $ de plus. Compte tenu des caractéristiques que Hyundai offre à ce prix, la proposition de valeur est indéniable.

L’aspect pratique est le point fort du Tucson

En entrant dans l’habitacle du Tucson, on découvre un agencement simple et épuré. Les matériaux sont corrects, rien de révolutionnaire, mais ils sont bien assemblés. Il ressemble beaucoup à un Honda dans le sens où tout est placé de manière logique et facile à utiliser, même si l’intérieur n’est pas le plus stimulant du segment.

Le Tucson brille par son espace et sa facilité d’utilisation. Avec les sièges arrière relevés, le volume de chargement est énorme, avec 1 095 litres. Les sièges arrière sont également inclinables, ce qui rend les longs trajets plus confortables pour les passagers. Hyundai inclut même un hayon électrique à ce prix, ce qui est une bonne idée. Si vous transportez régulièrement du matériel ou si vous avez besoin d’une deuxième rangée spacieuse, le Tucson est l’un des meilleurs choix de sa catégorie.

Des qualités de conduite solides – meilleures que celles d’un CR-V ?

Le moteur quatre cylindre de 2,5 litres à aspiration naturelle de Hyundai produit 187 chevaux et 178 lb-pi de couple. Cela peut sembler peu, mais en conduite réelle, c’est tout à fait suffisant. La transmission automatique à 8 rapports est souple et coopérative, sans le comportement décevant de la CVT que l’on trouve dans un CR-V ou un Forester. Et, étonnamment, le Tucson est plus silencieux que certains de ses concurrents, y compris le Toyota RAV4.

Voici maintenant quelque chose auquel je ne m’attendais pas : le Tucson XRT est plus agréable à conduire qu’un Honda CR-V. La direction est bien équilibrée, la maniabilité est précise pour la catégorie et la conduite est bien contrôlée, même sur les routes plus accidentées. Il se rapproche davantage du Mazda CX-5 en termes de dynamique : réactif et vif plutôt que flottant et déconnecté.

La consommation de carburant ? Officiellement, Hyundai estime la consommation du Tucson à 8,8 L/100 km en cycle mixte. En réalité, attendez-vous à une consommation plus proche de 10 L/100 km en conduite quotidienne. Si vous appuyez fortement sur l’accélérateur (ou si vous vous amusez dans la neige, comme je l’ai fait), ce chiffre dépasse les 12 L/100 km.

Génial, mais avec un gros défaut

L’écran tactile de 12,3 pouces de Hyundai domine le tableau de bord et offre une interface claire et conviviale. La plupart des fonctions sont faciles à utiliser, mais Hyundai (et Kia) ont abandonné les boutons physiques au profit de commandes tactiles capacitives. Et c’est un problème.

Ces commandes tactiles sont capricieuses, surtout en conduite. Un simple bouton de volume et de vraies touches pour les commandes de climatisation amélioreraient considérablement l’expérience. Cela dit, le système lui-même est rapide et réactif, et la disposition est intuitive. Il faut juste être prêt à faire quelques saisies accidentelles en cours de route.

Un Tucson difficile à critiquer

Après une semaine avec le Tucson XRT, j’ai du mal à trouver des points négatifs. Le groupe motopropulseur est suffisamment silencieux et efficace. L’équilibre entre la conduite et la maniabilité est meilleur que celui de certains des plus grands noms du segment. L’espace de chargement est énorme. Et à ce prix, il est doté de nombreuses fonctionnalités.

Je préfère ce modèle aux derniers RAV4 ou CR-V que j’ai conduits. Il est tout simplement plus attrayant, plus intéressant et globalement plus performant. Si vous cherchez un VUS compact, le Hyundai Tucson 2025 mérite sans aucun doute une place sur votre liste. Soyez toutefois prudent si vous prévoyez de le garder plus de quatre ans. Si tel est votre objectif, mieux vaut opter pour un RAV4.