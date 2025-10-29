Des concepts Subaru STI électriques et à essence dévoilés au Japan Mobility Show 2025

Les nouveaux modèles STI illustrent la double approche de Subaru en matière de performance avec des concepts électriques et à essence.

Subaru a présenté les concepts Performance-E et Performance-B STI au Japan Mobility Show 2025.

Les modèles électriques Performance-E et à essence Performance-B reflètent l’évolution de la stratégie de performance de Subaru.

Les prototypes Wilderness et Trailseeker figuraient également dans la zone d’exposition « Adventure Scene » de Subaru.

Subaru a dévoilé deux nouveaux véhicules concept STI au Japan Mobility Show 2025 à Tokyo, introduisant pour la première fois à l’échelle mondiale les modèles Performance-E STI et Performance-B STI. L’événement a ouvert ses portes à la presse le 29 octobre et accueillera le public jusqu’au 9 novembre.

Le concept Performance-E STI présente la vision de Subaru pour un futur véhicule électrique à batterie (VÉB) sous sa bannière de performance. Arborant une silhouette de shooting brake (familiale élancée) et conçu pour refléter l’héritage stylistique de la marque, le concept se distingue par des proportions aérodynamiques, un habitacle spacieux et une configuration axée sur le conducteur. Subaru indique que le modèle intègre des technologies avancées destinées à offrir une expérience de conduite réactive et intuitive.

À l’opposé, le concept Performance-B STI — une 5-porte à hayon (!) — conserve un moteur à combustion interne. Le véhicule met à profit les forces d’ingénierie fondamentales de Subaru, notamment son moteur à cylindres opposés horizontalement et son système de traction intégrale symétrique. Il se positionne comme un concept pratique, mais orienté vers la performance, qui conserve les caractéristiques de conduite traditionnelles de la marque.

Également présentés dans la zone « Adventure Scene » de Subaru se trouvent les prototypes Forester Wilderness et Outback Wilderness.

Nous n’avons qu’une seule crainte lorsqu’il s’agit des concepts Subaru : les versions de production sont rarement aussi réussies visuellement que les prototypes qui les ont inspirées. Les concepts Performance-E STI et Performance-B STI nous laissent espérer que ce qui sortira de la chaîne de montage sera tout aussi enthousiasmant.

Aucun détail ni spécification n’a encore été officiellement communiqué.

Le Japan Mobility Show 2025 se tient du 29 octobre au 9 novembre au Tokyo Big Sight et accueille plusieurs premières mondiales dans les secteurs de l’automobile et de la mobilité.