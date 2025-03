Essai routier Hyundai Santa Cruz 2025 : une alternative intelligente aux camionnettes, avec quelques frustrations

La nouvelle version du camion compact de Hyundai apporte style et praticité, mais des problèmes persistants rendent sa vente moins attrayante.

Le Hyundai Santa Cruz 2025 reste une alternative solide aux VUS compacts avec un design amélioré.

Des bizarreries électriques et d’utilisation, y compris des problèmes de connectivité Apple CarPlay, soulèvent des inquiétudes quant à la fiabilité.

Les performances élevées du moteur turbocompressé et le bon rapport qualité-prix font de la version Preferred de base le choix judicieux.

Dès le début, j’ai pensé que le Santa Cruz de Hyundai était une idée géniale. Lors de son lancement en 2022, le marché des camions compacts était en pleine effervescence avec l’arrivée du Ford Maverick, des modèles intermédiaires modernisés comme le Tacoma et le Ranger, et même le rafraîchissement du fidèle Frontier. Le moment choisi était parfait. Mais ce qui ressortait vraiment, c’était le positionnement de Hyundai : plutôt que d’essayer de concurrencer les camions à châssis-cabine, le Santa Cruz était commercialisé comme une alternative au VUS Tucson. Il offrait aux acheteurs quelque chose de familier avec l’avantage supplémentaire d’une caisse ouverte. C’était astucieux.

J’ai assisté au lancement canadien en 2022 et j’ai été impressionné. Le Santa Cruz était et est toujours élégant, pratique et agréable à conduire. Avec ce modèle 2025 rafraîchi, la plupart de ces qualités sont toujours présentes. Mais mon expérience avec le nouveau Santa Cruz n’a pas été sans heurts. Certaines faiblesses m’ont laissé penser que le pick-up compact de Hyundai vieillit plus vite qu’il ne le devrait.

Quoi de neuf pour 2025 ?

Les mises à jour pour 2025 sont principalement esthétiques. L’avant reçoit une signature lumineuse redessinée, de nouveaux pare-chocs et des roues rafraîchies. La version XRT, que j’ai testée, adopte un style plus robuste avec des garnitures noires, une calandre plus agressive et des crochets de remorquage. C’est le Santa Cruz le plus beau à ce jour, à mon avis. Les rails de toit noirs et le revêtement épais lui donnent une réelle présence. À l’arrière, peu de choses ont changé, mais j’apprécie toujours les marches de coffre intégrées au pare-chocs — c’est une petite touche qui ajoute à la convivialité.

Au Canada, le prix de base de la version Preferred commence à 41 999 $, et elle est bien équipée avec son moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres, sa transmission intégrale, ses sièges et son volant chauffants, ses roues de 18 pouces et son couvre-bagages. La XRT, avec son style unique et son esthétique tout-terrain, coûte 47 499 $. Le modèle Ultimate haut de gamme coûte 50 499 $ et ajoute des roues de 20 pouces, un tableau de bord numérique et un toit ouvrant.

Performance et confort

L’un des principaux atouts de la Santa Cruz est sa transmission. Le quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres produit 281 chevaux et, plus important encore, 311 lb-pi de couple à partir de seulement 1 700 tr/min. Cela signifie une accélération sans effort, et la transmission à double embrayage (DCT) à huit rapports permet de garder la vitesse et la réactivité, la plupart du temps. Comme beaucoup de DCT, elle peut hésiter et trembler à basse vitesse, mais elle est précise et bien adaptée à la puissance du moteur en conduite normale.

La transmission intégrale est de série, le Santa Cruz étant équipé du système HTRAC de Hyundai. Il est parfaitement adapté à l’hiver, même s’il s’appuie fortement sur ses roues avant à moins que vous ne le poussiez. La version XRT peut ressembler à un tout-terrain, mais ses angles d’approche et de sortie ne sont pas très différents de ceux des autres versions, et il ne possède pas de véritables capacités tout-terrain au-delà d’un revêtement supplémentaire et de pneus tout-terrain.

La qualité de conduite est étonnamment raffinée. Hyundai a réglé la suspension un peu plus ferme que celle du Tucson, ce qui est logique pour un camion, mais cela ne vous pénalise pas sur les routes accidentées. Il est suffisamment confortable pour la conduite quotidienne et la visibilité est bonne malgré la ligne de ceinture haute.

Bogues et pépins

Malheureusement, mon expérience avec le Santa Cruz n’a pas été sans problèmes. La poignée du couvre-caisse rétractable (une excellente idée en théorie) a gelé sans être déverrouillée à des températures inférieures à zéro. Puis, lorsque la température ambiante s’est réchauffée, la poignée a dégelé, provoquant l’ouverture complète du couvercle sans avertissement. Ce n’est pas idéal lorsque vous transportez quelque chose que vous préférez garder couvert.

Pire encore, les gremlins électriques. Au milieu de ma semaine de test, j’ai reçu un message d’erreur concernant le contrôle électronique de stabilité (ESC) et les freins ABS. Je me suis dit que c’était un problème lié au froid, alors j’ai garé le camion dans un garage chauffé pour la nuit. Le lendemain, une fois que tout avait dégelé, les voyants d’avertissement sont revenus dès que j’ai commencé à conduire. Les freins et l’antipatinage fonctionnaient toujours, mais les rappels lumineux sur le tableau de bord étaient frustrants.

Et puis il y a Apple CarPlay. Le Santa Cruz est équipé de CarPlay sans fil et d’Android Auto, mais je préfère le brancher via USB pour une connexion plus stable. Sauf qu’ici, même CarPlay câblé a lâché au hasard, parfois en plein milieu d’un appel téléphonique, parfois en plein milieu d’une chanson, parfois juste avant que je doive tourner en utilisant Waze. J’ai changé de câbles, essayé différents appareils, et j’avais toujours le même problème. Exaspérant.

Économie de carburant et réflexions finales

La consommation de carburant est un autre élément à prendre en compte. En conduite mixte, Hyundai estime la consommation du Santa Cruz à environ 11 L/100 km, mais j’ai eu du mal à descendre en dessous de 15 L/100 km en conditions hivernales. C’est un chiffre décevant, même si j’en retire 10 % pour quelques moments de conduite hivernale qui m’ont fait sourire.

À la base, le Santa Cruz est une excellente idée et, à bien des égards, il reste un véhicule séduisant. Il se conduit bien, a un look unique et offre une polyvalence que les VUS n’ont pas, un peu comme le très apprécié Subaru Baja. La version Preferred est la plus intéressante, offrant le même moteur puissant et la même fonctionnalité sans fioritures inutiles.

Mais voici le problème : le Ford Maverick existe. Si vous recherchez un pick-up compact, le Maverick est plus abordable, offre l’efficacité d’un hybride et présente généralement moins de bizarreries frustrantes. Si vous avez un budget plus important, le Honda Ridgeline est le meilleur pick-up urbain.

Le Santa Cruz reste une option valable, mais ces petits problèmes s’accumulent. C’est une raison de plus pour laquelle je recommande toujours de louer une Hyundai ou une Kia plutôt que d’en acheter une. C’est une alternative attrayante et bien équipée, mais elle s’accompagne de suffisamment de maux de tête pour vous faire réfléchir à deux fois.