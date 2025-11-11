Subaru réévaluera son plan d’électrification de 10 milliards $ US et vise des réductions de coûts d’ici 2030

Subaru transférera une partie de son budget d’électrification vers le développement de véhicules hybrides et à moteur à combustion interne.

Subaru réévalue son plan d’investissement de 10 milliards $ US dans les véhicules électriques.

Le développement des véhicules hybrides et à essence recevra un financement supplémentaire.

Des économies annuelles de 200 milliards ¥ sont visées d’ici 2030.

Subaru prévoit de réexaminer son investissement de plusieurs milliards de dollars (1,5 billion ¥) consacré au développement de véhicules électriques, dans le but de réduire ses coûts d’exploitation et de s’adapter à l’évolution des dynamiques commerciales et des besoins du marché.

Le constructeur automobile indique viser des économies annuelles de 1,3 milliard $ US (200 milliards ¥) d’ici 2030, en raison de craintes liées à d’éventuels droits de douane américains qui pourraient affecter les véhicules produits au Japon.

Subaru réaffectera une partie de son budget d’électrification à l’amélioration du développement de véhicules hybrides et à moteur à combustion interne. Il s’agit d’un changement notable par rapport à sa stratégie d’investissement initiale, auparavant centrée sur les véhicules entièrement électriques.

L’entreprise n’a pas fourni de calendrier révisé pour cette nouvelle stratégie, mais a indiqué que cette réorientation renforcerait la flexibilité de sa gamme de groupes motopropulseurs. Cette déclaration suggère que Subaru, à l’instar d’autres constructeurs, se prépare à offrir une gamme de produits plus diversifiée plutôt qu’à une transition complète vers l’électrification à court terme.

L’annonce de Subaru survient dans un contexte de préoccupations concernant une possible hausse des droits de douane américains sur les véhicules importés, une mesure qui pourrait affecter les prix et la compétitivité des constructeurs japonais en Amérique du Nord. Le constructeur n’a pas précisé de changements concrets concernant ses plans de production aux États-Unis ni indiqué si cette stratégie révisée modifierait le calendrier de lancement de ses futurs modèles électriques ou hybrides.

Au printemps dernier, lors du Salon international de l’auto de New York 2025 à Manhattan, Subaru a présenté le Trailseeker 2026 et une version mise à jour du Solterra. En juillet, un troisième véhicule électrique s’est ajouté à la gamme : le Uncharted. Plus récemment, au Japan Mobility Show, le constructeur a dévoilé un premier concept STI entièrement électrique.