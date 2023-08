Stellantis prévoit un véhicule électrique abordable inspiré de la Fiat Panda

Stellantis a l’intention de lancer un véhicule électrique abordable, inspiré de la Fiat Panda, pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques compacts.

Stellantis entend répondre à la demande de véhicules électriques abordables en lançant un nouveau modèle inspiré de la Fiat Panda.

Le futur modèle de véhicule électrique, dont le prix sera inférieur à 25 000 € (27 347 $), devrait faire ses débuts en juillet 2024.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de Stellantis visant à offrir des options de véhicules électriques économiques et à concurrencer les rivaux du secteur.

Stellantis, la société mère de Fiat, étend stratégiquement sa présence sur le marché européen des véhicules électriques abordables en prévoyant de lancer un nouveau véhicule électrique économique. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de véhicules électriques accessibles et à concurrencer efficacement les autres acteurs du secteur.

Prévu pour être dévoilé en juillet 2024, ce prochain véhicule électrique sera conçu en s’inspirant de la Fiat Panda, visant à capturer l’essence de l’accessibilité financière. Proposé à un prix inférieur à 25 000 € (27 347 $), ce véhicule électrique devrait constituer une option attrayante pour les consommateurs à la recherche de choix plus économiques. Le PDG de la marque Fiat, Olivier François, a affirmé que l’entreprise s’efforçait de répondre à la demande de véhicules électriques abordables.

En outre, Stellantis s’apprête à lancer une citadine entièrement électrique à moins de 25 000 euros sous sa marque Citroën. Ce nouveau modèle, connu sous le nom de e-C3, devrait être commercialisé dans les premiers mois de l’année suivante. La fabrication de ce véhicule en Slovaquie fait partie de la stratégie de Stellantis visant à optimiser les coûts de production et à améliorer la compétitivité par rapport à des modèles comparables tels que la Dacia Spring et la Renault 5.

Les décisions stratégiques de Stellantis s’alignent sur l’évolution du paysage automobile, où les constructeurs répondent aux préférences changeantes des acheteurs du marché de masse. Le défi de conserver l’intérêt des consommateurs dans un contexte de dépenses limitées par l’inflation pousse les entreprises à explorer des offres plus rentables. En outre, la présence croissante des constructeurs automobiles chinois sur le marché européen a intensifié la concurrence et souligné davantage le besoin de véhicules électriques abordables.

L’importance d’offrir des options de véhicules électriques à prix abordable dépasse les frontières de l’Europe, puisque Fiat, une marque du groupe Stellantis, prévoit de réintroduire le modèle électrique 500 aux États-Unis et au Canada. Étant donné que le marché nord-américain représente un centre de profit important pour Stellantis, cette initiative reflète l’engagement de la marque à répondre aux diverses préférences des consommateurs.

Selon François, il existe un potentiel de partage de technologies et de composants entre la nouvelle Citroën e-C3 et la future « Panda » électrique. L’exploitation de ressources communes peut améliorer l’efficacité et contribuer à l’optimisation de la production.