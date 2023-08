Stellantis va commercialiser un véhicule électrique à 25 000 $ US en Amérique du Nord

Les aspirations de Stellantis pour des véhicules électriques abordables à 25 000 dollars US se heurtent aux revendications de l’UAW, ce qui laisse planer des doutes sur leur réalisation.

Le PDG de Stellantis vise un prix de 25 000 dollars US pour les véhicules électriques d’entrée de gamme aux États-Unis.

La demande de l’UAW d’améliorer les avantages sociaux des travailleurs se heurte aux efforts de réduction des coûts de Stellantis.

Des désaccords contractuels font planer des incertitudes sur l’objectif de Stellantis de produire des véhicules électriques à 25 000 dollars, compte tenu de la demande du marché.

Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a récemment souligné l’importance d’atteindre un prix de 25 000 dollars pour rendre les véhicules électriques abordables sur le marché américain. Carlos Tavares a souligné qu’il était essentiel d’atteindre ce prix pour garantir les perspectives de production à long terme de Stellantis aux États-Unis et pour maintenir un marché viable pour les véhicules électriques au sein de la classe moyenne. Il a insisté sur la nécessité d’engager des discussions avec le syndicat United Auto Workers (UAW) afin de formuler des stratégies pour développer des véhicules électriques durables et rentables dans cette gamme de prix.

Toutefois, la voie suivie par Stellantis pour atteindre cet objectif semble rencontrer des difficultés liées aux conflits avec l’UAW. Les efforts de l’entreprise pour réduire les coûts fixes afin de permettre la production de véhicules électriques plus économiques entrent en conflit avec les appels de l’UAW en faveur d’une augmentation des salaires et d’une amélioration des avantages sociaux pour les travailleurs. Les négociations entre Stellantis et l’UAW se heurteraient à des obstacles importants.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a exprimé son mécontentement, affirmant que l’approche de réduction des coûts de Stellantis a conduit à des fermetures d’usines et à des répercussions négatives sur les communautés locales. M. Fain a critiqué le modèle économique de l’entreprise et la possibilité d’atteindre l’objectif de 25 000 dollars. Selon lui, tant que Stellantis n’aura pas résolu des problèmes commerciaux fondamentaux, la réalisation de l’objectif de prix pour des véhicules électriques abordables reste incertaine.

Le mécontentement de M. Fain était palpable lors d’une émission en direct, au cours de laquelle il a symboliquement rejeté les propositions de Stellantis, exprimant ainsi sa frustration face au mépris perçu de l’entreprise pour le bien-être des travailleurs. Le président de l’UAW a accusé Stellantis de chercher à obtenir des règles de présence plus strictes, une couverture médicale réduite et d’autres concessions qui, selon lui, nuisent au bien-être de la main-d’œuvre.

Les accords de quatre ans conclus entre l’UAW et Stellantis, ainsi qu’avec d’autres grands constructeurs automobiles tels que General Motors et Ford Motor Company, doivent expirer le 14 septembre. Cette impasse contractuelle soulève des questions quant à la faisabilité des aspirations de Stellantis à lancer un véhicule électrique de 25 000 dollars US sur le marché nord américain.

À l’heure actuelle, le marché nord américain ne propose aucun véhicule électrique à 25 000 dollars US. L’option la plus économique est le véhicule électrique Chevrolet Bolt sortant, dont le prix est de 27 495 $ US, frais de livraison inclus.

Alors que Stellantis rencontre des difficultés dans ses efforts aux États-Unis, la société se prépare à introduire deux véhicules électriques économiques sur le marché européen. Proposés à un prix d’environ 25 000 euros (équivalent à environ 27 300 dollars US), ces modèles devraient répondre à la demande croissante de mobilité électrique rentable. L’introduction de la Citroën e-C3 est prévue pour le début de l’année 2024, suivie d’un modèle inspiré de la Fiat Panda, qui devrait être dévoilé en juillet 2024.