Subaru dévoilera le tout nouveau VUS électrique Trailseeker 2026 au Salon de l’auto de New York 2025

Subaru lance son tout premier VUS électrique entièrement conçu à l’interne, s’éloignant du peu populaire Solterra.

Le VUS électrique Trailseeker 2026 sera présenté en première mondial au Salon international de l’auto de New York 2025.

Décrit comme un modèle « entièrement nouveau », le Trailseeker marque une rupture avec la plateforme partagée du Solterra.

D’autres détails techniques et le prix canadien seront dévoilés à l’approche du lancement officiel.

Subaru s’apprête à lever le voile sur le Trailseeker 2026, un tout nouveau VUS électrique, lors du Salon international de l’auto de New York en 2025. Ce modèle représente une nouvelle étape dans l’offre électrique de la marque.

Selon Subaru, le Trailseeker est un véhicule entièrement inédit. Il ne partagera ni son design ni sa plateforme avec le Solterra, le premier VÉ de série de Subaru, développé en partenariat avec Toyota. Cette distinction est importante, surtout considérant les ventes décevantes du Solterra depuis son arrivée sur les marchés canadien et américain.

Rien que par son nom, le Trailseeker cible la clientèle traditionnelle de Subaru, axée sur l’utilitaire et les capacités hors route. Bien que les spécifications techniques complètes n’aient pas encore été révélées, on s’attend à ce que le modèle rivalise avec d’autres VUS électriques de taille intermédiaire comme le Volkswagen ID.4, le Nissan Ariya et les Kia EV5 et EV6. Il visera les conducteurs à la recherche d’un véhicule électrique polyvalent, prêt pour l’aventure, et fiable, peu importe les conditions météorologiques.

Des informations supplémentaires, y compris les détails sur le groupe motopropulseur et les prix pour le marché canadien, seront communiquées à l’approche de la mise en marché.