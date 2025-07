Le Subaru Uncharted 2026 : jusqu’à 338 chevaux, 480 km d’autonomie et traction intégrale dans un tout nouveau VUS électrique

Le tout nouveau jumeau électrique du Toyota C-HR chez Subaru adopte une personnalité plus robuste digne des grands espaces.

Jusqu’à 338 chevaux et un 0-100 km/h en moins de 5 secondes pour les versions Sport et GT AWD

Autonomie estimée à plus de 480 km avec la version FWD à batterie longue portée de 77,0 kWh

Écran tactile de 14 pouces, technologies de sécurité EyeSight et recharge rapide en 30 minutes, de série

Subaru a levé le voile sur le tout nouveau Subaru Uncharted 2026, un petit VUS compact entièrement électrique qui viendra étoffer la gamme de véhicules zéro émission du constructeur. Même si son nom suscite encore le débat, ce nouveau modèle offre jusqu’à 338 chevaux, un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes dans ses versions à double moteur, ainsi qu’une autonomie projetée de plus de 480 kilomètres avec la version à traction avant longue portée. Les ventes canadiennes devraient débuter au début de 2026.

Disponible en configuration à traction (FWD) et à traction intégrale (AWD), l’Uncharted proposera quatre versions. Les variantes Sport et GT seront dotées du système à double moteur avec la traction intégrale symétrique de Subaru et le mode X-Mode. Elles intègrent une batterie lithium-ion de 77,0 kWh pour une autonomie estimée à 460 km. Les versions à moteur unique et à traction avant offriront 221 chevaux et viseront une plus grande autonomie à un prix plus abordable. Ces versions FWD devront cependant être réellement moins coûteuses que la version Sport AWD pour espérer se démarquer au Canada.

Subaru a conçu l’Uncharted pour privilégier la tenue de route, la stabilité en ligne droite et la performance hors des sentiers battus. Il repose sur une plateforme utilisant de l’acier léger à haute résistance et une batterie intégrée à la structure. Avec plus de 700 litres, le volume de chargement dépasse celui du Solterra, même si l’Uncharted est plus court de plus de 170 mm. Un rayon de braquage serré, comparable à celui du Crosstrek, favorise la maniabilité en milieu urbain.

La recharge rapide permet à l’Uncharted de passer de 10 à 80 % en environ 30 minutes grâce à son port NACS (North American Charging Standard). Un système de préchauffage de la batterie facilite la recharge en conditions hivernales. La recharge à domicile est assurée par un chargeur embarqué de 11 kW compatible avec les bornes de niveau 1 et 2.

L’intérieur de l’Uncharted comprend de série un écran tactile de 14 pouces, l’intégration sans fil des téléphones intelligents et deux surfaces de recharge sans fil. Les passagers arrière ont droit à des ports USB-C et, dans la version GT, à des sièges chauffants à l’arrière. La suite de sécurité EyeSight de Subaru est incluse. L’habitacle propose des surfaces douces au toucher, des accents orange et une sellerie StarTex pour les versions Sport et GT.

Côté design, l’Uncharted est offert avec des roues de 18 ou 20 pouces, un emblème Subaru illuminé, et un toit bicolore exclusif à la version GT. Des emblèmes noirs, une ceinture de caisse élevée et des longerons de toit profilés complètent la silhouette fluide du véhicule.

Subaru n’a pas encore dévoilé les prix ni toutes les spécifications techniques. Davantage d’informations seront partagées à l’approche de son lancement sur le marché en 2026.